Río Negro: el PRO armó lista propia y librará una batalla de enemigos íntimos contra La Libertad Avanza

El PRO Río Negro presentó la boleta para competir en la elección de medio término, a pocas horas de la fractura con La Libertad Avanza. El legislador Juan Martín, presidente del partido amarillo, encabezará el tramo al Senado y será el encargado de encabezar una campaña con impronta crítica a la lista presidencial.
El segundo lugar a la cámara alta será para la escritora, traductora y docente Claudia Bertora, de San Carlos de Bariloche. Como suplentes se presentan Juan Murillo Ongaro, de Río Colorado, y Liliana Pagliaricci, de Villa Regina.
La nómina de candidaturas a la Cámara de Diputados la encabeza la empresaria barilochense y legisladora Martina Lacour, acompañada por Gastón Varela, un joven administrador de empresas de Cipolletti. En este caso, los suplentes son la roquense Fanny Santagni y el viedmense Hernán Perafan.
Furia PRO
Esta presentación, arrastra consigo la ruptura de la previa del fin de semana. Como ya contó Letra P, Martín decidió fracturar la alianza con LLA, CREO Río Negro y Republicanos Unidos, por no lograr un lugar importante en la lista del oficialismo. Lo hizo entre denuncias y acusaciones contra Villaverde y Aníbal Tortoriello, principales aspirantes a encabezar la grilla liberal.
“No somos iguales a gente a la que basta googlear para saber quiénes son. En estas condiciones, el PRO va a dejar este acuerdo”, lanzó Martín, luego de un encuentro con integrantes de su espacio vía zoom.