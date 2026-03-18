La pelea de los sellos de goma

Córdoba: la Justicia habilitó la lista de Mauricio Macri y la interna del PRO entra en modo siga siga

En la previa del relanzamiento del partido, Vaca Narvaja anuló la proclamación de Agost Carreño y Machado. El sector de El Sukaria vuelve al juego.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Mauricio Macri tuvo una buena noticia judicial en Córdoba

Mauricio Macri tuvo una buena noticia judicial en Córdoba

La guerra por el control del PRO en Córdoba dio un giro inesperado. El Juzgado Federal N°1, a cargo de Miguel Vaca Narvaja, revocó la decisión de la junta electoral partidaria que había dejado afuera a la lista “Somos PRO” referenciada en Soher El Sukaria, la armadora de Mauricio Macri. Corre la interna prevista para el 29 de marzo.

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Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

Se cae la proclamación y vuelve la disputa en el PRO de Córdoba

La resolución judicial dejó sin efecto los artículos que declaraban “no presentada” a la nómina interna por supuestas irregularidades en la entrega de documentación y avales.

El tribunal consideró que existió un “excesivo rigor formal” por parte de la junta electoral y que debía garantizarse la participación democrática dentro del partido. Esto implica también la caída de la proclamación de autoridades que había favorecido a la lista “Córdoba Amarilla”.

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El juez federal Miguel Vaca Narvaja le dio una buena noticia a Mauricio Macri en la previa del relanzamiento del PRO en Parque Norte

De esta manera, el espacio vuelve a un escenario de competencia real en el que el sector alineado con El Sukaria intentará disputar la conducción partidaria que ya se daba por definida.

Un revés para el frente opositor a Mauricio Macri

En la previa del relanzamiento del PRO en Parque Norte, la decisión impacta de lleno en el acuerdo político que había unido a Agost Carreño y Rodríguez Machado para bloquear el avance del macrismo duro en el distrito. Ninguno de los dos fueron invitados a la tertulia en Parque Norte, que según pudo saber Letra P, tiene una minuta de reunión difusa pero un objetivo abierto de recuperar la iniciativa en la pelea por el electorado de derecha que quedó en manos de Javier Milei.

Ese entendimiento había dejado fuera de juego no solo a la lista impulsada por El Sukaria, sino también al armado del viceintendente Javier Pretto, quien —pese a haber sido expulsado del partido tras su salto al cordobesismo— había logrado reunir a dirigentes históricos como el empresario Agustín de la Reta, el exintendente marcosjuarense Pedro Dellarossa y al exárbitro internacional Héctor Baldassi.

La exclusión administrativa de ambas nóminas había allanado el camino para que el sector ganador se quedara con la lapicera partidaria sin pasar por las urnas.

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Soher El Sukaria con Mauricio Macri.

Soher El Sukaria con Mauricio Macri.

El conflicto excede la rosca doméstica. En juego está el control de la estructura partidaria que deberá definir alianzas de cara a las presidenciales de 2027 y la posición del PRO cordobés frente a Javier Milei.

Mientras Rodríguez Machado promueve una convergencia con el oficialismo libertario, Oscar Carreño tiene diálogo con el cordobesismo via Nicolás Massot. En tanto, el sector referenciado en Macri imagina un armado alternativo dentro del espacio de centroderecha, que no renuncie a su identidad.

Con el fallo judicial sobre la mesa, la disputa por la conducción del PRO cordobés vuelve a foja cero. Esta es la verdadera historia sin fin.

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