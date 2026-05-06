A la conquista de jóvenes, los diputados de Axel Kicillof empujan un proyecto para trabajadores de plataformas

Con la firma de Hugo Moyano (h), a la cabeza , diputados de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría alineados con la candidatura presidencial de Axel Kicillof , presentaron un proyecto de ley para regular el régimen de trabajo prestado a través de plataformas digitales, que emplea principalmente a jóvenes y a personas desplazadas del empleo formal de la era Javier Milei.

El proyecto busca avanzar en la regularización de los trabajadores de plataformas, y va en línea con el fallo que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires dictó en abril, en el que reconoció a los repartidores de aplicaciones, como Rappi y Pedidos Ya, como empleados en relación de dependencia.

La iniciativa, que se presentó este martes, lleva la firma de Moyano, Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Sabrina Selva , que aunque pertenece al Frente Renovador, también sumó su firma. Se trata de un grupo de legisladores que mantiene reuniones periódicas con el gobernador.

Estuvimos en el lanzamiento de MDF Educación. Hay mucho por hacer en materia educativa para enfrentar los problemas y desafíos actuales. Pero ninguna transformación es posible con la receta de la derecha de borrar al estado de su responsabilidad. Como dijo Axel: menos escuela… pic.twitter.com/eJCMHPcu2H

El proyecto fue coordinado por los diputados con el gobernador Kicillof y, a su vez, articulado con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, que también trabaja en lineamientos propios para poder ejercer el poder de policía sobre las aplicaciones en su distrito.

A contramano de la reforma laboral

La iniciativa que firmaron los diputados de Unión por la Patria establece como lineamiento principal la presunción de la existencia de la relación laboral entre los trabajadores y las empresas administradoras de las plataformas digitales, ya sea que se trate de delivery, autos de aplicación o cualquier otra, en tanto “controle, gestione u organice el trabajo realizado por las personas humanas”.

Además, establece la libertad de conexión y desconexión, garantiza una renta mínima, marca pautas para la determinación del comienzo de la jornada de trabajo y el mínimo de horas de descanso entre jornadas, avanza sobre la transparencia algorítmica y habilita la posibilidad de sindicalización de los trabajadores.

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Los ejes de la iniciativa están también en línea con la discusión que se dará a principios de junio en Ginebra, en el marco de la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que derivaría este año en la sanción de un convenio marco para podrán ratificar todos los países que forman parte del organismo.

La problemática del trabajo en las plataformas digitales está en pleno debate a nivel mundial y la mayoría de los países desarrollados se encamina a darle un marco de mayor regulación. Sin embargo, el gobierno de Milei fue a contramano de la tendencia e impulsó la precarización de los trabajadores de aplicaciones en la reforma laboral que se aprobó este año.

Plataformas, entre los jóvenes y los precarizados

La caída del salario real en Argentina y el aumento de la desocupación empujaron a muchos trabajadores a las plataformas digitales en los últimos tiempos. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que, actualmente, cerca de un millón de personas están registradas en aplicaciones, como repartidores o conductores, ya sea para su empleo principal o como complemento.

Para tener una referencia, a finales de 2025, el número de repartidores activos en Rappi Argentina experimentó un crecimiento explosivo y superó los 150 mil trabajadores inscriptos, y se estima que hay cerca de 400 mil choferes de Uber. En tanto, el universo de trabajadores de aplicaciones de bicicleta está compuesto mayoritariamente por jóvenes.

El electorado joven supo ser el principal sostén electoral de Milei y también el apoyo de sus primeros dos años de gobierno. Sin embargo, las encuestas empiezan a mostrar un deterioro también en ese segmento. En la provincia de Buenos Aires, el 49,9% del padrón del padrón electoral tenía entre 16 y 39 años en las elecciones 2025.