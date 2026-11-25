El jefe de Gabinete, Diego Santilli , presentará este miércoles a las 15 su primer informe de gestión ante el Senado. El funcionario defenderá el rumbo de Javier Milei en la previa de una jornada en la que el oficialismo buscará avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

La exposición se realizará en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. El ministro coordinador tendrá al orden como eje de su discurso y buscará contrastar los tres años de gestión libertaria con la herencia recibida.

Será su debut parlamentario desde que asumió el 30 de junio, tras la renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Lo acompañarán los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt . No está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.

El funcionario deberá responder sobre la suba del dólar y del riesgo país , los aumentos de tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recursos destinados a discapacidad y universidades.

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La presentación llegará mientras la Casa Rosada negocia con los gobernadores los apoyos al Presupuesto 2027 , con reclamos provinciales por fondos y obras que mantienen abierta la discusión sobre el articulado.

Los bloques aliados también reclamarán garantías para el tratamiento del proyecto sobre ludopatía en las sesiones extraordinarias, si el Senado modifica la iniciativa y debe devolverla a Diputados.

La exposición antecederá al debate previsto para el jueves sobre la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

Será la cuarta vez que un ministro coordinador del gobierno de Milei visite el Senado. El primero en hacerlo fue Nicolás Posse, quien recibió en el primer año de administración libertaria, en mayo de 2024, 2336 preguntas. Fue su única presentación ya que a las semanas renunció. Su sucesor, Guillermo Francos, fue a la cámara alta en dos oportunidades, una en noviembre del 2024 en la que recepcionó 1537 consultas y otra en junio de 2025, en la que obtuvo 1209 requerimientos de información. Como jefe de Gabinete, Adorni sólo fue una vez al Congreso, a Diputados.

Ritondo encabezó un encuentro con la dirigencia de la Quinta Sección, en el que pidió un partido “fuerte y unido” para negociar candidaturas con Karina Milei



También participaron Petrecca y Montenegro



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Los números del informe de gestión

Antes de su presentación, Santilli remitió el lunes al Senado el informe de gestión número 146, con respuestas a 1.287 preguntas de los legisladores.

El informe también detalla los gastos de los viajes presidenciales. Según reconstruyó Sebastián Iñurrieta en Letra P, Milei gastó más de 4 mil millones de pesos en 17 salidas al exterior entre enero y octubre: quince con aeronaves de la flota presidencial y dos con aviones privados contratados. El relevamiento no incluye la visita a Madrid de comienzos de noviembre, por lo que esas cifras no representan el total de las giras realizadas hasta la presentación de Santilli.

En el documento, la Casa Rosada defendió el sistema de medición de la inflación y la evolución del consumo, dio precisiones sobre la revisión del programa con el FMI y aseguró que cumplió con los pagos de las prestaciones por discapacidad.

El Gobierno también sostuvo que, durante el segundo trimestre de 2026, se incorporaron 121.000 puestos de trabajo en el sector privado respecto del mismo período de 2025.