Ciudad Futura faltó a la mesa Axel 2027 en Rosario: el juego de equilibrio entre Kicillof y Massa

Ciudad Futura fue una de las ausencias más notorias en el encuentro de la flamante mesa "Axel 2027" , en Rosario . Como viene contando Letra P , el espacio de Juan Monteverde sigue, por ahora, haciendo equilibrio entre massistas y kicillofistas en la interna nacional del PJ.

El faltazo, aseguran, corrió por cuenta de la propia fuerza de centroizquierda. “Se invitó a todos los espacios”, confiaron a este medio desde la organización del encuentro. “Los que no vinieron sabrán por qué no lo hicieron. Habría que preguntarle a ellos”, aseguraron trasladando la responsabilidad a la dirigencia de Ciudad Futura.

La ausencia se inscribe en una serie de movimientos zigzagueantes del partido de centroizquierda aliado al PJ . Desde hace meses, Monteverde cultiva una estrecha relación con Diego Giuliano , presidente del Frente Renovador . Juntos proyectan una sociedad electoral para que el concejal dispute la Intendencia de Rosario y el diputado compita por la gobernación de Santa Fe .

Con el kicillofismo hay coqueteos. Quedó expuesto, por ejemplo, en la recorrida que Monteverde compartió en agosto pasado con el ministro bonaerense Gabriel Katopodis por la Empresa Pública de Alimentos. Sin embargo, la sociedad no se formaliza.

De hecho, en menos de un mes, la dupla que conduce Ciudad Futura se anotó en dos fotografías políticas de peso, pero con sentidos contrapuestos.

A fines de octubre, Monteverde viajó a las oficinas del Grupo Provincia, en Buenos Aires, para sentarse con Kicillof junto con dirigentes de distintas tribus del peronismo santafesino. La postal hizo ruido en el PJ de la bota, sobre todo por los compromisos que algunos de los retratados tienen con el massismo y el kirchnerismo. De todos modos, Ciudad Futura y sus dirigentes ni siquiera difundieron el encuentro en sus redes sociales.

TEMPORADA DE ROSCA Santa Fe: Kicillof prepara su desembarco, pero esquiva la interna entre las tribus del peronismo



Su objetivo es acumular músculo político sin tomar partido en la interna



@alvaromate201 pic.twitter.com/KhAfi8ME2G — LETRA P (@Letra_P) October 30, 2026

El 17 de noviembre, en cambio, fue Caren Tepp, diputada nacional, pareja y socia política de Monteverde, quien se anotó en la foto de San Fernando por el Día de la Militancia. Allí, el massismo y el peronismo federal de Juan Manuel Olmos juntaron a buena parte de las tribus del PJ. El único con aspiraciones presidenciales al que no invitaron fue, precisamente, Kicillof. Todo un contraste.

La incógnita rosarina

Ciudad Futura, hoy el principal espacio del panperonismo rosarino, mantiene un posicionamiento sinuoso. Esa conducta podría ser uno de los motivos por los cuales la escala de Kicillof en Rosario sigue siendo un misterio, mientras que las de Reconquista y Santa Fe, previstas para el 2 de diciembre, ya están firmes.

Kicillof desembarca en Santa Fe: visitará Reconquista y la capital provincial



El desembarco se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre y contemplará una intensa agenda de actividades que abarcará tanto el norte provincial como la ciudad capital pic.twitter.com/WjD3AOj5Yx — LETRA P (@Letra_P) November 17, 2026

Desde que trascendió el itinerario del bonaerense, la hipótesis de que eligió arrancar por el norte para evitar tensiones con el massismo circula entre los dirigentes del peronismo santafesino.

“Yo creo que le esquivan a Rosario porque el principal candidato acá es Monteverde, y no tienen muy en claro que esté con ellos. De hecho, ya saben que existe un acuerdo de campaña con Massa”, explicó días atrás un armador peronista a este medio.

En el entorno del gobernador niegan que existan preferencias y mantienen abierta la posibilidad de una incursión por el sur provincial. Más allá de las especulaciones, quienes agitan la candidatura presidencial del bonaerense en Rosario trabajan para que esa visita se concrete antes de fin de año. Fecha, aclaran, todavía no hay. Formato y precisiones, mucho menos.

Los que sí se sentaron a la mesa

Así las cosas, la conformación de la mesa rosarina empieza a separar la paja del trigo entre los incondicionales de Kicillof y los acompañantes circunstanciales de la foto de Buenos Aires.

En el encuentro de la Unión Ferroviaria estuvieron Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Norma López, de Comunidad; Julia Irigoitia y María José Ramos, de Rosario con Vos; Matilde Bruera y José Tessa, además de los referentes sindicales Rubén Ojeda y Juan Chulich, entre otros.

Eduardo Toniolli y Norma López, entre los dirigentes que participaron de la conformación de la mesa Axel 2027 en Rosario.

El denominador común del flamante armado, cuentan sus integrantes, es la apuesta presidencial por Kicillof. Más allá de los matices y las estrategias electorales de cada sector en territorio santafesino, entienden que “se puede articular una estrategia única en lo nacional”.

De hecho, tampoco les cierran la puerta a quienes, invitados, eligieron no sentarse. La pretensión, dicen, es ampliar el armado “lo más posible”, tanto dentro como fuera de los márgenes del PJ.