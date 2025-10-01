ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: Alberto Weretilneck juega todo al último mes de campaña para salvar la ropa en el Congreso

Desanda el territorio para sostener su poder de fuego con la Casa Rosada. Diálogo con sus pares de la Patagonia y distancia con Provincias Unidas.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Alberto Weretilneck enfrenta la tormenta electoral en Río Negro con sus leales.

Alberto Weretilneck enfrenta la tormenta electoral en Río Negro con sus leales.

Alberto Weretilneck avanza en su operativo para salvar la ropa en el Congreso. Sabe que el 26 de octubre se juega algo más que su representación en el Senado. El salvoconducto en el toma y daca con la Casa Rosada es la banca que le delegó a Mónica Silva cuando volvió a la gobernación de Río Negro y que ahora pretende pasar a su leal Facundo López.

Notas Relacionadas
Los gobernadores de Provincias Unidas pidieron en voto rumbo al 26 de octubre
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Provincias Unidas: cómo fue la cena privada de los gobernadores para ajustar su plan y polarizar con Milei

Por  Yanina Passero

Promediando la campaña, los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro buscan por todas las regiones los votos que le permitan meterse en la discusión por los tres lugares que se ponen en juego en la cámara alta y las dos de la cámara baja.

Con las propuestas nacionales acaparando el escenario, Weretilneck sale a recorrer la provincia acompañado por séquito de siempre con el único objetivo de mantener su poder de fuego en el Congreso, clave en el juego de los gobernadores.

El rol de los intendentes

Las intendencias rionegrinas lo acompañan. Letra P explicó cuál fue el mensaje que el gobernador bajó en Villa Regina, cuando congregó a los caciques municipales que le garantizan, al menos, gastar zuela barrio por barrio de sus comunidades para pedir el voto verde.

54797667036_c604f61479_k

Weretilneck apuesta a recorrer la provincia acompañado por su equipo de siempre. La consigna pretende instalar que la elección “no es Milei ni Cristina, sino Río Negro contra el centralismo porteño”.

El mensaje se repite en cada vuelta a Río Negro. Dice que el gobierno nacional recortó la obra pública, y que su gestión sostuvo hospitales, viviendas y rutas. Ese contraste se amplifica en la campaña, con intendentes y gremios como voceros territoriales que ponen la gestión rionegrina en primer plano.

La columna vertebral para acercarse al electorado la constituyen las intendencias. El intendente de Guardia Mitre e integrante de la lista, Miguel Evans, sintetizó esa lógica territorial: “En 2024 no hubo obra pública para ningún municipio, y el único que nos dio respuesta fue el gobierno provincial. Esa cercanía es la que queremos llevar al Congreso”.

Con más de 60 jefes comunales alineados, el oficialismo confía en que la red municipal sea su principal blindaje.

La liga de gobernadores, a medida

En paralelo, Weretilneck juega con precisión quirúrgica en el tablero de los gobernadores. Teje vínculos con Rolando Figueroa (Neuquén) y se muestra cerca de Nacho Torres (Chubut), pero evita alinearse de lleno con la movida de Provincias Unidas.

La estrategia apunta a mantener la autonomía de Río Negro sin quedar atrapado en un armado que lo diluya. La prioridad está en conservar un voto propio en el Congreso, clave para negociar con Nación en un tiempo donde la disputa por la coparticipación y los recursos federales será el centro del debate.

54794229991_5704281bd6_h

Por eso, explican en Viedma, es fundamental no ser el furgón de cola en la que entienden será una elección de tercios, aunque los estudios de opinión lo muestren correr desde atrás a Fuerza Patria y a La Libertad Avanza, que semana a semana cede terreno por el desgaste del presidente Javier Milei.

Un octubre decisivo

Weretilneck sabe que esta elección es más que un trámite legislativo. Es la posibilidad de sostener peso político propio en un Congreso donde los gobernadores intentan reconfigurar fuerzas frente a un poder central en tensión.

Por eso, el gobernador acelera en este último mes con un discurso atravesado por la defensa de Río Negro, en su estrategia, se juega tanto en los barrios de Bariloche y General Roca como en los pasillos del Senado. Y en esa doble arena, el 26 de octubre será su examen más inmediato.

Temas
Notas Relacionadas
Los gremios UPCN y ASSPUR unificaron reclamo en la capital de Río Negro. 
GREMIOS

Río Negro: la reaparición del líder sindical que calienta la calle y preocupa a Weretilneck

El gobernador enfrenta un escenario adverso por los reclamos salariales provinciales. El aparato de UPCN movilizó después de cuatro años.
El peronismo presentó un amparo contra la privatización de hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

El peronismo presentó un amparo contra la privatización de hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro

Los cuatro representantes de esas provincias de la Patagonia en el Senado denuncian irregularidades en el proceso. La pelea política de fondo.

Las Más Leídas

Más Sobre Patagonia

También te puede interesar

José Luis Espert y Javier Milei.
EDITORIAL

Milei tiene que retirar la candidatura de José Luis Espert

Por  Juan Rezzano
Kicillof en la Legislatura 
LEGISLATURA BONAERENSE

El déjà vu de Kicillof: el gobernador no tiene los votos para aprobar el endeudamiento en el Senado

Por  Juan Rubinacci
Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto nacional, pero pierde en Buenos Aires
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: LLA lidera la intención de voto a nivel nacional, pero pierde en Buenos Aires

Por  Susana Maidana
Juan Marino (UP) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), durante la comisión $Libra, en la que quedó complicada Karina Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Caso $LIBRA: Karina Milei se declaró en rebeldía y la oposición consiguió información que complica a Novelli

Por  Mauricio Cantando