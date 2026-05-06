HAY PLATA

Paritaria docente en Chubut: el gobierno provincial ofreció una suba salarial por encima de la inflación

La propuesta de la gestión encabezada por Ignacio Torres incluye incrementos escalonados y actualización de adicionales. La pelota en los pies de los gremios.

Por Letra P | Periodismo Político
Paritaria docente en Chubut: el gobierno provincial ofreció suba salarial por encima de la inflación.

Paritaria docente en Chubut: el gobierno provincial ofreció suba salarial por encima de la inflación.

En el marco de las paritarias con los trabajadores estatales en Chubut, el gobierno de Ignacio Torres presentó a los docentes una oferta salarial que incluyó aumentos por encima de la inflación y una mejora significativa al básico. La iniciativa busca garantizar una recomposición sostenida frente al avance del Índice de Precios al Consumidor.

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La reunión se realizó el pasado miércoles en el SUM de Vialidad Provincial y contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Parodi; y el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, junto a representantes sindicales.

Propuesta salarial en Chubut

El ofrecimiento contempló incrementos remunerativos atados al IPC que publica el INDEC, tomando como referencia el índice de marzo liquidado en abril. A ese esquema se sumaron cuatro puntos porcentuales en mayo, uno en junio y otro en julio.

De esta manera, la propuesta acumuló una recomposición del seis por ciento por encima de la inflación, con un impacto cercano al 15% en el salario básico. El objetivo oficial consistió en sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo.

Además, el Ejecutivo provincial incluyó una actualización cercana al 100% del adicional “Recursos Materiales”. Este ítem duplicaría su valor actual y quedaría vinculado al básico, lo que permitiría futuras mejoras automáticas.

Diálogo con gremios y próximos pasos

Del encuentro participaron representantes de los gremios Sadop, UDA, Amet, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut quienes analizaron la propuesta y plantearon observaciones en función de las demandas del sector educativo.

Desde el gobierno provincial destacaron que la oferta forma parte de una política de recomposición progresiva para toda la administración pública. Según indicaron, el eje estuvo puesto en acuerdos sostenibles y en el fortalecimiento del diálogo institucional.

Los sindicatos resolvieron elevar una respuesta el jueves, tras evaluar los detalles de la iniciativa en sus respectivas bases. La negociación continua abierta, con expectativas de alcanzar un entendimiento.

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