La UCR arruinó un plan de Javier Milei para eliminar barrios populares y vender tierras a extranjeros

La Unión Cívica Radical ( UCR ) comenzó a tomar un perfil más progresista y complicó la agenda de Javier Milei en el Congreso . El bloque radical del Senado doblegó a La Libertad Avanza (LLA) e impuso modificaciones al proyecto de "Inviolabilidad de propiedad privada", enviado por Federico Sturzenegger : no se tocarán los barrios populares y seguirán los límites a la extranjerización de tierras.

Esa fue la decisión que se tomó tras la reunión que Patricia Bullrich , jefa del bloque de La Libertad Avanza, tuvo con referentes de las fuerzas aliadas en el Senado. Su plan es sesionar el jueves 14, para aprobar el proyecto sobre negociación con los holdouts, la prórroga de la entrega de armas, tratados internacionales y el pliego de Carlos Mahiques , el padre del ministro de Justicia, para que continúe cinco años como juez de Casación.

Bullrich pretende que el proyecto sobre inviolabilidad de propiedad privada sea parte de la sesión, pero los tiempos están justos. Debería dictaminarse este jueves, para cumplir con la semana de plazo que se requiere en el Senado.

La reunión de coordinación se llevó a cabo en el despacho de la UCR y asistieron el jefe de ese bloque, Eduardo Vischi ; y sus pares Martín Goerling Lara (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero lo salteños), Beatriz Ávila (JxC) y Julieta Corroza (Neuquén). El bloque Misiones no fue, pero siguen fieles a la letra del Gobierno.

El proyecto para mejorar los derechos a la propiedad privada, uno de los preceptos de La Libertad Avanza, fue parte de la negociación del Consejo de mayo. Lo elaboró Sturzenegger y tiene varios aspectos que tendrían consenso en el Senado.

Apunta a facilitar los desalojos, con plazos de intimación de tres días. Les pone límites a las expropiaciones: la declaración de utilidad pública tendrá una "interpretación restrictiva" y una justificación mayor. También se agilizan los desalojos ante inquilinos en mora.

En ese marco, el proyecto permitía recuperar las tierras que fueron utilizadas para el programa de integración socio-urbana (RENABAP), en un capítulo que quedará fuera de la versión final.

Se trata de un plan implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, que suspendía los desalojos por diez años. El proyecto borra ese plazo y tanto la UCR como el PRO se opusieron.

Una propuesta del Gobierno es que cada provincia o municipio defina la situación, pero tampoco prosperó. “Con desalojos express, esto no sirve”, le dijeron a Bullrich los senadores Goerling Lara y Vishi.

La venta de parcelas, limitada

La extranjerización de tierras también encontró límites entre los aliados. La legislación actual le pone un tope de 15% a las tierras rurales en manos de extranjeros y una restricción del 30% por nacionalidad.

Sturzenegger plantea cambiar la denominación para que se regule el dominio de “entes gubernamentales extranjeros". De esta manera, quedaría limitada la venta de tierras a otros gobiernos, pero no a particulares.

A la UCR no le agrada y la discusión está abierta. “Como está el proyecto, puede haber un extranjero que compre lotes, acapara la producción de ganado y se quede con las cuotas para vender a Europa. No lo vamos a permitir”, sostuvo un senador de la UCR a LetraP.

Un dato relevante es que el acuerdo comercial entre el Mercosur y el viejo continente contempla las negociaciones entre productores privados. Una empresa extranjera podría favorecerse de exportar libre de aranceles.

La jefa libertaria tuvo que ceder, aunque la última palabra la debería tenerla Karina Milei, a quien Bullrich rara vez consulta para avanzar. En este caso, no le quedará otra alternativa que preguntar.

Falsas denuncias, afuera

El otro límite que puso la UCR es al proyecto de la senadora de su bloque, Carolina Losada, para aumentar las penas por falsas denuncias de género: suben de uno a cuatro años; y de tres a ocho años. En ningún caso sería excarcelable.

La juventud y la rama de mujeres del radicalismo enviaron cartas para quejarse. Envió notas para denunciar que, como está el texto, lo único que hará es desalentar las denuncias por casos reales. No entrará en la sesión del 14.