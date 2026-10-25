La sucesión de Ricardo Quintela: un sector del PJ rechaza la ley de lemas y propone internas abiertas

La rosca por la sucesión de Ricardo Quintela es cada vez más tensa en La Rioja . Ante la dispersión de candidaturas, un sector del peronismo propone que se organicen internas abiertas para dirimir quién será el postulante a la gobernación en 2027. Así, buscan evitar la sanción de una ley de lemas.

De fondo, lo que asoma es un operativo de presión contra Quintela, a quien más de uno señala como interesado en moldear su sucesión a gusto y piacere en busca de sostener el poder. En ese sentido, la apuntada como bendecida es la exdiputada Gabriela Pedrali , madre de los hijos del Gitano. Sin embargo, el quintelismo también tiene entre sus filas a Armando Molina , intendente capitalino.

Como en esa provincia del Norte Grande no rigen las PASO a nivel provincial, hay quienes proponen organizar una elección para dirimir los candidatos peronistas en la que no sea condición necesaria estar afiliado para votar. Así, el elegido sería un postulante legitimado por las urnas y también los demás contendientes quedarían liberados para ser compensados con otros lugares dentro del armado electoral. Desde la vicegobernación hasta una candidatura al Congreso.

No es la primera vez que el peronismo de La Rioja define así su interna. Ya sucedió en 2015, cuando se organizó una votación similar para definir al candidato del oficialismo que lideraba en ese entonces Luis Beder Herrera , el gobernador que no tenía reelección. Aquella vez fue aún más sectorizada, porque ni siquiera abarcó a todo el PJ, dado que corría el rumor de que Eduardo Menem quería postularse. Fue una interna abierta de una corriente partidaria.

El ejemplo citado es la alternativa que más seduce al sector que tiene su fortín en Chilecito, la segunda ciudad más poblada de la provincia. En esa oportunidad, se enfrentaron el vicegobernador Sergio Casas y los entonces ministros de Obras Públicas, Néstor Bosetti , y de Producción, Javier Tineo .

Es un antecedente virtuoso no solo porque votaron 66 mil personas -casi un 20% del padrón-, sino también porque Casas, tras imponerse, le ofreció a Bosetti compartir la fórmula. Juntos, ganaron la provincia.

Los anotados en la sucesión de Ricardo Quintela

La propuesta de las internas abiertas surge del peronismo de Chilecito, conocida como “La Perla del Oeste”, que fue el bastión del justicialismo en las últimas elecciones. A punto tal, que con la diferencia que el PJ sacó allí contrarrestó la victoria de La Libertad Avanza en la capital y le permitió ganar la provincia por menos de mil votos.

Fernando Rejal y Florencia López ya se lanzaron por la sucesión de Ricardo Quintela.

Ese sector tiene como referentes al senador Fernando Rejal y al intendente de dicha localidad, Rodrigo Brizuela y Doria. Ambos suenan como candidatos, aunque se descuenta que terminarán conformando una síntesis entre ambas propuestas. Rejal ya se lanzó y avisó: “Los chileciteños votaremos a un candidato a gobernador, no a vicegobernador”.

La otra que se lanzó fue Florencia López, senadora peronista de La Rioja. Exintendenta de Arauco, López fue vicegobernadora de Quintela hasta 2023. Por otro lado, se anota en la lista a la vicegobernadora Teresita Madera. Son nombres que se suman a Pedrali y a Molina, los referentes que aporta el quintelismo, señalados por el resto como a la espera de una bendición.

Ni ley de lemas ni bendición

Con semejante atomización, la posibilidad de sancionar una ley de lemas volvió a aparecer en las conversaciones políticas como una forma de resolver el problema sin crear otra instancia electoral. Es una discusión en la que la oposición casi no tiene margen de tallar, ya que el peronismo controla la mayoría y el cuórum de la Legislatura.

Sin embargo, en esas mismas discusiones surgen argumentos contra la ley de lemas y a favor de las internas abiertas. La Libertad Avanza viene de una gran performance en las elecciones legislativas de 2025 y tiene a Martín Menem como potencial candidato. Además, hay otras expresiones no peronistas en danza, como la UCR y el espacio que lanzó el exdiputado larretista Felipe Alvarez.

Ricardo Quintela y su vice, Teresita Madera.

Con ese panorama, el planteo de quienes rechazan la ley de lemas es que le resuelve más problemas a la oposición que al oficialismo. El peronismo de La Rioja ya no es lo que era, no está holgado de votos, y necesita enfrente de la mayor dispersión opositora posible para seguir en el poder. Arriesga una hegemonía del PJ que inició Carlos Saúl Menem en 1983.

Lo que también busca evitar el peronismo que empuja las internas abiertas es que Quintela tenga la posibilidad de ungir a su delfín aprovechándose de que es el peronista que más mide. Un “dedazo”, analizan, le daría cuatro años más de poder al Gitano y, además, dejaría demasiados heridos con pocas ganas de hacer campaña por quien designe el gobernador.