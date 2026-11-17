La lista Unidad en Defensa de la Abogacía , encabezada por Hernán Najenson , ganó este martes las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el 53,85% de los votos. La nómina vinculada a Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra retuvo dos de las tres bancas en disputa.

Con las 30 mesas escrutadas, Unidad obtuvo 5548 votos, seguida por Gente de Derecho , el espacio de Jorge Rizzo , con 3211 sufragios (31,17%). La Libertad Avanza (LLA) , encabezada por Diego Carbone , quedó tercera con 1135 votos (11,02%). La lista de Eduardo Awad terminó cuarta, con 291 (2,82%).

El resultado mantiene la distribución de las tres bancas reservadas para los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño. Unidad conserva dos lugares, que ocuparán Najenson y Alejandra García , mientras que la tercera banca corresponderá a Andrea Campos , candidata de Gente de Derecho.

La elección registró 10.303 votos contabilizados, con 82 sufragios en blanco, 35 nulos y uno recurrido. Las cuatro listas habían formalizado sus candidaturas a fines de octubre, en una competencia atravesada por la ampliación de la Justicia porteña .

LA JUSTICIA QUE VIENE Quién es Hernán Najenson, el candidato de la UCR para el Consejo de la Magistratura porteño El abogado, con trayectoria en la gestión judicial de la Ciudad de Buenos Aires, reune el respaldo de distintos sectores del radicalismo @francobasu pic.twitter.com/ghi38ulavW

La lista ganadora reunió al sector de Angelici, dirigentes del radicalismo y representantes de otras fuerzas políticas. Entre ellos se encuentra Paula Oliveto , quien integró la nómina para el Jurado de Enjuiciamiento, encabezada por Ricardo Gil Lavedra , expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, exministro de Justicia e integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares.

El armado también contó con la participación de Juan Alfonsín, vinculado al sector radical de Emiliano Yacobitti, y otros referentes de la abogacía porteña que confluyeron en la lista encabezada por Najenson.

La lista encabezada por Hernán Najenson, vinculada a Daniel Angelici, se impuso en la elección de los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse los resultados, Gil Lavedra agradeció el respaldo de los matriculados y sostuvo que el triunfo plantea un desafío para los representantes electos. Entre sus prioridades mencionó la selección de los mejores jueces, la defensa de la abogacía y la mejora del servicio de justicia.

Por su parte, Alejandra García, titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y consejera electa, agradeció a los más de 10.000 profesionales que participaron de los comicios y destacó que Unidad volvió a imponerse después de su triunfo en las elecciones de octubre para el Consejo de la Magistratura de la Nación.

García, primera mujer en presidir el Colegio Público y con experiencia previa como consejera de la Magistratura porteña, vinculó ese respaldo con la continuidad del trabajo institucional en defensa de los derechos profesionales y el respeto de los honorarios.

La dirigente también señaló que uno de los principales desafíos será la organización de la nueva Justicia del Trabajo de la Ciudad, en la que buscarán incorporar la experiencia de los abogados que ejercen la profesión para garantizar un servicio eficiente.

El antecedente de la Nación

El triunfo porteño se produjo menos de un mes después de que Unidad obtuviera dos bancas en el Consejo de la Magistratura de la Nación, con Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento como representantes. Ambos prestaron juramento la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia.

Si queremos una Ciudad que viva de verdad en libertad, la Justicia tiene que ser menos burocrática, más transparente y con reglas claras.



Buenos Aires tiene todo para seguir creciendo. Sus instituciones no pueden quedarse atrás.



Este martes, los abogados eligen a sus… — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) November 15, 2026

En la categoría del Jurado de Enjuiciamiento, Unidad también se impuso, con 5542 votos (53,79%), seguida por Gente de Derecho, con 3219 (31,24%). Abogados por la Libertad obtuvo 1137 sufragios (11,04%) y Los que Vemos el Colegio, 289 (2,81%).

El resultado también ratifica la representación de Gente de Derecho, vinculada políticamente al peronista Juan Manuel Olmos, que conserva uno de los tres lugares en disputa en el Consejo.

La Libertad Avanza superó el 11% en su debut

La elección marcó el debut de La Libertad Avanza con lista propia en la disputa por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño. La nómina encabezada por Diego Carbone, impulsada desde el inicio de su armado por Pilar Ramírez y respaldada durante la campaña por Martín Menem, obtuvo 1135 votos, equivalentes al 11,02% del total.

Aunque quedó tercera y no consiguió ingresar al organismo, la fuerza libertaria reunió un caudal propio de votos en una competencia dominada por los sectores tradicionales de la representación profesional, encabezados por Angelici y Rizzo.

Carbone había planteado durante la campaña la necesidad de ampliar la representación dentro del organismo y modernizar los procedimientos judiciales. En una entrevista con Letra P, el abogado penalista expuso su propuesta de agilizar los concursos y reducir la burocracia judicial, en línea con la agenda impulsada por el gobierno de Javier Milei.