La pelea por la sucesión de Ricardo Quintela le abre una puerta a la ley de lemas en La Rioja

La interna por la sucesión de Ricardo Quintela ya no se disimula en La Rioja . Mientras el PJ discute cómo ordenar las candidaturas, el exconcejal Facundo Puy dijo que el gobierno provincial y el partido se armaron "en base a la familia del gobernador" y dejó la pelea en un punto de ebullición. A punto tal que la ley de lemas empieza a aparecer como una salida al embrollo.

Puy fue concejal en la capital de La Rioja y también presidente de la Juventud Peronista . Sin embargo, la relevancia de sus declaraciones viene por su filiación: es hijo de Ariel Puy Soria , ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social en el gabinete de Quintela. Lógicamente, tras las fuertes acusaciones de su hijo, el funcionario quedó en la cuerda floja.

“Hoy tomo distancia de la actividad política bajo la conducción del actual Partido Justicialista . No se puede pedir el voto en nombre del pueblo y después darle la espalda cuando más lo necesita”, disparó Puy en declaraciones a medios de la ciudad de Chilecito , la segunda en importancia dentro de la provincia.

Puy dijo que el cierre de listas del PJ de fines de septiembre terminó en una “falsa unidad” y dijo que el gobierno provincial y el partido se armaron "en base a la familia del gobernador".

"Están los hijos, los sobrinos, los primos y los hermanos”, enumeró y se quejó porque “desde las empresas estatales les van a sacar el medidor a jubilados humildes que militaron toda su vida” y hasta denunció amenazas de parte del exdiputado Carlos Machicote , sobre quien dijo que es “íntimo del gobernador”.

La Libertad Avanza se movió rápido para aprovechar la grieta. Javier Ruiz, un dirigente libertario, hizo una presentación en la Justicia Federal a partir de que Puy asegurara que “en los barrios de La Rioja hay paco” y que “para que haya paco, acá se cocina droga”. Ruiz, alineado a Martín Menem, pidió que se investiguen los dichos del exconcejal y se averigüe si hubo inacción del gobierno provincial.

La sucesión de Ricardo Quintela

Lo que asoma de fondo tras las declaraciones de Puy es la guerra por la sucesión de Quintela. Puy Soria, padre del expresidente de la JP, es uno de los referentes capitalinos del sector del peronismo que tiene base en Chilecito y que hoy clama por encabezar la fórmula en 2027. A esa tribu también reportan el senador Fernando Rejal y el intendente de la mencionada ciudad, Rodrigo Brizuela y Doria.

Ricardo Quintela.

De hecho, en sus dichos, Puy dijo que Quintela "castigó" a Chilecito, a Rejal y a su padre, a quienes definió como los que "pusieron el cuerpo para que fuera gobernador en 2019". Sus declaraciones se refieren a que fue ese polo de poder del peronismo riojano el que apoyó al Gitano para llegar a la gobernación, luego de que Sergio Casas no pudiera obtener un tercer mandato.

Ahora, la tribu chileciteña quiere cobrar el apoyo de aquel entonces con la posibilidad de ser quienes encabecen el posquintelismo. En ese sentido, al Gitano le atribuyen otras preferencias para ese rol y por esa razón la rosca se pone cada vez más álgida. Aún falta un año para las elecciones porque, a pesar de tener reclamos internos en contra, Quintela no quiere desdoblar los comicios provinciales.

La grilla del peronismo

Ante el río revuelto y el poco margen para que una bendición del gobernador ordene el panorama, en el peronismo riojano empiezan a pensar formas que resuelvan la interna por la sucesión ante la inexistencia de PASO en esa provincia del Norte Grande. Así, la ley de lemas volvió a estar en el centro de las conversaciones políticas.

En la tribu chileciteña señalan que una ley de lemas también le permitiría ordenarse a la oposición. Allí aparece al frente Menem, pero hay otros espacios como el PRO o la UCR que tienen que decidir si jugar junto a La Libertad Avanza y unir a la oposición o ir por su cuenta y que la atomización favorezca al peronismo. Por eso, proponen una interna partidaria que podría ser abierta.

Ricardo Quintela junto a Florencia López y Fernando Rejal.

Al igual que Rejal, Florencia López también reconoció públicamente que quiere ser candidata. La senadora, cercana a La Cámpora, es la segunda que se suma oficialmente a la grilla de postulantes. Sin confirmarse aún, al quintelismo lo señalan por querer a Gabriela Pedrali, exdiputada y madre de los hijos de Quintela.

Un poco por detrás de Pedrali en el quintelismo aparece Armando Molina, intendente capitalino y mano derecha del Gitano. Por otro lado, haciendo un esfuerzo por mantenerse fuera de la interna, la que asoma es la vicegobernadora Teresita Madera. En el segundo pelotón aparecen el diputado provincial Marcelo del Moral, el secretario general Ricardo Herrera y la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álbarez Gómez.