El plan de Ricardo Quintela: un modelo riojano para Argentina y un jefe de campaña para Axel Kicillof

“Me subo a la lista de candidatos”, dijo Ricardo Quintela , y reveló su intención de construir un proyecto que lo posicione como un protagonista de la discusión del peronismo para 2027, un secreto a voces. Las opciones sobre la mesa son esa candidatura para saltar a la Casa Rosada o ser el armador de otro gobernador: el bonaerense Axel Kicillof .

La escena se dio en La Rioja . El gobernador reunió a su equipo más cercano para analizar la coyuntura. En un papel, fue anotando todos los posibles candidatos del peronismo en el 2027. Llegó al final, miró a sus contertulios y les dijo: “Nosotros también nos anotamos”. Fue la previa de la gira que el gobernador empezó por Buenos Aires esta semana, donde sumó horas al aire con un doble juego.

Por un lado, se mostró como referente del peronismo no kirchnerista del interior. Por el otro, salió a vender su “modelo riojano” que gobierna con un enemigo libertario íntimo como Martín Menem .

“Lo que quiere Ricardo es que gane el peronismo”, dicen desde el espacio que conduce. “Él se anota para ser, lógicamente, pero no se va a enfrentar con Kicillof”, suman a modo de aclaración. Los gobernadores tienen una buena relación y todo indica que confluirán.

Ricardo Quintela y Axel Kicillof el día que bonaerense viajó a La Rioja para la jura de la nuevoa Constitución provincial.

“Ricardo puede ser su jefe de campaña del interior, su candidato a vicepresidente, su ministro del interior”, sueñan. Una fórmula de unidad es una posibilidad que no se descarta, pero no es la opción que más seduce. Sin embargo, el quintelismo evita la confrontación directa con Cristina Fernández de Kirchner y banca su inocencia.

El road trip del riojanismo

El plan de Quintela incluye una gira por todo el país recolectando dirigentes del peronismo no kirchnerista. “Parecido a lo que hacía Alberto Fernández antes de 2019”, grafica un colaborador. Así, estuvo en Corrientes para acompañar el lanzamiento de Renacer Correntino, un espacio que nuclea a los peronistas que se pelearon con el kirchnerismo y jugaron con Ricardo Colombi en las últimas elecciones. También había organizado una visita de intendentes cordobeses y santafesinos a La Rioja que tuvo que ser suspendida por el femicidio de Agustina Vega.

Ricardo Quintela gobernador de La Rioja Ricardo Quintela comienza a caminar el país.

El camino de Quintela comenzó cuando se lanzó a disputar el manejo del Partido Justicialista. A su lado recuerdan y valoran el apoyo de los gobernadores peronistas, entre los que cuentan al propio Kicillof y al tucumano Osvaldo Jaldo, entre otros.

Esa construcción avanzó y se reflejó en el evento organizado en Parque Norte un mes atrás, donde presentaron un armado federal que avisó que quiere internas contra el kirchnerismo. En esa ocasión, los gobernadores no fueron para no apropiarse del evento, pero cada uno otorgó su bendición mandando dirigentes de su riñón.

El modelo riojano

Lo que Quintela sale a vender por las provincias es su modelo riojano. Con un enemigo como Menem, que quiere disputarle el control de la provincia, el gobernador quiere mostrar que se puede gestionar siendo un opositor duro sin ayuda de la Casa Rosada y, sin embargo, no morir en el intento.

A pesar del relato, el modelo muestra sus límites. En su gira porteña reconoció que en julio pagará el aguinaldo otra vez con Chachos, una cuasimoneda cuyo nombre oficial es Bono de Cancelación de Deuda. Lo hará porque, sostiene, el gobierno le negó un adelanto de coparticipación.

Quintela detalla el modelo riojano en las sucesivas entrevistas a medios locales. Al Diario Uno de Santa Fe, por ejemplo, le contó que congeló las tarifas y redujo un 20% las cuotas de las viviendas sociales.

Del lado productivo, suele destacar que cuenta con unas 40 empresas estatales, entre las que se encuentra un parque solar híbrido, y con las firmas privadas es implacable: no adhirió al RIGI, tan requerido por las empresas mineras de su provincia, porque “no vienen a hacer beneficencia ni caridad, tienen que derramar generosamente”.