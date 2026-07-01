Ricardo Quintela, un anfitrión de amplio espectro para un peronismo en crisis

La Rioja siempre estuvo cerca, o al menos eso parece creer Ricardo Quintela , el gobernador que viene encadenando eventos en su provincia y en la Ciudad de Buenos Aires donde se muestra con figuras del variopinto ecosistema peronista, desde Wado De Pedro pasando por Juan Manuel Urtubey hasta Esmeralda Mitre . El riojano habla con todos, pero mantiene su ficha puesta en Axel Kicillof .

La presentación del Plan Quinquenal Minero de La Rioja fue la última edición de la serie de encuentros que Quintela utilizó para mostrarse con distintos actores del peronismo . En esta oportunidad, el lugar elegido fue la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) . El momento y el lugar no fueron elegidos por casualidad, Quintela eligió la casa de las provincias el mismo día en el que Diego Santilli juraba como jefe de gabinete para presentar su plan minero pocos días después de la aprobación del Súper RIGI al que no adhiere.

Lo jugoso del encuentro estuvo en quienes aparecieron por el auditorio ubicado en el piso 11 de Azopardo 750. Además de los legisladores riojanos y la vicegobernadora Teresita Madera , la primera fila estuvo reservada para Wado, una figura de probada lealtad cristinista.

Su presencia llamó la atención no sólo porque el anfitrión riojano es uno de los gobernadores más cercanos a Kicillof, sino también porque una semana atrás se había mostrado con Sergio Uñac , otro con ganas de ser candidato a presidente, como Quintela y el bonaerense.

Del otro lado de la primera fila ocupó una silla Esmeralda Mitre, la actriz y chozna nieta de Bartolomé Mitre , dueña de un porcentaje del paquete accionario de La Nación que heredó de su padre y que está en constante conflicto por hacerlo valer.

Mitre llegó junto al abogado Daniel Llermanos, quien fue junto a Jorge Yoma apoderado de la lista de Quintela que intentó disputarle a CFK el control del PJ. Justamente, no fue la primera aparición de la heredera de La Nación vinculada al peronismo, ya que también visitó a la expresidenta en San José 1111.

EsmeraldaMitreQuintela Esmeralda Mitre en la primera fila de la presentación del Plan Quinquenal Minero de Ricardo Quintela.

Entre el público que llenó el auditorio del CFI estuvo también Matías Kulfas, el exministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández, quien supo ser una de las espadas internas antikirchneristas más fervientes en el campo económico. En esa línea, también estuvieron el empresario y streamer industrial Tomas Karagozian, la exgobernadora fueguina Rosana Bertone y hasta sumó un raudo paso Nicolas Massot, exjefe de bancada del PRO en la Cámara de Diputados que hoy juega en tándem con Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto.

Puentes con el cristinismo y Sergio Uñac

Antes del evento de este martes, Quintela ya había sido noticia cuando la semana pasada recibió en su despacho a un trío que está lanzado a la rosca: el salteño Juan Manuel Urtubey, el exministro de Educación Nicolás Trotta y el exjefe de la SIDE Juanjo Álvarez.

Gabriela Pedrali, Ricardo Quintela con Juanjo Álvarez, Juan Manuel Urtubey y Nicolás Trotta Gabriela Pedrali, Ricardo Quintela con Juanjo Álvarez, Juan Manuel Urtubey y Nicolás Trotta.

Los últimos dos son los armadores de la candidatura de Uñac, quien quiere ser el hombre de CFK para la presidencia ante su inhabilitación, mientras que el exgobernador salteño es uno de los referentes de Primero la Patria, el espacio que nucleó a varias de las referencias cristinistas que no forman parte de La Cámpora.

La visita se dio horas después de que Quintela salga en declaraciones radiales a decir que hay que “presionar a la Corte” para que revea “la injusta situación de CFK”. “Fue una reunión en la que se habló del futuro del peronismo y en la que también charlamos sobre cómo generar cuadros técnicos para el partido”, informó una fuente riojana sobre el encuentro posterior.

Ricardo Quintela y Ofelia Fernández Ricardo Quintela y Ofelia Fernández en La Rioja.

Fotos hay para todos y todas. También se anotó Ofelia Fernández, que visitó La Rioja en el marco de una gira federal en busca de testimonios para un documental.

El armador de Axel Kicillof

Mientras suma gestos con las representaciones más variopintas del ecosistema peronista, Quintela no desaprovecha oportunidad para reafirmar su cercanía a Kicillof. Lo hace por acción, cuando dice que el bonaerense puede encabezar la restauración del país, y por omisión, como cuando elige no mostrarse en las giras norteñas de Uñac.

Sin embargo, no entrega todo. El riojano construye sabiendo que Kicillof es el mejor posicionado pero sin resignar sus propias aspiraciones. Por eso gusta de mostrar cada vez que puede su “modelo riojano”, que crece a pesar de la oposición total.

Ricardo Quintela y Axel Kicillof Ricardo Quintela y Axel Kicillof.

Su entorno reconoce que Quintela puede ser “el jefe de campaña, el ministro de Interior o el vicepresidente” de Kicillof, pero también asoman dos rasgos que son diferenciales positivos para el riojano en la comparación con el bonaerense. Es menos conocido, pero habla con todos. No tiene un enfrentamiento con el kirchnerismo y cuando termine el mundial comenzará una gira por todo el país, algo que al líder del Movimiento Derecho al Futuro le cuesta por razones de gestión. No por nada viene optando por participar virtualmente de actos en el interior del país.