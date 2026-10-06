La Libertad Avanza le quiere marcar la cancha a Jorge Macri y pone condiciones para acompañar el Presupuesto

La presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, calentó la previa de la discusión del presupuesto 2027 avisando las condiciones de su bloque para acompañar al oficialismo.

La Libertad Avanza eligió el recinto de la Legislatura porteña para tensionar con Jorge Macri . A sólo un día de que el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo , concurra a defender el Presupuesto 2027 , el bloque que lidera Pilar Ramírez presentó las condiciones que pretende discutir para acompañar el proyecto oficialista.

La puesta en escena no fue inocente. Con sus 14 bancas reunidas en pleno recinto de la Legislatura, el segundo bloque parlamentario más numeroso -con seis escaños menos que el peronismo, pero dos más que el oficialismo- exigió una poda del Estado, una reducción adicional de impuestos y la eliminación de las PASO en la ciudad de Buenos Aires .

El movimiento libertario apunta a intervenir en la discusión antes de que el Ejecutivo pueda desplegar formalmente su defensa del proyecto. Este miércoles, el ministro de Hacienda porteño deberá explicar ante los legisladores de las distintas fuerzas las cuentas para el próximo año con la agenda de LLA ya instalada sobre la mesa: dónde recortar, qué impuestos bajar y qué estructuras eliminar.

La ofensiva llega después de meses de buena sintonía legislativa entre el PRO y LLA, que encontraron puntos de acuerdo en proyectos de desregulación y reducción de cargas. Ahora, con el Presupuesto en el estribo del año electoral, la bancada libertaria busca hacer valer sus 14 votos para correr los límites de ese entendimiento.

Ramírez planteó que el bloque revisará el Presupuesto "partida por partida, gasto por gasto" y vinculó cualquier reducción impositiva a nuevos recortes dentro de la administración porteña. Según los cálculos difundidos por LLA, el paquete permitiría dejar unos $435.000 millones en manos de los contribuyentes.

Entre las medidas aparecen una reducción del 10% del ABL, la eliminación de Patentes para vehículos híbridos y eléctricos y modificaciones en Ingresos Brutos. El mileísmo porteño propone una baja del 25% para industrias manufactureras, elevar el límite de facturación para comercios y servicios y llevar a cero la alícuota para monotributistas de servicios.

También, después de la suspensión del año pasado, volvieron a poner sobre la mesa la eliminación de las PASO porteñas, a las que le atribuyen un costo de $29.000 millones. La reforma electoral forma parte desde comienzos de año de la agenda de LLA en la Ciudad y ahora la introdujeron como variable de negociación para el Presupuesto.

La tijera de La Libertad Avanza

La novedad es que esta vez LLA decidió ponerle nombre y apellido al gasto que pretende eliminar. El bloque reclamó la supresión de la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, Economía Circular, la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.

DISCUSIÓN 2027 | Presupuesto y contrato de basura: Jorge Macri enfrentados discusiones centrales que definirán alianzas, mayorías legislativas y la relación con LLA rumbo a 2027



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La lista incluye además la Subsecretaría Autódromo, bajo la propuesta de concesionar el circuito porteño, y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), al que la bancada libertaria le atribuye un presupuesto cercano a los $124.000 millones. A eso se suma una poda de publicidad y propaganda, calculada por el bloque en más de $60.000 millones.

No es la primera vez que el IVC aparece en la mira libertaria. Ramírez ya había anticipado durante septiembre que buscaría discutir su continuidad y utilizó la política de urbanización de villas para diferenciar su modelo de Ciudad tanto del larretismo como del PRO. La discusión derivó entonces en un fuerte cruce con Horacio Rodríguez Larreta.

Un presupuesto que tiene guiños a LLA

El desafío para Jorge Macri es que el Presupuesto enviado a la Legislatura ya contiene varios elementos destinados a acercarse a la agenda libertaria, pero la tropa de Karina Milei parece querer correrle el arco. El Ejecutivo presentó su proyecto con equilibrio fiscal, alivio tributario y simplificación administrativa, tres conceptos que forman parte del lenguaje económico de la Casa Rosada.

TRIBUNA LETRA P | La presidenta del bloque de LLA, Pilar Ramírez, asegura que al Presupuesto porteño le falta expresar la decisión de reducir el gasto público



¿cuánto le cuesta el Estado a cada porteño y qué recibe a cambio?



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Sin embargo, el proyecto mantiene una característica que distancia a la administración porteña de la receta nacional: la apuesta por la obra pública. Infraestructura representa el 18% del Presupuesto 2027, con una fuerte inversión prevista para la ampliación de la red de subtes, además de obras como la renovación de la autopista Dellepiane.

La Libertad Avanza busca correr ahora esa frontera porque lleva la discusión más allá del equilibrio fiscal o la baja de impuestos para meterse de lleno en el tamaño del aparato estatal que Jorge Macri está dispuesto a sostener. Ramírez plantea que el alivio tributario debe financiarse con una poda mayor y pretende llevar esa discusión al recinto.

El timing libertario

Por eso, el momento elegido por Ramírez tiene peso propio: su bloque no esperó la exposición de Arengo ni la apertura plena del debate en comisión. Se adelantó 24 horas, ocupó el recinto y presentó públicamente el menú con el que quiere sentarse a negociar.

A la poda del Estado y la reducción de impuestos sumó otras dos condiciones para antes de fin de año: el tratamiento de Libertad Comercial y Silencio Positivo, dos proyectos con los que el bloque busca profundizar su agenda de desregulación en la Ciudad.

El Presupuesto será ahora el escenario donde se medirá esa pulseada. Jorge Macri necesita votos y LLA pretende hacer valer los suyos para empujar al gobierno porteño un paso más hacia su programa. Arengo llegará este miércoles a la Legislatura con una tarea que excede la defensa de las cuentas: responder, también, hasta dónde el PRO está dispuesto a moverse.