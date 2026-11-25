Desde La Rioja , Ricardo Quintela suma millas. El gobernador se mostró con todos los actores del peronismo en un juego zigzagueante que sus colegas miran con algo de desconfianza, porque no termina de aclarar qué busca ni dónde se posiciona. Además, algunas definiciones extremas empiezan a meter ruido en un peronismo que no quiere agitar fantasmas.

En voz alta, a su lado dicen que busca la unidad del PJ . En voz baja, un lugar protagónico en un gobierno justicialista. Quienes expresan malestar se preguntan a qué juega y de qué lado está.

El último capítulo de su road trip fue su gira por el noreste argentino. El lunes, se vio con Jorge Capitanich y Sergio Uñac en Chaco . No sólo son dos senadores: el sanjuanino es precandidato presidencial. Fue una jornada con mesas temáticas en las que se abordaron propuestas concretas. Además, hubo un encuentro con intendentes.

El martes, Quintela viajó a Misiones y se mostró con Hugo Passalacqua . En la tierra colorada firmó convenios vinculados al turismo y la cultura. Por la tarde, animó un encuentro con la militancia. Fue su primera foto en bastante tiempo con un referente del dialoguismo. El PJ de esa provincia fue una de las patas territoriales que lo acompañó cuando quiso disputarle la conducción del partido a Cristina Fernández de Kirchner .

En la gira surgió cierta incomodidad entre dirigentes que compartieron actividades con el riojano. “Ricardo está alineado con los líderes federales, pero sostiene propuestas alejadas del resto”. Sus declaraciones a favor de estatizar empresas o pidiendo que Javier Milei termine su gobierno cuanto antes son mencionadas como ejemplo. “Es poco armónico, hasta anárquico”, lo acusan.

Qué busca el gobernador de La Rioja

La duda se repite una y otra vez. ¿Qué quiere? ¿Qué busca Quintela con su juego? En algún momento se anotó en la grilla de candidatos a presidente, pero luego se bajó en pos de la unidad. A su lado, dicen que quiere unir al peronismo y que el interior tenga un rol preponderante en el nuevo armado, sin caer en la interna entre Kicillof, Massa y el kirchnerismo.

Ricardo Quintela con Hugo Passalacqua.

El juego es zigzagueante. Así, muestra que tiene diálogo con todos, pero no se lo encasilla en el plan de ninguno. Sus detractores desconfían igual, especialmente por sus declaraciones rimbombantes. “Juega a romper donde va. Hay que ver a quién le sirve eso”, se preguntó un operador que compartió una actividad en las últimas semanas.

Hay un factor ineludible para analizar el juego del Gitano. No tiene reelección en La Rioja. Por lo tanto, quienes no ven malicia en su devenir creen que, en realidad, está construyendo vínculos que le granjeen un lugar post 2027 en un hipotético gobierno peronista. La Jefatura de Gabinete o hasta un lugar en la fórmula como vicepresidente, representando al interior, suenan como posibilidades.

Las dificultades en el Norte Grande

Su rol de anfitrión de amplio espectro y sus propuestas disruptivas le sirven para desviar la mirada de ciertas dificultades económicas y políticas en su provincia. Si bien el Gitano no las niega, es cierto que esquiva referirse a ellas. Cuando lo hace, apunta contra Martín Menem como culpable de un mal que lo acecha y que es una realidad: gobierna la provincia menos beneficiada por la Casa Rosada.

Por eso tuvo que lanzar los Chachos, un bono de cancelación de deuda que funcionó como cuasimoneda, o un impuesto extraordinario a grandes contribuyentes. Si bien son políticas que en su provincia defienden como exitosas, no son pocos en el peronismo que preferirían evitar que el espacio se vea vinculado a esas medidas algo antipáticas para el electorado.

Ricardo Quintela.

La otra dificultad es política. Quintela no logra ordenar su sucesión. No solo en cuanto a nombres -la grilla tiene por lo menos cinco anotados- sino también en los modos. El Gitano quiere votar en octubre y que el candidato peronista se elija a partir de encuestas, pero no logra consenso. Hay quienes piden internas abiertas, ley de lemas y hasta adelantar los comicios a mayo o junio.