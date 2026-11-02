Sergio Uñac pasó por La Rioja, se reunió con Ricardo Quintela y avanza en la construcción de su candidatura

En el marco de su gira federal en plan presidenciable, el senador Sergio Uñac se reunió en La Rioja con el gobernador Ricardo Quintela . Allí compartieron un diagnóstico sobre la situación económica y social del país y la necesidad de construir una alternativa nacional con una verdadera perspectiva federal.

El encuentro se inscribe en el recorrido que el sanjuanino viene desarrollando por distintas provincias, como parte de la construcción de un proyecto político y de gobierno con el que busca presentarse como una alternativa para conducir los destinos de la Argentina .

Durante la reunión, el interior ocupó un lugar central. Uñac viene planteando que la Argentina no puede pensar su futuro exclusivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según dice, el país necesita reconocer el potencial de sus provincias, fortalecer las economías regionales y generar condiciones para que cada territorio pueda desarrollarse a partir de sus propias capacidades.

En ese sentido, el senador sostiene que el país necesita recuperar una agenda productiva que vuelva a poner en el centro a quienes producen, invierten y generan empleo. Una propuesta que contemple a las economías regionales, promueva el agregado de valor, fortalezca a las pequeñas y medianas empresas y genere condiciones para el crecimiento de las distintas regiones.

La agenda económica que impulsa Uñac también contempla la recuperación del poder adquisitivo de las familias, el alivio de la carga impositiva sobre los productos esenciales, el financiamiento de las universidades públicas y condiciones de crédito que favorezcan la producción y el consumo.

La búsqueda de Sergio Uñac

El dirigente sanjuanino también viene expresando sus diferencias con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente por sus efectos sobre las provincias, la actividad productiva, el empleo y los sectores sociales más vulnerables. Frente a ese escenario, propone recuperar una perspectiva de desarrollo que combine equilibrio económico, crecimiento e inclusión social.

El federalismo se construye con unidad, diálogo y trabajo conjunto entre las provincias. Compartir nuestras realidades, experiencias y dificultades es fundamental para encontrar soluciones y defender el desarrollo de cada rincón de la Argentina.

Con @sergiounac, senador nacional… pic.twitter.com/cPqRhKWjQ6 — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) November 2, 2026

La construcción de la propuesta nacional tiene como uno de sus pilares el diálogo y la búsqueda de consensos. La convocatoria de Uñac apunta a reunir a dirigentes, equipos técnicos, sectores productivos, trabajadores y referentes sociales para elaborar un programa de gobierno que pueda ofrecer respuestas concretas a los problemas de la Argentina.

La reunión con Quintela en La Rioja representa un nuevo paso en esa agenda de construcción federal, que busca ampliar el diálogo político y consolidar una alternativa nacional con protagonismo del interior, una mirada productivista y una perspectiva de futuro.

La campaña del sanjuanino

La visita del exgobernador sanjuanino se da en el marco de la gira que lanzó para potenciar su candidatura presidencial. Uñac quiere ser el postulante a la Casa Rosada del peronismo y por eso viene juntando músculo dirigencial y conocimiento por todo el país. El puntapié inicial fue una foto con Wado de Pedro, Gerardo Zamora y Juan Manzur. Luego, semanas después, recibió a Máximo Kirchner en su provincia natal.

Sergio Uñac con Máximo Kirchner.

Mientras encadena apoyos, Uñac aborda el principal problema que enfrenta: el bajo nivel de conocimiento. Para eso, lanzó una serie que busca presentarlo ante el electorado a través de su historia personal, su trayectoria política y su proyecto nacional. La producción se desarrolla en capítulos breves, con un recorrido que va desde su infancia y sus vínculos familiares, su experiencia como intendente de Pocitos, sus dos mandatos como gobernador de San Juan y su presente en el Senado.

Por el lado de Quintela, no es un detalle menor que del encuentro hayan participado Florencia López y Fernando Rejal. Además de ser los senadores peronistas de La Rioja, ambos están anotados en la grilla de candidatos para suceder al Gitano. Ese recambio aún no está claro, y parte del peronismo reclama que se haga una interna abierta para definirlo.