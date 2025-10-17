ELECCIONES UNTER

Río Negro: un batacazo opositor en el gremio docente reconfigura el mapa sindical en la provincia

El frente de agrupaciones de izquierda y progresistas se impuso en el gremio con más afiliados en la provincia. Teléfono para Alberto Weretilneck.

Letra P | Germán Hernández
Por Germán Hernández
La lista 4 de Docentes al Frente, flamante conducción de la UnTER en Río Negro.

El resultado, que modifica drásticamente la relación del gremio con el gobierno de Alberto Weretilneck, sentará en la mesa de negociaciones a la flamante secretaria general, Laura Ortiz, maestra de escuela primaria y activista sindical de Choele Choel, una localidad del Valle Medio de Río Negro. Junto a ella, el secretario adjunto, Mauricio Ovadilla y la secretaria gremial, Gabriela Aguilar.

El batacazo sacudió al oficialismo Azul Arancibia Celeste que llevaba como candidato a secretario general a Gustavo Cifuentes, como secretaria adjunta a la actual titular de Unter, Silvana Inostroza y en la secretaría gremial, Jorge Molina, referente provincial de la Celeste que había sellado un pacto con sus antiguos rivales.

Una elección reñida en el sindicato con más afiliados de Río Negro

Los resultados favorables para las seccionales opositoras, agrupaciones de izquierda e independientes, se conocieron pasadas las cuatro de la mañana, y tuvieron su músculo electoral en la mayoría de las localidades del Alto Valle, como en General Roca donde Docentes al Frente superó ampliamente al oficialismo. Lo mismo sucedió en San Carlos de Bariloche.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 08.59.34
Laura Ortiz, cabeza de lista de Docentes al Frente.

En cambio, la Azul Arancibia Celeste se hizo fuerte en la capital rionegrina, Viedma, en diferentes pueblos de la Línea Sur como Sierra Grande y en la localidad andina de El Bolsón.

También se realizaron elecciones locales en las seccionales Viedma, Roca – Fiske Menuco, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio y San Antonio Oeste, con una clara supremacía de la oposición.

Futura relación con el gobierno de Alberto Weretilneck

Docentes al Frente fue hasta el momento un férreo opositor a las políticas del gobierno provincial, llevando la voz disidente en los Congresos de la UnTER para endurecer los reclamos paritarios y tener una mayor presencia sindical en las calles.

El gobernador, Alberto Weretilneck, sabe que tendrá que reconstruir el vínculo con la nueva conducción docente que manejará el sindicato por los próximos tres años y promete reivindicar “el descontento” de los afiliados con las políticas salariales del Ejecutivo.

565708138_1196859899130373_6683811268906950199_n (1)
Centro de cómputo de la conducción central Azul Arancibia Celeste en General Roca.

En declaraciones previas a las elecciones, Laura Ortiz había señalado que “hay que hacerle frente al gobierno; para eso es fundamental recuperar el sindicato, la conducción Celeste Azul Arancibia lleva muchos años en los cargos y eso generó un distanciamiento con las bases”.

Desde la lista unidad Azul Arancibia Celeste todavía no brindaron testimonios, aún shockeados por los resultados y con la certeza de perder veinticinco años de hegemonía en el sindicato docente rionegrino que tendrán que entregar en diciembre.

