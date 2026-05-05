Manuel Adorni no se va: Milei sostiene al vocero, pese al escándalo y las advertencias de parte del gabinete

Pese a las advertencias de algunos integrantes del Gabinete y el impacto político del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito, Javier Milei no le soltará la mano a Manuel Adorni : el Presidente cree en la inocencia de su jefe de Gabinete . Este martes lo sentó a su lado durante una reunión en la Casa Rosada y repetirá el gesto de respaldo el viernes, cuando se sume a la reunión de gabinete convocada por el vocero.

Distintas fuentes del Gobierno con acceso regular a la Quinta de Olivos le dijeron a Letra P que el primer mandatario descree de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Dejan trascender que Milei está convencido de que es una “operación” del kirchnerismo, el sistema judicial y los medios de comunicación con línea editorial opositora, por lo que no le pedirá su renuncia y tampoco dejará que abandone su cargo.

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Buena parte de los funcionarios de primera línea no están tan seguros de que el jefe de Gabinete esté libre de culpa y cargo. Es más suelen mencionar la "torpeza" con la que manejó un caso que para ellos no reviste la misma gravedad que se ve reflejada en las pantallas de televisión y las portadas de los diarios. Aun así, todos coinciden en que el escándalo golpeó con fuerza la imagen del Presidente.

Hay quienes hablan de una caída en la popularidad del libertario de entre siete y ocho puntos, mientras que otros ven la debacle aun más profunda. Las encuestas y mediciones llegaron de a montones a algunos de los principales despachos de Balcarce 50 y sedes ministeriales. Hablan de un impacto social y político, pero también económico.

"El tema nos está pegando muchísimo a todos, intentamos apagarlo pero no podemos", reconoció una fuente que conoce bien a Adorni. Este malestar creciente entre ministros, secretarios y asesores se mantiene por ahora en estricta reserva: nadie se anima a plantearle al jefe de Estado, y mucho menos a su hermana, la secretaria general Karina Milei, lo nocivo de mantener a Adorni en su cargo. Mucho menos a llevarle un nombre para sucederlo.

Además del temor de plantearles a los Milei una salida ordenada para el jefe de Gabinete, todos son conscientes de que echarlo podría no disminuir la crisis. Es que, con Adorni fuera del Ejecutivo se expondría aún más la interna que hay entre los dos principales sectores por ver quién pone al reemplazo. "Lo cierto es que por más que vayamos a plantearle el problema al Presidente, no tenemos quién pueda reemplazarlo", sostuvo un hombre muy influyente.

Las dificultades de encontrar un reemplazo

Los dos únicos nombres con peso propio que circularon en algunos pasillos del poder en los últimos días son los del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro de Interior, Diego Santilli. Menem es otro de los hombres de mayor confianza de Karina, sin embargo ocupa un lugar institucional muy relevante, que no pocos consideran exitoso.

FOTO 2-3 Javier Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno.

Muchos creen que tampoco sería sencillo reemplazar al riojano en su sillón actual. En las filas de La Libertad Avanza no hay hombres o mujeres con experiencia o con probada capacidad para hacer un trabajo similar, por lo que algunos son conscientes de que el PRO podría intentar quedarse con ese lugar.

Surge una y otra vez el nombre de Cristian Ritondo, el diputado de origen PRO que dio sobradas muestras de trabajo conjunto con el oficialismo. “Los Menem tampoco le van a regalar el puesto”, aclaran entre los libertarios.

Pese a todo, Milei continuará brindando su respaldo a Adorni. Para dejarlo en claro puertas adentro de la sede administrativa nacional, este martes lo sumó a una reunión con la organización judía B’nai B’rith previo a su viaje a California, estado norteamericano en el que disertará en el Instituto Milken. El Presidente repetirá el gesto de apoyo este viernes: se sumará a la reunión de gabinete que convocó Adorni para las 14 en el Salón Eva Perón.

Está previsto que Milei dé una charla introductoria a los ministros y luego se retire para dejar la coordinación del Gobierno en manos de Adorni.