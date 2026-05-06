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Martín Llaryora movió fichas en la Legislatura: Facundo Torres gana control y Gustavo Tévez volvió al recinto

Justo Casado dejó la Secretaría de Comisiones. Asumió Leandro García, afín al jefe del bloque del PJ. Por qué se fue del Ejecutivo el hombre de San Justo.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Facundo Torres Lima, jefe de bloque de Martín Llaryora en la Legislatura de Córdoba

Facundo Torres Lima, jefe de bloque de Martín Llaryora en la Legislatura de Córdoba

La Legislatura de Córdoba fue testigo de enroques clave en el oficialismo de Martín Llaryora. El secretario de Comisiones, Justo Casado, formará parte de la Fiscalía General y su lugar lo toma el prosecretario Leandro García, abogado y hombre de confianza de Facundo Torres.

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El movimiento, que se lee como un reordenamiento de poder dentro de Hacemos Unidos por Córdoba, consolida la influencia y el rol del actual presidente de bloque y exintendente de Alta Gracia.

Facundo Torres y un enroque con viento a favor

El cambio más relevante involucra la salida de Justo Casado de la Secretaría de Comisiones, quien deja el cargo para pasar a integrar la Fiscalía General de la Provincia.

Miguel Siciliano y Facundo Torres, en el Acto por los 100 Años del Colegio de Abogados de Córdoba.
Facundo Torres reemplaz&oacute; a Miguel Siciliano en la jefatura del bloque de Mart&iacute;n Llaryora

Facundo Torres reemplazó a Miguel Siciliano en la jefatura del bloque de Martín Llaryora

El cargo de secretario de las comisiones es designado por el presidente del bloque. Hasta ahora, el puesto lo ocupaba Casado, quien había sido puesto por el antecesor de Torres, Miguel Siciliano, hoy ministro de Vinculación y Gestión Institucional.

García, además de haber trabajado con Torres cuando fue ministro de Gobierno de Juan Schiaretti y de contar con la experiencia operativa de haber estado al frente de la prosecretaría de la misma área durante los últimos dos años, ocupó esa vacante.

Para Torres, la jugada es perfecta y le garantiza el control fino del tratamiento de expedientes con gente de su entera confianza.

El regreso de Gustavo Tévez a la Legislatura de Córdoba

Ese no fue el único cambio en el tablero legislativo. Además, se oficializó el retorno de Tevez a su banca. El dirigente de San Justo había pedido licencia en febrero para hacerse cargo de la Caja de Jubilaciones, con la misión de encauzar el diálogo con los gremios y los beneficiarios.

Por cuestiones de carácter personal y territorial, Tevez decidió dar marcha atrás y retomar su lugar en el recinto, según explicó en sus redes sociales. Este retorno pone fin al paso de la exintendente de la localidad de Tránsito, Elisa Carrizo, quien ocupó la banca durante la licencia.

Embed - Gustavo Tevez on Instagram: "Tras un tiempo de intenso trabajo en la Caja de Jubilaciones, retomo mi rol como Legislador Provincial por el Departamento San Justo. Lo hago con el compromiso renovado y la responsabilidad de representar a cada vecina y vecino, tratando siempre de ser un nexo con el Gobierno de Córdoba. Es un honor volver a esta tarea con la fuerza de ese mandato. En tiempos complejos, es necesario acortar la distancia entre la política y la vida cotidiana: escuchar, interpretar y transformar esas demandas en iniciativas concretas, para que cada ley y cada gestión respondan a lo que realmente importa. Por ello, como en cada uno de los roles que me tocó asumir, mi objetivo es claro: estar presente, recorrer cada localidad y trabajar junto a intendentes, jefes comunales e instituciones. Creo en una política cercana, que se construye en el territorio y de manera colectiva. Porque lo público cobra verdadero sentido cuando mejora la vida de nuestra gente. "
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Desde el gobierno provincial informaron que, por ahora, no hay nombres para suceder a Tevez en el organismo previsional en un mes en el que comenzará a recibir los fondos del acuerdo de Nación con monto actualizado de $10 mil millones.

Sin ruido, el oficialismo ajusta piezas en lugares estratégicos. La foto final deja con más control político en el bloque, menos herencias de la etapa anterior y una estructura alineada con el esquema de cambios que ordenó Llaryora, tras la derrota de Provincias Unidas a manos de La Libertad Avanza de Javier Milie.

En la Legislatura, donde cada expediente es una pulseada, el que maneja la botonera no solo ordena el trámite. También marca el ritmo de la política.

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