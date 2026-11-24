Pese al reclamo del Episcopado , que envió notas a todos los despachos, el proyecto para regular la ludopatía no sería ley esta semana en el Senado . Por presión de los gobernadores de la UCR , cercanos al Gobierno , la iniciativa tendrá cambios y sólo si Javier Milei la incluye en sesiones extraordinarias será sancionada antes de fin de año.

Los más interesados en hacer modificaciones son los mandatarios de la UCR, que en la sesión del pasado jueves en la Cámara alta impidieron que la iniciativa aprobada en Diputados sea debatida en el recinto. Los diez miembros de esta bancada son decisivos. Siete de ellos responden a gobernadores radicales, encargados de concesionar la actividad lúdica.

El encargado de postergar el debate en la sesión fue el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi , quien pidió votar un compromiso para tratar un proyecto de acuerdo una semana después. La discusión se retomará este miércoles a las 10, durante un plenario de comisiones.

Las diferencias de los gobernadores giran en torno a dos temas, entre ellos el artículo 8 del proyecto, que prohíbe "la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas en línea". Los mandatarios tampoco aceptan la prohibición de uso de tarjetas de crédito.

EFECTO LEÓN XIV Córdoba: el obispo Ángel Rossi presiona por la reglamentación de la ley de prevención de las apuestas online La reforma de 2024 sigue sin aplicarse pese a los reclamos de la Iglesia https://t.co/M7M3bx8RmM @YaninaBabiachuk pic.twitter.com/GjnFrsIzo9

La restricción publicitaria es amplia. Abarca medios tradicionales, en formato tradicional o PNT y en redes sociales, "a través de influencers, programas infocomerciales, publicidad onerosa, testimonios de deportistas o de personajes de ficción".

Para la mayoría de los gobernadores, estarían vulneradas las autonomías provinciales. Una propuesta es que los límites a la publicidad sean similares a los del tabaco, o sea, que se limiten a las inscripciones sobre el riesgo de las adicciones.

La Iglesia le pidió a la Legislatura bonaerense que avance con la regularización de las apuestas online



El planteo lo impulsó el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien reunió a las autoridades de la Cámara de Diputados



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Los reclamos de los gobernadores

El proyecto enviado por Milei al Senado en mayo aumenta penas al juego ilegal, lo que en la práctica funciona como una protección al mercado concesionado, que además podría promocionar sus actividades con restricciones mínimas. Se les prohíbe usar imágenes de menores de edad, vincular el juego online con éxito, aceptación personal o con soluciones financieras o promover el consumo de alcohol.

La negociación quedó a cargo de las senadoras Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, quienes presiden las comisiones de Salud y Legislación General, que este miércoles se reunirán en forma conjunta para tratar los 15 expedientes. Un cambio que propone el oficialismo es que las provincias absorban los costos de la campaña de prevención de las adicciones.

El radicalismo no quiere aprobar el expediente de Diputados, pero tampoco ser acusado de dilación. Es por eso que exige un compromiso del Gobierno. "Están pidiendo que Milei garantice que, si hay cambios, el proyecto sea incluido en extraordinarias, pero no hay forma de asegurarlo", sostuvo una fuente de La Libertad Avanza (LLA) a Letra P.

Los gobernadores de partidos provinciales que suelen votar con el Gobierno tampoco quieren regular la publicidad y los medios de pago. "Es inconstitucional prohibir la promoción. Se va a judicializar. No tiene sentido ir por ahí", sostuvo ante este medio una fuente del oficialismo.

Las agencias de loterías de las provincias se expresaron en contra de esta iniciativa cuando se aprobó en Diputados y continúan su lobby. La presión más fuerte la ejercieron los concesionarios de bingos como Codere y el expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quien además es un militante del radicalismo y tiene cercanía a Mauricio Macri, líder del PRO.

La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos.



Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2026

Bullrich, al frente

Otros actores del juego mencionados por la oposición durante el debate de Diputados fueron Federico De Achaval, dueño del hipódromo de Palermo; Ángel Tabanelli, dueño de Boldt; Daniel Mautone, de Casino Victoria; y Marcelo Rochetti, socio de Fredy Lijo -hermano del juez Ariel Lijo- en la aseguradora Caledonia y de los Bingos de Berazategui y Tandil.

El bloque de LLA tiene una mayoría de integrantes que asumieron en diciembre y no tienen intenciones de quedar manchados por el negocio lúdico. "El acuerdo al que se llegue, lo voy a votar", confió a Letra P uno de los negociadores libertarios.

En la última sesión, Márquez le recordó al jefe del peronismo, José Mayans, que en Formosa existe juego online concesionado por el gobernador, Gildo Insfrán. La influencia de los gobernadores fue clave para que el proyecto quedara cajoneado estos dos años en el Senado. La presión eclesiástica ante la inminente caída del expediente cambió todo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, anunció hace 15 días que impulsa el debate. Fue antes de la visita de León XIV. En la última sesión avaló el pedido de Mayans y, si la UCR no se anteponía, estaba dispuesta a tratar el proyecto durante esa sesión. La jefa libertaria se iba a reunir con funcionarios del Episcopado para intercambiar información.