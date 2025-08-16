Cierre de Listas

Río Negro: el PRO armó lista propia y librará una batalla de enemigos íntimos contra La Libertad Avanza

Luego de romper la alianza, el macrismo organizó una opción de emergencia. Armado con impronta regional y mensaje crítico a Lorena Villaverde.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Juan Martín, hace equilibrio y presentó su lista como PRO Río Negro.

Juan Martín, hace equilibrio y presentó su lista como PRO Río Negro.

El PRO Río Negro presentó la boleta para competir en la elección de medio término, a pocas horas de la fractura con La Libertad Avanza. El legislador Juan Martín, presidente del partido amarillo, encabezará el tramo al Senado y será el encargado de encabezar una campaña con impronta crítica a la lista presidencial.

Notas Relacionadas
Walter Cortés y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
ELECCIONES 2025 | 26 DE OCTUBRE

Weretilneck y Cortés sellaron un pacto para vivir en Río Negro

Por  Germán Hernández

El segundo lugar a la cámara alta será para la escritora, traductora y docente Claudia Bertora, de San Carlos de Bariloche. Como suplentes se presentan Juan Murillo Ongaro, de Río Colorado, y Liliana Pagliaricci, de Villa Regina.

La nómina de candidaturas a la Cámara de Diputados la encabeza la empresaria barilochense y legisladora Martina Lacour, acompañada por Gastón Varela, un joven administrador de empresas de Cipolletti. En este caso, los suplentes son la roquense Fanny Santagni y el viedmense Hernán Perafan.

Furia PRO

Esta presentación, arrastra consigo la ruptura de la previa del fin de semana. Como ya contó Letra P, Martín decidió fracturar la alianza con LLA, CREO Río Negro y Republicanos Unidos, por no lograr un lugar importante en la lista del oficialismo. Lo hizo entre denuncias y acusaciones contra Villaverde y Aníbal Tortoriello, principales aspirantes a encabezar la grilla liberal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1956153039330664890&partner=&hide_thread=false

“No somos iguales a gente a la que basta googlear para saber quiénes son. En estas condiciones, el PRO va a dejar este acuerdo”, lanzó Martín, luego de un encuentro con integrantes de su espacio vía zoom.

Temas
Notas Relacionadas
Juan Martín y Lorena Villaverde, dos figuras de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Río Negro.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: Juan Martín se instaló en la meca del PRO para colarse en la boleta libertaria

El diputado provincial quiere llegar al Congreso y viajó a Buenos Aires para asegurarse el mejor lugar en la lista violeta. Habrá nombres antes del domingo.
Juan Martín habla en un congreso del PRO Río Negro. Este jueves rompió con La Libertad Avanza.
ELECCIONES | Cierre de Listas

Se rompe la alianza de La Libertad Avanza en Río Negro: el PRO pegó el portazo con denuncias

El presidente del sello amarillo, Juan Martín, anticipó que presentará una lista propia. Palos a Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba de Bondarenko
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba del mileísta Bondarenko

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y su gabinete.
ESCUELITA LIBERTARIA

En una semana caliente, Milei juntó al gabinete para una "masterclass" de cuatro horas

Por  Pablo Lapuente
Máximo Kirchner, Federicho Achaval, Juan Grabois y Sergio Massa. 
CIERRE DE LISTAS

Cristina afina el lápiz para escribir la lista de unidad del peronismo bonaerense

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei eligió a un crítico de la política de seguridad tucumana para enfrentar a Osvaldo Jaldo
cierre de listas

Milei eligió para enfrentar a Jaldo a un crítico de la política de seguridad en Tucumán

Por  Fernando Stanich