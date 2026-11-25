La Cumbre Mundial de Comunicación Política se inició en Ciudad de México con una agenda clave para entender las campañas que vienen en la región.

CIUDAD DE MÉXICO (Enviada especial) En la capital mexicana se respira política. Entre consultores, estrategas y especialistas de 25 países, la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política abrió sus puertas con una agenda atravesada por las próximas campañas electorales, la inteligencia artificial y la disputa por ganar la confianza (y el voto) de sociedades cada vez más polarizadas.

El evento, que reúne a más de 250 conferencistas en diferentes salas del Sheraton María Isabel , comenzó este martes con una serie de preguntas que sobrevolaron buena parte de las exposiciones:

¿Cómo llegar a una ciudadanía que recibe información de manera permanente pero cada vez parece más difícil de interpelar?

¿Cómo se construye credibilidad cuando la política está atravesada por la confrontación y la polarización?

Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre, dio el punta pie inicial para dar las primeras respuestas. "Cualquier campaña política para comunicar debe implementar las redes sociales, los medios tradicionales de comunicación y el contacto directo, el territorio", afirmó y, en este sentido, destacó la necesidad de construir equipos "cada día más competitivos, que sean creíbles" para que la sociedad le preste atención a un líder político.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial, consideró que se trata de "una herramienta para fortalecer campañas políticas, mejorar la competitividad y conectar mejor con la ciudadanía". No obstante, consideró que en estos tiempos "la comunicación debe ser más humana que nunca”. A su entender, la IA puede acelerar procesos, segmentar audiencias y multiplicar la capacidad de difusión, pero no sustituye una estrategia política ni construye por sí sola un liderazgo.

Tener seguidores no es lo mismo que construir poder

Las redes sociales también ocuparon un lugar destacado en las discusiones. La acumulación de seguidores, las visualizaciones y la viralización de contenidos ya no parecen suficientes para explicar la influencia política. “La moda pasa, la estrategia no”, sentenció el estratega político colombiano Luis Duque en el Salón Independencia y advirtió que ni las redes ni la inteligencia artificial ganan elecciones.

"Nos hemos reducido a absolutamente nada, a pensar que un puto Tik Tok hace ganar una elección. No me vengan a decir que Lula ganó por su estrategia en WhatsApp y encima los consultores salimos a vender humo con eso, no puede ser", sentenció.

Día 1 #CumbreMx

@LuisDQ_ La moda pasa… La estrategia no



¿Qué queda cuando pasa la tendencia? Hay que sostener la estrategia cuando cambia la conversación. pic.twitter.com/Jlrtk2rHvX — CumbreCP (@CumbreCP) November 24, 2026

La mexicana Renata Reyes puso el acento en la escucha como condición para construir influencia. “La influencia empieza cuando escuchas lo suficiente para decir algo que de verdad le importa a alguien”, explicó la especialista en comunicación digital, y agregó: "Hoy las redes sociales son una extensión de nosotros mismos, y eso incluye también a los políticos".

Patricio Morelos, también de México, abordó las distintas narrativas electorales de cara a 2027, mientras que el argentino Martín Buzzi expuso sobre nanosegmentación de votantes para campañas digitales.

La política frente al desafío de la inteligencia artificial

La incorporación de nuevas tecnologías a las campañas y a la comunicación gubernamental atravesó distintas presentaciones. La mexicana Elena Fernández puso el foco en la diferencia entre automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones. "Ahorrar tiempo con inteligencia artificial tiene sentido si ese tiempo se utiliza para comprender mejor lo que sucede y diseñar respuestas", advirtió.

Día 1 #CumbreMx

Elena Fernández - Inteligencia política en tiempos de IA



“Automatizar tareas ahorra tiempo. El reto estratégico es usar ese tiempo para entender mejor lo que está pasando y decidir cómo actuar”. pic.twitter.com/a0xXO2hedB — CumbreCP (@CumbreCP) November 24, 2026

El vicerrector del campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana, Guillermo Tenorio Cueto, también hizo referencia al impacto de la tecnología y la segmentación en la comunicación política. "Los que hoy se dan cita aquí quieren advertirnos sobre la deshumanización de la política", señaló y describió un espacio digital saturado de información, donde "los ciudadanos están hiperconectados, pero sienten cada vez más lejana a la política". "Vivimos un espacio digital saturado de ruidos, donde todos miran señales pero muy pocos se dedican a escuchar", lamentó.

La agenda incluyó las presentaciones del mexicano Alonso Cedeño, del colombiano Sebastián González Flores y de Yago de Marta, el consultor español que entrenó a Daniel Scioli para el debate presidencial de 2015.

Lo que dejó el primer día

Las exposiciones dejaron una tensión que atraviesa a toda la industria de la comunicación política: en un escenario en el que cualquiera puede producir y distribuir contenidos, la diferenciación ya no pasa únicamente por hablar más fuerte o aparecer más veces, sino por conseguir que el mensaje tenga sentido para una sociedad fragmentada.

La primera jornada de la Cumbre dejó una advertencia para gobiernos y oposiciones: la tecnología modifica las reglas de la competencia, pero no elimina los problemas centrales de la política. La confianza, la representación y la capacidad de interpretar las demandas sociales siguen siendo cuestiones que ningún algoritmo puede resolver por sí solo.

La XXV edición continuará este miércoles, 25 de noviembre, con una agenda que incluirá debates sobre encuestas, inteligencia artificial, estrategia política, comunicación gubernamental, gestión de crisis y reputación. El programa completo y la información sobre las modalidades de participación están disponibles en www.cumbrecp.com.