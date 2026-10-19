Roscapalooza porteño: Karina Milei armó una foto política con Pilar Ramírez y el peronismo copó la Legislatura

La política nacional volvió a colocar a la Ciudad de Buenos Aires en el epicentro de la atención. Este lunes por la mañana, el peronismo y Karina Milei desplegaron a algunos de sus principales alfiles sobre el territorio de Jorge Macri , con dos movimientos de alto contenido político.

A media mañana, la audiencia pública por la renovación del Ente Regulador de los Servicios Públicos reunió en la Legislatura porteña a dirigentes de primera línea de la CGT , el peronismo y funcionarios del PRO.

En paralelo, pero a pocos kilómetros, la hermana del Presidente encabezó en la cárcel de Devoto el acto que dio por finalizada la primera fase del operativo de traslado de internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Allí, colocó a Pilar Ramírez en una fotografía de alto nivel institucional, en plena temporada de especulaciones sobre una eventual alianza del PRO y La Libertad Avanza .

La jornada tuvo todos los ingredientes para una segunda edición del Roscapalooza porteño . Dos escenarios distintos, una concentración inusual de dirigentes nacionales y movimientos políticos que exceden las fronteras del distrito. Esta vez, el Salón Dorado de la Legislatura y la cárcel de Villa Devoto funcionaron como puntos de encuentro de dirigentes de procedencias muy diferentes.

La excusa institucional en Perú 160 fue la audiencia pública de los aspirantes a integrar el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Entre ellos, Eugenio Begué , postulado por el peronismo para ocupar una vocalía del organismo, quien consiguió reunir a un grupo de figuras cuyo volumen político llamó la atención para un cargo de esas características.

El peronismo, la CGT y el PRO en la Legislatura

En las tribunas estuvieron Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT; Juan Carlos Schmid, titular de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); y Guillermo Mangone, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural. Una representación sindical de peso nacional para acompañar la presentación de Begué.

No obstante, una de las presencias que más llamó la atención fue la del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, rector del Instituto Universitario del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), un think tank promotor de líderes políticos. El politólogo, hombre de consulta de un amplísimo abanico dirigencial, no participa usualmente de este tipo de actividades públicas.

Ante la falta de candidatos definidos en el peronismo porteño, el espacio de Grabois empezó a evaluar a Hagman para competir por la ciudad en 2027



La hipótesis está condicionada a una definición previa: Santoro



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Además del mundo sindical y religioso, entre los dirigentes políticos que participaron de la audiencia en la Legislatura estuvieron Juan Manuel Olmos, uno de los principales referentes del peronismo porteño, y el diputado y dirigente de Patria Grande Itai Hagman. La presencia de ambos también tiene un antecedente: Olmos impulsó la postulación de Begué, un dirigente vinculado a Patria Grande.

También asistieron la defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, y la Auditora General porteña, Mariana Gagliardi, dos figuras del peronismo que ganan peso en la capital. En ese espectro ecléctico, se lo pudo ver también a Felipe Llorente, presidente de la Fundación River Plate.

El PRO, presente

Por su parte, la presencia del oficialismo porteño quedó expresada en dos funcionarios de peso: Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura y hombre de confianza de Daniel Angelici, y José María "Jocho" Grippo, secretario Legal y Técnico del gobierno de Jorge Macri. Este último conoce especialmente el organismo: fue presidente del Ente Regulador, cuya conducción está previsto que asuma Paola Michielotto, la exlegisladora propuesta por el oficialismo y alineada con Cristian Ritondo.

Paola Michielotto, candidata puesta para presidir el Ente de Regulación de Servicios Públicos porteño.

El organismo que deberá renovar sus autoridades en las próximas semanas tiene entre sus funciones controlar, monitorear y evaluar la calidad de los servicios públicos de la Ciudad. Entre ellos, la higiene urbana y la recolección de residuos, justamente cuando el gobierno de Macri comenzó a discutir las condiciones del nuevo contrato de limpieza, uno de los servicios de mayor peso en el presupuesto porteño.

Karina Milei y la batalla de Devoto

Mientras tanto, en Villa Devoto, Karina Milei encabezaba su propia puesta en escena. La secretaria general de la Presidencia, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y celebró el cierre de la primera etapa del traslado de presos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. En la misma fotografía apareció Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad y jefa de su bloque legislativo.

La ubicación política de Ramírez en esa presentación constituye uno de los datos de la jornada. Once días atrás, la principal referente del karinismo porteño ya había participado de la firma del acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La diferencia es que este lunes volvió a compartir escena con tres de las principales figuras del Gobierno, pero esta vez sin Jorge Macri, quien sí había participado del encuentro anterior. El alcalde está en gira oficial por España, pero tampoco hubo un representante de la Ciudad en el acto.

El movimiento se produjo sobre un terreno que el jefe de Gobierno porteño venía trabajando. Días antes, la Ciudad había comunicado el inicio del traslado de los internos y reivindicado la construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz como parte de un compromiso asumido con los vecinos de Devoto.

Macri también había destacado el trabajo conjunto con la Nación para concretar una medida largamente postergada, pero en el tinglado libertario leyeron que el movimiento los dejaba como auxiliares de una medida política que no podría haber realizado sin la decisión de la Casa Rosada.

Excelente noticia!!!



Después de tantos años de anuncios y excusas, nosotros nos hicimos cargo. Terminamos la nueva cárcel de Marcos Paz y gracias a eso el cierre definitivo de Devoto es una realidad.



Gran trabajo en equipo con el Gobierno Nacional @JMilei @KarinaMileiOk… https://t.co/LhafMZtI6Q — Jorge Macri (@jorgemacri) October 19, 2026

Por eso, la Casa Rosada lanzó su propia presentación para disputarle la paternidad política del cierre del penal. Es más, la propia Karina Milei recordó que había vivido en Villa Devoto y que conocía los problemas que acarreaba la penitenciaría para el barrio. Junto a Ramírez, reivindicó el traslado de 1400 internos y volvió a darle visibilidad a su principal dirigente porteña.

Más allá de que Monteoliva reconoció la cooperación entre ambas administraciones, las dos comunicaciones pusieron de manifiesto la competencia por capitalizar una medida compartida, en momentos en que el PRO y La Libertad Avanza mantienen abiertas las conversaciones por una posible alianza para 2027, mientras se disputan la agenda de seguridad en el distrito.

De hecho, el propio Jorge Macri debió intervenir en las redes sociales para celebrar el anuncio nacional, destacar el trabajo conjunto y, al mismo tiempo, colgarse la cucarda de haber terminado la nueva cárcel de Marcos Paz, cuya construcción permitió concretar el traslado de los detenidos de Devoto.