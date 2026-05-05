Martín Menem apura una sesión para cambiar la agenda Adorni y alejar rumores de su pase al gabinete

Los nuevos elementos que surgieron en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito complican la actividad legislativa. Martín Menem salió a desmentir versiones que lo señalaban como reemplazante del jefe de Gabinete y planea una sesión en Diputados para el miércoles próximo. Reunirá a los jefes de bancada para buscar consenso.

“Nunca pensó en irse”, dijeron a Letra P fuentes del entorno del riojano, donde adjudican las versiones a su interna con Santiago Caputo . “Menem no quiso ser jefe de Gabinete cuando se fue ( Guillermo ) Francos . Menos se va a ir ahora”, señalan.

El oficialismo quiere sesionar porque no cree que la oposición pueda juntar los votos para avanzar en una interpelación de Adorni. Los rumores del pase de Menem al Gabinete surgieron luego de una sorpresiva visita de Karina Mieli a Diputados, donde estuvo reunida con el riojano y el armador bonaerense Sebastián Pareja .

Como explicó Letra P la excursión de Karina tuvo algunos datos llamativos. Uno fue el estricto operativo de seguridad que hubo en la Cámara baja para evitar que sea interceptada por la prensa.

Más sorprendió que Menem abandonara la reunión por la tarde para asistir a un canal de streaming y dejara a Pareja con la secretaria general de Presidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2051806648860057951&partner=&hide_thread=false DIPUTADOS Unión por la Patria apura un juicio político a Lugones por pisar las prestaciones de discapacidad



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La agenda de Martín Menem

Según pudo reconstruir Letra P, la hermana del Presidente quería ver a Pareja para preparar una defensa pública ante posibles ataques que compliquen su armado bonaerense. El Jefe nunca sabe si las agresiones contra el diputado surgen desde dentro o desde afuera de la Casa Rosada, sobre todo porque el mayor enemigo es Santiago Caputo.

En el bloque oficialista reconocen que el desgaste del caso Adorni les complica la agenda. “Siempre aparece algo nuevo y así no se puede hablar. Vamos a terminar por suspender todas las entrevistas”, dijo a este medio un referente de la bancada libertaria.

El tema formará parte de la reunión que, al cierre de esta nota, el bloque La Libertad Avanza tenía previsto para este martes, donde se esperan pases de factura. Ya empezaron las primeras internas: un sector de exPRO quiere ser más incisivo en las comisiones, sobre todo en las que la oposición convoca para armar foros contra políticas del Gobierno.

Enfrentar las críticas públicas por las acusaciones al jefe de Gabinete es el desafío más grande para el oficialismo, sobre todo si cada día que pasa hay una novedad distinta sobre su patrimonio. Algunos libertarios esperan que Milei defina alguna estrategia clara de comunicación en la reunión de gabinete que liderará el viernes. Ese día, además, se definirán los próximos objetivos en el Congreso.

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Reproches por formas y dudas por la micro en Expo EFI y la cumbre del Llao Llao, pero el modelo no se mancha



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Provincias Unidas, sin socios

Menem busca sesionar con dos temas que tienen aprobación garantizada: la ley hojarascas y los tratados internacionales. Ingresó el nuevo régimen impositivo de zonas frías, pero aún no reúne consenso para llegar al recinto y no será fácil que lo haga.

Es que la propuesta de Milei vuelve al sistema anterior a la ley de 2021, que incorporó zonas favorecidas de provincias como Córdoba y Santa Fe. Sus diputados pelearán para sostener sus tarifas reducidas.

En la reunión de jefes de bloques habrá muchas tensiones con la bancada Provincias Unidas, que es capaz de complicar -pero no impedir- el cuórum al Gobierno. esa carta para presionar.

La jefa de PU, Gisela Scaglia, está con ganas de hacerse valer y logró irritar a los jefes libertarios. La santafesina pedirá tratar su proyecto Ficha limpia, como se denomina a la iniciativa que prohíbe candidaturas de personas condenadas por corrupción. En el Gobierno quieren debatir ese tema junto a la reforma política enviada al Senado. De hecho, forma parte del articulado.

Además, Scaglia presentó un proyecto para eliminar las retenciones a las exportaciones, con bajas escalonadas en cuatro años hasta llegar al 0% en 2029. Tratarán de sumarlo a la sesión.

Los gobernadores que protegen a Adorni

En Provincias Unidas una tensión interna y con el resto de la oposición por el futuro de Adorni. Es que los gobernadores con representantes (Chubut, Santa Fe, Córdoba y Jujuy) no están dispuestos a avanzar a una interpelación al jefe de Gabinete, como quiere Unión por la Patria.

"Cuando vino Adorni, Scaglia sólo habló de rutas", bromean en el peronismo. Lo curioso es que los principales impulsores de la interpelación son tres miembros de PU que no responden a mandatarios provinciales: Pablo Juliano, Esteban Paulón y el aliado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

La última reunión de bloque fue muy intensa: el trío insistió en avanzar en una interpelación. Esta semana, el bloque tendrá un Zoom para definir posturas comunes, si son posibles.

En el oficialismo no temen. “Si llegan a emplazar las comisiones, no tienen mayoría para dictaminar. No creo que se animen a hacer un papelón”, confió a LetraP una de las autoridades de LLA.