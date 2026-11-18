Mientras el Senado sigue negociando la suspensión de las PASO, Diego Santilli se presentará el miércoles 25 en la Cámara alta para dar su primer informe de gestión. El jefe de Gabinete recibió 1659 preguntas, que fueron sintetizadas en 1287 para evitar distintas reiteraciones. La mayoría de ellas son sobre Economía (46%), Capital Humano (19%) y Salud (11%), aunque también hay varias en referencia a la fuga de Flávio Bolsonaro desde Argentina .

Será la cuarta vez que un ministro coordinador del gobierno de Javier Milei visite el Senado. El primero en hacerlo fue Nicolás Posse , quien recibió en el primer año de administración libertaria, en mayo de 2024, 2336 preguntas. Fue su única presentación ya que a las semanas renunció. Su sucesor, Guillermo Francos , fue a la cámara alta en dos oportunidades, una en noviembre del 2024 en la que recepcionó 1537 consultas y otra en junio de 2025, en la que obtuvo 1209 requerimientos de información. Como jefe de Gabinete, Manuel Adorni sólo fue una vez al Congreso, a Diputados.

Según pudo saber Letra P , el equipo de Santilli procesó 1659 preguntas, provenientes de 12 bloques partidarios distintos. El Partido Justicialista , que lidera a nivel nacional Cristina Kirchner , ahondó con 995 consultas; la Unión Cívica Radical , controlada sobre todo por los cuatro gobernadores del espacio, hizo lo propio con 106 preguntas; y la bancada Primero los Salteños , que conduce el mandatario norteño aliado del oficialismo Gustavo Sáenz , envió 43 demandas.

La lista continúa con el PRO , el principal bloque alineado a la Casa Rosada , con 39; continúa LLA, el espacio oficialista que lideran Patricia Bullrich en el Senado y Gabriel Bornoroni , en Diputados, con 25; Convicción Federal , con 22; Despierta Chubut , con 18; Frente Cívico por Santiago , con 13; Justicia Social Federal , con 12; Moveré Santa Cruz , con siete; Independencia , con cuatro; y Provincias Unidas , con apenas tres preguntas. En total, se tratan de 1287 consultas sintetizadas para evitar repeticiones.

La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes ante cada cámara del Congreso para exponer sobre la marcha del Gobierno . El incumplimiento de esa obligación es moneda corriente y no fue la excepción la gestión de Santilli, quien asumió el 30 de junio de 2026 y hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras.

De acuerdo al documento al que accedió este medio, 392 preguntas de los senadores fueron competencia del Ministerio de Economía, con temas como impuestos, actividad económica, energía, tarifas, deuda pública, industria, políticas sectoriales, política fiscal, política nuclear, privatizaciones y obras públicas, sobre todo viales. Estas áreas representan el 46% del total de preguntas recibidas por la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias, un equipo de gestión que está liderado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

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Al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, llegaron 234 requerimientos sobre políticas sociolaborales, la plataforma web Gemelo Digital que había anunciado, convivencia escolar, el uso de celulares dentro de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, jubilaciones, bonos a este sector, salarios y sobre el programa Volver al Trabajo. Se trata del 19% del total de consultas.

En tanto, al Ministerio de Salud, de Mario Lugones, arribaron 148 preguntas, la mayoría de ellas sobre ANDIS, PAMI, hospitales públicos, cobertura médica, prestaciones de distintos programas, políticas destinadas a personas con discapacidad y su financiamiento, SEDRONAR, Organización Mundial de la Salud y sobre el Plan ENIA. Apenas un 11% del universo de preguntas.

La lista se completa con temas que son competencias de la Jefatura de Gabinete (98 preguntas), Seguridad (46), Banco Central de la República Argentina (41), Justicia (41), Defensa (30), Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (24), entre las que se encuentran las preguntas derivadas de la salida del excandidato a presidente de Brasil desde nuestro país, Presidencia (20), y Desregulación y Transformación del Estado (13).

El próximo paso será el coucheo y preparación narrativa

En el Ejecutivo sostuvieron que hicieron este primer corte de preguntas este mismo martes, sin embargo aclararon que continuarán con la misma recepción hasta las horas previas a la presentación de Santilli. De todos modos, dada la cantidad y amplitud de temas, confían en que se sostendrá este porcentaje hasta el 25 de noviembre. Esa semana, el Gobierno pretende sancionar la reforma política en la cámara alta.

Por esta razón es que está previsto que el jefe de Gabinete se reúna hacia finales de esta semana con su equipo de comunicación, tanto interna de la Casa Rosada, como externa, integrada por estrategas, consultores y distintos asesores, quienes lo couchearán para brindar este primer informe de gestión.