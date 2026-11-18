Rumbo a la votación del presupuesto en la Legislatura porteña, funcionarios de Jorge Macri se reunieron con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei

La Legislatura porteña tiene previsto tratar, a principios de diciembre, el presupuesto 2027 y Jorge Macri busca asegurarse el apoyo de La Libertad Avanza (LLA) para aprobar la ley de leyes. Con ese objetivo en mente, el oficialismo abrió una mesa de negociación con el partido de Javier Milei para debatir los cambios que impulsa el sello violeta y que podrían condicionar su apoyo en el distrito.

Antes de que el jefe de Gobierno enviara el proyecto de presupuesto al parlamento capitalino, LLA ya había anticipado que presionaría por un mayor alivio fiscal en el distrito y la reducción de las estructuras partidarias en línea con la ley Bases que presentaron en la Ciudad, pero que continúa sin avances. Aunque últimamente ambos espacios muestran sintonía en la arena legislativa, negocian el apoyo mutuo ley por ley.

Con el acompañamiento de LLA todavía en duda, en el PRO trabajan para llegar al 3 de diciembre, fecha en que está previsto que se vote el presupuesto, con los 14 votos violetas asegurados. Esperan construir de la mano de la Unión Cívica Radical (UCR) y el partido de Milei una mayoría ajustada de 31 votos para blindar la ley de leyes y anotarse un punto antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Por eso, este lunes, se inauguró una mesa de diálogo tripartita de la que participaron Pilar Ramírez , presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña; su par de la bancada amarilla, Silvia Lospennato ; y el ministro de Hacienda capitalino, Gustavo Arengo. Esperan, de este modo, cerrar la brecha entre el texto suscrito por Macri y las demandas libertarias.

Durante el encuentro, la alfil de Karina Milei en la ciudad, ratificó los pedidos de LLA, que apuesta a ampliar las exenciones impositivas en la previa del año electoral. Aunque el Ejecutivo ya impulsó algunas medidas en este sentido como el congelamiento de patentes para el 40% de los vehículos registrados en el distrito, en el partido violeta consideran que no es suficiente y presionan por un alivio más profundo .

Entre otras modificaciones, el bloque libertario apuesta a incorporar al presupuesto una baja del 10% sobre el ABL y la eximición total del pago de patentes para autos híbridos. Hoy, el proyecto del oficialismo contempla la suspensión del cobro del ABL durante todo el primer trimestre del 2027 para hoteles, restaurantes y librerías y la exención del pago de patentes para autos eléctricos.

NUESTRA PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO 2027



BAJA DE IMPUESTOS.



ACHIQUE DEL ESTADO. pic.twitter.com/41ujgogV7W — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) October 6, 2026

Además, promueven que el gobierno porteño deje de cobrar Ingresos Brutos a monotributistas de servicios -hoy, solo los profesionales están alcanzados por este beneficio-, y que aplique una baja del 25% sobre lo que abonan por este tributo las industrias manufactureras. Además, quieren que se eleve el tope de facturación para comercios.

Ahora, la cartera que conduce Arengo deberá evaluar la letra chica de los cambios propuestos por el espacio que conduce Ramírez y calcular el costo fiscal que traerían aparejado. En el oficialismo se muestran favorables a reducir impuestos que puedan generar una distorsión en el nivel de actividad económica, pero tienen mayores reparos en lo que refiere a impuestos sobre el patrimonio como patentes y el ABL residencial.

Sin acuerdo de fondo

En la ciudad, el PRO y LLA mantienen una relación intermitente marcada por coincidencias programáticas y cortocircuitos por la autoría y la letra chica de los principales proyectos de seguridad del distrito. De fondo, hay una tensa disputa por el control de la agenda de "ley y orden" en la Ciudad rumbo a la contienda electoral de 2027, para la que aún no está definido si ambos partidos compartirán boleta o jugarán por separado.

En las reuniones en la Casa Rosada que mantienen los diputados amarillos Fernando De Andreis y Cristian Ritondo con Diego Santilli y Lule Menem aún no se abordó la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral en la capital. En ambas tropas reconocen que la discusión sigue focalizada en la agenda legislativa a nivel nacional y que aún es muy incierto que se replique una confluencia como la de los comicios de octubre del año pasado. Para peor, esos encuentros ahora están pausados.

En el gobierno porteño tampoco apuran una definición. Confían en que la mejora en la imagen positiva de Jorge Macri y la aprobación de su gestión le permitan llegar a esa instancia de negociación electoral más fortalecidos. En paralelo, siguen ensayando gestos de cooperación en el distrito. Es una sintonía legislativa que construyen sobre la marcha, con arreglos ley por ley, y que todavía dista de expresar una alianza sostenible.

El factor nacional

La discusión por la ley de leyes porteña se dirime mientras la Casa Rosada intenta reunir los votos para sancionar el presupuesto nacional. Este martes, LLA consiguió dictaminar el proyecto de Milei en Diputados con apoyo de aliados provinciales, el bloque radical, el MID y el PRO. La bancada que conduce Ritondo logró incorporar modificaciones al texto que había enviado el Ejecutivo.

En la Ciudad, no descartan devolver la gentileza y sumar alguna de las demandas de LLA al proyecto macrista. De igual modo, especulan con la posibilidad de atar el respaldo del PRO en el Congreso a la posición que adopte el bloque que conduce Ramírez en la Legislatura.