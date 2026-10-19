Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
A DOS PUNTAS

Roscapalooza porteño: Karina Milei armó una foto política con Pilar Ramírez y el peronismo copó la Legislatura

El Jefe subió al acto oficial en la cárcel de Devoto a su mano derecha en la Ciudad, mientras una audiencia convocaba figuras de la CGT, el PJ y la Iglesia.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Roscapalooza porteño: Karina Milei armó una foto política con Pilar Ramírez y el peronismo copó la Legislatura

Roscapalooza porteño: Karina Milei armó una foto política con Pilar Ramírez y el peronismo copó la Legislatura

La política nacional volvió a colocar a la Ciudad de Buenos Aires en el epicentro de la atención. Este lunes por la mañana, el peronismo y Karina Milei desplegaron a algunos de sus principales alfiles sobre el territorio de Jorge Macri, con dos movimientos de alto contenido político.

Notas Relacionadas
La Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo para la entrega de la cárcel de Marcos Paz
TRABAJO COORDINADO

La Nación y la Ciudad firmaron un acuerdo para la entrega de la cárcel de Marcos Paz y cerrar Devoto

Por  Letra P | Periodismo Político

A media mañana, la audiencia pública por la renovación del Ente Regulador de los Servicios Públicos reunió en la Legislatura porteña a dirigentes de primera línea de la CGT, el peronismo y funcionarios del PRO.

En paralelo, pero a pocos kilómetros, la hermana del Presidente encabezó en la cárcel de Devoto el acto que dio por finalizada la primera fase del operativo de traslado de internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Allí, colocó a Pilar Ramírez en una fotografía de alto nivel institucional, en plena temporada de especulaciones sobre una eventual alianza del PRO y La Libertad Avanza.

Roscapalooza en la ciudad de Buenos Aires

La jornada tuvo todos los ingredientes para una segunda edición del Roscapalooza porteño. Dos escenarios distintos, una concentración inusual de dirigentes nacionales y movimientos políticos que exceden las fronteras del distrito. Esta vez, el Salón Dorado de la Legislatura y la cárcel de Villa Devoto funcionaron como puntos de encuentro de dirigentes de procedencias muy diferentes.

La excusa institucional en Perú 160 fue la audiencia pública de los aspirantes a integrar el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Entre ellos, Eugenio Begué, postulado por el peronismo para ocupar una vocalía del organismo, quien consiguió reunir a un grupo de figuras cuyo volumen político llamó la atención para un cargo de esas características.

El peronismo, la CGT y el PRO en la Legislatura

En las tribunas estuvieron Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT; Juan Carlos Schmid, titular de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); y Guillermo Mangone, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural. Una representación sindical de peso nacional para acompañar la presentación de Begué.

No obstante, una de las presencias que más llamó la atención fue la del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, rector del Instituto Universitario del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), un think tank promotor de líderes políticos. El politólogo, hombre de consulta de un amplísimo abanico dirigencial, no participa usualmente de este tipo de actividades públicas.

Además del mundo sindical y religioso, entre los dirigentes políticos que participaron de la audiencia en la Legislatura estuvieron Juan Manuel Olmos, uno de los principales referentes del peronismo porteño, y el diputado y dirigente de Patria Grande Itai Hagman. La presencia de ambos también tiene un antecedente: Olmos impulsó la postulación de Begué, un dirigente vinculado a Patria Grande.

También asistieron la defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, y la Auditora General porteña, Mariana Gagliardi, dos figuras del peronismo que ganan peso en la capital. En ese espectro ecléctico, se lo pudo ver también a Felipe Llorente, presidente de la Fundación River Plate.

El PRO, presente

Por su parte, la presencia del oficialismo porteño quedó expresada en dos funcionarios de peso: Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura y hombre de confianza de Daniel Angelici, y José María "Jocho" Grippo, secretario Legal y Técnico del gobierno de Jorge Macri. Este último conoce especialmente el organismo: fue presidente del Ente Regulador, cuya conducción está previsto que asuma Paola Michielotto, la exlegisladora propuesta por el oficialismo y alineada con Cristian Ritondo.

Paola Michielotto, candidata puesta para presidir el Ente de Regulaci&oacute;n de Servicios P&uacute;blicos porte&ntilde;o.

Paola Michielotto, candidata puesta para presidir el Ente de Regulación de Servicios Públicos porteño.

El organismo que deberá renovar sus autoridades en las próximas semanas tiene entre sus funciones controlar, monitorear y evaluar la calidad de los servicios públicos de la Ciudad. Entre ellos, la higiene urbana y la recolección de residuos, justamente cuando el gobierno de Macri comenzó a discutir las condiciones del nuevo contrato de limpieza, uno de los servicios de mayor peso en el presupuesto porteño.

Karina Milei y la batalla de Devoto

Mientras tanto, en Villa Devoto, Karina Milei encabezaba su propia puesta en escena. La secretaria general de la Presidencia, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y celebró el cierre de la primera etapa del traslado de presos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. En la misma fotografía apareció Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad y jefa de su bloque legislativo.

La ubicación política de Ramírez en esa presentación constituye uno de los datos de la jornada. Once días atrás, la principal referente del karinismo porteño ya había participado de la firma del acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La diferencia es que este lunes volvió a compartir escena con tres de las principales figuras del Gobierno, pero esta vez sin Jorge Macri, quien sí había participado del encuentro anterior. El alcalde está en gira oficial por España, pero tampoco hubo un representante de la Ciudad en el acto.

El movimiento se produjo sobre un terreno que el jefe de Gobierno porteño venía trabajando. Días antes, la Ciudad había comunicado el inicio del traslado de los internos y reivindicado la construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz como parte de un compromiso asumido con los vecinos de Devoto.

Macri también había destacado el trabajo conjunto con la Nación para concretar una medida largamente postergada, pero en el tinglado libertario leyeron que el movimiento los dejaba como auxiliares de una medida política que no podría haber realizado sin la decisión de la Casa Rosada.

Por eso, la Casa Rosada lanzó su propia presentación para disputarle la paternidad política del cierre del penal. Es más, la propia Karina Milei recordó que había vivido en Villa Devoto y que conocía los problemas que acarreaba la penitenciaría para el barrio. Junto a Ramírez, reivindicó el traslado de 1400 internos y volvió a darle visibilidad a su principal dirigente porteña.

Más allá de que Monteoliva reconoció la cooperación entre ambas administraciones, las dos comunicaciones pusieron de manifiesto la competencia por capitalizar una medida compartida, en momentos en que el PRO y La Libertad Avanza mantienen abiertas las conversaciones por una posible alianza para 2027, mientras se disputan la agenda de seguridad en el distrito.

De hecho, el propio Jorge Macri debió intervenir en las redes sociales para celebrar el anuncio nacional, destacar el trabajo conjunto y, al mismo tiempo, colgarse la cucarda de haber terminado la nueva cárcel de Marcos Paz, cuya construcción permitió concretar el traslado de los detenidos de Devoto.

Temas
Notas Relacionadas
El PRO se encamina a controlar el Ente Regulador de los Servicios Públicos porteños y se abre la pelea por la integración del directorio.
LA CIUDAD | SERVICIOS PÚBLICOS

El PRO se encamina a quedarse con el Ente Regulador y se agita la pelea por los directores

Jorge Macri propuso a una dirigente cercana a Cristian Ritondo para encabezar el organismo y doce candidatos pelean por las cuatro vocalías.
La audiencia por la renovación de autoridades de la Legislatura porteña reunió a Daniel Angelici, Victor Santa María, Juan Manuel Olmos, Pilar Ramírez y Mariano Recalde, entre otros.
DISCUSIÓN 2027

Roscapalooza porteño: Olmos, Angelici y la foto del poder en la Legislatura

La audiencia por la Defensoría juntó a los principales coroneles de la política porteña. Reuniones reservadas y la elección de 2027 como telón de fondo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jorge Capitanich y Máximo Kirchner en Chaco.
DISCUSIÓN 2027

El peronismo de Chaco empieza a ordenar su armado y ya tiene dos anotados para pelear por la gobernación

Por  Lucio Di Giuseppe
El concejal Pablo Bovino se suma al menú de opciones del PJ para pelearle la reelección a Azcué en Concordia.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

El concejal Bovino se suma al menú de opciones del PJ en Concordia

Por  Laura Terenzano
Carolina Moisés se cruzó con Teresa García.
17-O | TWITTER

Carolina Moises saltó en defensa de Jaldo: cruzó a Teresa García en nombre de los peronismos de las provincias

Por  Letra P | Periodismo Político
Consejo de la Magistratura: preocupación por presuntas irregularidades en el padrón de abogados
SE VOTA ESTE MARTES

Consejo de la Magistratura: preocupación por presuntas irregularidades en el padrón de abogados

Por  Letra P | Periodismo Político