Intendentes del PRO se entusiasman con la vuelta de Mauricio Macri y advierten que defenderán sus municipios

La reaparición de Mauricio Macri entusiasmó a intendentes bonaerenses del PRO , que advierten que, tal como sucedió el año pasado, querrá defender sus distritos el año próximo con candidaturas propias, más allá de si el partido reedita un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) o no. Así, buscan levantar la guardia ante la segura intención del Gobierno nacional de ganar intendencias.

Cuando María Eugenia Vidal afirmó que el macrismo "va a competir en todo el país", más de un jefe comunal presente en Parque Norte agitó el puño y reafirmó que, a pesar de lo que el partido de Javier Milei decida, los amarillos buscarán empujar desde los distritos al candidato a gobernador por el que cerraron filas: Diego Santilli . En este punto no hay diferencias en la dirigencia del PRO bonaerense y coinciden en que El Colorado es el mejor posicionado de todos los sectores anti K para suceder a Axel Kicillof .

Hay una tesis, hacia dentro del subgrupo jorgemacrista, de seguir fortaleciendo el partido y mantener la posición que tuvo en buena parte de los municipios que gobierna el PRO. En 2025 hubo dos casos bien distintos pero que grafican la determinación de ese sector. Ante la avanzada de LLA con la alianza, en Vicente López Soledad Martínez logró dar vuelta el porcentaje de reparto y logró un 70-30 de amarillos sobre violetas, dentro del frente. Por otro lado, Pablo Petrecca en Junín, se plantó, no firmó la alianza y encabezó la boleta de Somos en la Segunda sección electoral.

Ese es el espíritu que, según dejaron trascender, se va a volver a imponer en las intendencias en 2027, con la intención de defender la gestión desde adentro. El mensaje de las autoridades del PRO de este jueves reforzó esa postura y por eso buscarán imponerse como opción electoral el año que viene. Petrecca, que asumió el el Senado provincial en diciembre y es vicepresidente del partido de Macri, dijo que “el PRO va a estar siempre para transformar la realidad de los municipios, recuperar la provincia de Buenos Aires y ser protagonistas de lo que viene a nivel país”.

Fiel a la retórica macrista, el legislador sostuvo: “No hay Mesías ni súper héroes que puedan salvar a una ciudad, provincia o país, sino que lo fundamental es el trabajo en equipo y el próximo paso debe ser construir sobre lo construido”. No eran pocos los que, a la salida del evento, afirmaban que no quieren quedar pegados al Gobierno, más allá de apoyarlo en líneas generales. Hay una idea de diferenciarse y referenciarse en las gestiones locales, algo de lo que también habló la exgobernadora.

PETRECCA 1 Pablo Petrecca.

En 2025, Buenos Aires atravesó un turbulento cierre de listas ante la división del macrismo que no quiso seguir los pasos del presidente del partido, Cristian Ritondo y Santilli, que hicieron el acuerdo con LLA, y prefirió ir en boletas alternativas, como los Petrecca (Junín), María José Gentile (Nueve de Julio) y Javier Martínez (Pergamino). Los dos primeros, alineados al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fueron con el sello Somos y el pergaminense en Hechos, de los hermanos Passaglia de San Nicolás.

Todos atrás de Diego Santilli

En lo que no asoman divergencias entre los jefes comunales es en que Santilli es quien debe ser el candidato a gobernador de Buenos Aires, del PRO o de una eventual alianza con LLA. El Colorado no estuvo en Parque Norte por problemas de agenda, tenía reuniones programadas con gobernadores. Sí dijo presente su grupo de legisladores bonaerenses. No hay en el santillismo una idea de mostrarle los dientes al Gobierno, sino hacer una demostración de una estructura e identidad que, consideran, aún existe en la provincia.

En los diez municipios amarillos bonaerenses la realidad es distinta, aunque en su mayoría la dirigencia afirma estar trabajando para que Santilli sea el postulante del partido para pelear por el sillón de Dardo Rocha. Allí admiten que es el mejor posicionado en esa carrera, que va dejando atrás a otros que también mostraron ese deseo, como Ritondo y Diego Valenzuela, que se pasó a LLA siguiendo los pasos de su jefa política, Patricia Bullrich. Hay intendentes que afirman que el jefe partidario generó cierta discordia con los municipios que no firmaron la alianza, algo que no ocurrió con Santilli.

Diego Santilli, en la Casa Rosada Diego Santilli.

Candidato firma más gestión eficiente

El ministro del Interior de Milei tiene una credencial de la que carece el resto: encabezó la boleta que le ganó al peronismo en las últimas dos elecciones legislativas. En 2021, en representación de Juntos por el Cambio, en alianza con la UCR; en 2025, por la Alianza LLA. Esto último, con algo de épica. El Colorado, si bien fue uno de los negociadores junto a Ritondo en la mesa PRO libertaria, era el tercero de la lista en una campaña de perfil bajo, donde el que agitaba era José Luis Espert. La caída del economista por sus nexos con un empresario acusado de narcotraficante puso a Santilli al frente de una remontada improbable que terminó en victoria.

Hay quienes creen que con Santilli en una boleta provincial, todo sería más sencillo. Especulan con la idea de que se repita el esquema electoral del año pasado, en el que se desdoblaron las elecciones bonaerenses. Si así fuera, Santilli estaría en el primer tramo de la boleta y, en el siguiente, el rostro del candidato local conocido para los vecinos de cada ciudad, que apostarían por revalidar la gestión. Una cara desconocida para la gobernación o una candidatura libertaria para la ciudad no sería lo mismo. De ahí que el PRO resiste en los distritos, con referentes que buscarán mantener la lapicera o el poder de decisión, sin renegar de una alianza con LLA.