En la previa del acto PRO, la Casa Rosada le baja el precio a Mauricio Macri: "No saca más del 4%"

A menos de 24 horas del acto de relanzamiento del PRO , que encabezará Mauricio Macri en Parque Norte, la cúpula de la Casa Rosada reaccionó a la reaparición del expresidente con cierta hilaridad: en la administración de Javier Milei creen que lo único que hará el líder amarillo es amagar con presentar un candidato a presidente propio en 2027 para forzar un acuerdo con La Libertad Avanza . "No nos sirve de nada, él por sí solo no saca más del 4%", chicanearon.

En el triángulo de hierro presidencial descartaron un nuevo encuentro entre el Presidente y Macri, al igual que rechazaron cualquier tipo de acuerdo orgánico entre ambos partidos, tal como sucedió en los comicios nacionales del 2023. Sin embargo, una fuente oficial aclaró ante Letra P que sí intentarán sumar a las listas libertarias a figuras del partido amarillo, como lo hicieron en el pasado reciente con Diego Santilli .

"Mauricio tiene todo el derecho de hacer un acto partidario, pero no es sensato pensar que van a ganar si se presenta él mismo o proponen un candidato outsider. Ese lugar ya está ocupado por La Libertad Avanza, el único partido realmente serio que representa a todo el electorado del centro a la derecha", analizó una voz libertaria que visita con regularidad la Quinta de Olivos.

De acuerdo al razonamiento libertario, el expresidente está encerrado en una disyuntiva: si se presenta con una boleta propia en los comicios presidenciales, podría perder las tres jurisdicciones que gobierna el PRO, sobre todo su principal bastión, la Ciudad de Buenos Aires; mientras que si conforma un frente más amplio con otros sectores, como el peronismo y el radicalismo, "lo único que va a lograr es perder lo poco que le queda de votos".

El partido amarillo ensayó un pequeño operativo clamor la semana pasada. “Nunca es descabellado pensar en Mauricio Macri candidato, es un líder fundamental para la Argentina”, opinó la extitular de la OA, Laura Alonso . Por su parte, como ya contó Letra P , María Eugenia Vidal salió del llano con vistas a instalarse como una potencial figura del PRO para 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/2031555502463750612&partner=&hide_thread=false Coherencia por favor. Fin.



pic.twitter.com/wNNDKVYctE — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 11, 2026

Estas movidas tienen sin cuidado a LLA. "Es muy probable que hagamos un acuerdo con gobernadores o dirigentes de otros espacios, incluido el PRO, pero para eso no lo necesitamos a Mauricio", aclararan en la trinchera libertaria.

La cita hace referencia al sueño de Karina Milei de controlar 16 de las 24 provincias después de las próximas elecciones. Seis de ellas serían a través de gobernadores con ADN 100% mileístas, como podrían ser Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires o Martín Menem en La Rioja, mientras que las diez restantes surgirían de acuerdos políticos con los actuales mandatarios aliados, como sucedió en octubre de 2026 en Mendoza con Alfredo Cornejo; Entre Ríos con Rogelio Frigerio y Chaco con Leandro Zdero.

El acto del PRO en Parque Norte

En análisis en los pasillos de Balcarce 50 se dan en la previa del encuentro que reunirá a los principales dirigentes del partido que fundó Macri. Organizado por el diputado y secretario general del partido, Fernando de Andreis, se congregarán también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, de Entre Ríos y Chubut, respectivamente, y otras figuras de peso en el territorio bonaerense, como la intendenta Soledad Martínez.

Si bien la cumbre se realizará por cuestiones netamente administrativas vinculadas al estatuto del Consejo Nacional del PRO, posteriormente se espera un acto tradicional al mejor estilo amarillo, en el que se prevé que el exmandatario establezca el rumbo de la fuerza política que fundó. Respecto a eso, hay mucha expectativa sobre la presentación de un candidato propio, algo que ya prometió, o, cuando menos, que se explicite las intenciones de enfrentar a Milei el próximo año.