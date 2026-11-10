El peronismo de La Rioja quiere convencer a Ricardo Quintela de votar en el primer semestre de 2027

El clima revulsivo que flota en el PJ de La Rioja llegó a la discusión por la fecha electoral. Mientras Ricardo Quintela sigue en su postura de patear las elecciones para octubre y alinearlas con la instancia nacional, crecen las voces dentro del peronismo que le piden desdoblar y votar en el primer semestre para asegurar el triunfo en una disputa difícil.

El Gitano enfrenta un laberinto de resolución compleja en su provincia. No solo no tiene un sucesor definido, sino que las figuras que impulsa para sostener su poder después de dejar el trono no logran imponerse ni con su nivel de conocimiento ni en el peronismo. Por eso, empiezan a arreciar las críticas a su manejo del proceso electoral.

El reclamo es que esa provincia del Norte Grande vote en los primeros meses del año , entre marzo y junio, cuando la mayoría de los distritos celebrarán sus comicios locales. El reclamo se escucha cerca del exgobernador Luis Beder Herrera , que volvió a estar activo en la interna del peronismo, pero también en el entorno de varios de los que se anotan para ser candidatos, como el senador Fernando Rejal .

Quienes postulan esa tesis aseguran que adelantar la elección maximiza las posibilidades de triunfo del peronismo. Entienden que eligiendo una fecha distinta a los comicios nacionales, se pondrá en valor tanto la agenda provincial como el rol del aparato y que La Libertad Avanza estará desmovilizada. “No se van a mover por una provincia que tiene menos del 1% del padrón”, aseguran.

Hay, además, una razón económica que atraviesa al peronismo no sólo de La Rioja, sino de todo el país, y que tiene relación directa con las elecciones. Es lógico pensar que la Casa Rosada se esforzará por llegar en su mejor momento económico a octubre, por lo que para la oposición es conveniente votar en el primer semestre cuando esos beneficios aún no hayan llegado.

Las tres razones del Gitano

Quintela había dejado trascender ya en junio su decisión de votar en octubre, y lo hizo a partir de tres razones. En primer lugar, por si prospera su proyecto de tallar en la discusión nacional del PJ. Ya sea que termine como candidato o en algún rol protagónico en el escenario nacional, necesita que su aparato provincial esté activado en octubre, cuando se jugará la propia.

Gabriela Pedrali con Ricardo Quintela. La diputada está anotada en la grilla para suceder al Gitano.

La segunda razón era, justamente, la interna. El Gitano pretende ganar tiempo para ordenar su sucesión y que las figuras que prefiere para que continúen en la gobernación construyan un nivel de conocimiento en la ciudadanía que aún no tienen, lo que le permitiría sostener al menos una cuota de poder. Además, se evitaría largos meses de convivencia con un mandatario electo y atravesar el tramo final de su gestión con una transición en los hechos del poder a su sucesor.

La tercera razón era, justamente, el enigma Javier Milei. Para el Gitano era mejor votar en octubre, cuando la discusión nacional esté sobre la mesa, con la convicción de que la situación económica será mala e imposible de soslayar. El análisis es válido siempre y cuando el candidato libertario no sea Martín Menem, ya que su postulación nacionalizaría la elección en cualquier escenario.

La discusión del PJ de La Rioja

La discusión por la fecha de la elección riojana se suma a la mesa de negociación del peronismo de la provincia, donde ya se discute quién será el candidato a la gobernación, qué rol ocupará Quintela a futuro y si será necesario algún mecanismo para resolver la interna. En ese sentido, se escuchan pedidos de regreso a la ley de lemas, pero también de internas abiertas.

Ricardo Quintela con Florencia López y Fernando Rejal, los senadores que se anotaron para sucederlo.

Hay por lo menos cinco nombres anotados en la grilla de aspirantes. El Gitano impulsa a Gabriela Pedrali, la diputada que tiene bajo su control algunos resortes importantes de la gestión. El nombre no reúne consenso mayor ya que también se anotan Rejal y la senadora Florencia López, cercana a La Cámpora. Teresita Madera, la vicegobernadora, también se mueve ya como candidata.

Si el plan A de Quintela no funciona, también asoma la cabeza Armando Molina, intendente de la capital riojana y figura histórica de su entorno. Mientras da la discusión política en su provincia y participa de la mesa de decisiones del PJ a nivel nacional, el Gitano se encarga de capear la temporada de vacas flacas en las cuentas provinciales con tributos a grandes contribuyentes y de colonizar con soldados propios lugares como el Ministerio Público Fiscal.