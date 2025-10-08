Neuquén: tras la renuncia de Espert, Carlos Eguía apunta a Nadia Márquez

En diálogo con Letra P , Eguía exigió la renuncia de Márquez. El referente de Fuerza Libertaria que fue candidato a gobernador acompañando a Javier Milei dos años atrás afirma que la candidatura de la abogada es perjudicial para realizar un cambio verdadero en la política. "Terminás siendo igual que el kirchnerismo", dice.

Junto a Lucio Fernández , Marcelo Lafitte , Hugo Macchiavelli y Augusto Himitian , la diputada fue denunciada por extender títulos truchos en dos instituciones terciarias en la provincia de Neuquén. Se trata del Instituto Cristiano Internacional y una "universidad" de nombre "Regency". Cobraban a los estudiantes por los cursos pero los títulos que otorgaban sin respaldo oficial.

Las víctimas llevaron el reclamo a la Justicia. En una primera instancia, el reclamo fue rechazado por presunta "insubsistencia" en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con Competencia Provincial , por lo que Márquez y sus socios fueron sobreseídos. Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Neuquén , integrada por Leila Graciela M. de Corvalán y Antonio Labate , revocó el fallo el 7 de octubre de 2011.

En 2013, Márquez aceptó una probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba. Se trata de un acuerdo entre el Estado y el imputado para evitar la prisión.

La Ficha Limpia neuquina

Neuquén es una de las pocas provincias del país que tiene una ley expresa de Ficha Limpia. La versión neuquina es considerablemente más severa que la que se buscó implementar a nivel nacional. Para ilustrar, el proyecto nacional inhabilitaba por condenas firmes por corrupción; mientras que la que resultó aprobada en la legislatura provincial no permite ningún delito doloso, o sea intencional.

Según la interpretación de esa norma, Márquez no podría presentarse para cargos electivos en Neuquén ni integrar el gabinete del ejecutivo provincial. Eguía argumenta que si Ficha Limpia se hubiese sancionado, Márquez no podría ser candidata ni ocupar la banca que ocupa actualmente.

Quién es Carlos Eguía

Carlos Eguía es periodista y empresario de medios y tiene una larga trayectoria de dirigencia política y de candidaturas. Fue candidato a diputado nacional en el 2021 por la Coalición Cívica – ARI, formó parte de Juntos por el Cambio pero fichó con Milei a finales de 2022. Su pase hizo estallar la interna en el frente que finalmente llevó a Pablo Cervi (UCR) como gobernador y a Jorge Taylor (PRO) como vice.

Tras el acuerdo con Milei, Eguía se presentó para ser gobernador y con un 8,25% de los votos a su favor acabo mucho mejor posicionado que Juntos por el Cambio, que tuvo la peor elección de su historia y no llegó al 4%.

El periodista dirige Cadena Uno, grupo de medios neuquino, es una voz conocida en su provincia y desde hace dos décadas conduce “Contrafuego”, desde donde construyó su proyección. Tuvo sus idas y vueltas con Milei y hasta ensayó un acercamiento con Victoria Villarruel cuando parecía que la vice ensayaba un armado nacional propio.

Eguía busca pescar votos libertarios liderando la lista de su partido para senador. Para diputados, la lista la encabeza la encabeza su hijo, Joaquín Eguía. Con un discurso que choca en algunos lineamientos con el de Milei (jubilados, discapacidad y financiamiento universitario, por ejemplo), pero buscando acompañar su gobierno.

El periodista cree que el peso de la imagen de Milei y el sello nacional permite que Márquez tenga altas probabilidades de llegar a la cámara alta, inclusive teniendo en cuenta el escándalo de Espert. Pero en la profundización de la pelea afirma que la diputada busca "tener fueros así nadie la puede tocar".

Otra denuncia

Eguía afirma que a la diputada se le suma otra denuncia, además por "peculado de uso" por utilizar la Casa de Las Leyes de Neuquén para actos partidarios.

La nueva acusación se centra en el presunto uso indebido de oficinas pertenecientes a este edificio público de la capital neuquina para la realización de actividades de carácter partidario y religioso. Según los fundamentos de la acusación, Pablo Ruiz habría facilitado estos espacios, mientras que Márquez habría participado como coautora o cómplice primaria.

El abogado y exdiputado provincial Mariano Mansilla presentó la denuncia. Fue finales del año pasado, cuando explotó el escándalo de corrupción de la vice gobernadora destituida, Gloria Ruiz. Mansilla afirmó en ese entonces que trabajadores de la Casa de Las Leyes se comunicaron con él para notificar de ese uso indebido.

Según Eguía, a Márquez se le presentarán los cargos después de las elecciones.