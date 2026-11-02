Santa Fe: con Pullaro presente, la Juventud Radical reunió a 600 jóvenes para de debatir política y gestión

Más de 600 jóvenes militantes de los 19 departamentos de Santa Fe y de otras provincias participaron del Campamento Provincial de la Juventud Radical , que se desarrolló durante el pasado fin de semana en Humberto Primo , en el departamento Castellanos . El encuentro contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

La actividad reunió a referentes provinciales y nacionales del radicalismo en una jornada de formación, debate y construcción política para las nuevas generaciones.

Además del mandatario provincial, estuvieron presentes en la actividad el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Nacional, Leonel Chiarella ; el presidente del Comité Provincial, Felipe Michlig ; el presidente de la Convención Provincial, Carlos Suárez ; el presidente de la Juventud Radical (JR) Nacional, Nahuel Breglia ; la secretaria general de la UCR Nacional, Piera Fernández, y la presidenta provincial de la JR, Elizabeth Beckley . También participaron la presidenta del Congreso Provincial, Eugenia Carnevale Taverna , y otras autoridades partidarias.

La propuesta combinó capacitación, intercambio y reflexión sobre los principales desafíos políticos y sociales. Entre las actividades se destacaron el panel sobre salud mental, bajo la consigna “La política de cuidar”, y el espacio dedicado a la economía, denominado “De la coyuntura al proyecto país”.

La agenda también incluyó un encuentro con autoridades bajo el título “Un modelo para el futuro”, además de un plenario y diferentes instancias de convivencia entre militantes de distintas localidades. La gestión universitaria, la educación, la salud pública, la seguridad y la innovación formaron parte de los debates.

Beckley, presidenta provincial de la Juventud Radical, destacó la convocatoria y planteó la importancia de que las nuevas generaciones asuman mayores responsabilidades en la vida política. “Nuestra historia no puede ser una excusa para vivir de los recuerdos. Tiene que ser una responsabilidad para construir el futuro”, sostuvo.

Maximiliano Pullaro y Leonel Chiarella ante la militancia joven

El gobernador Pullaro repasó ante los participantes su trayectoria política desde sus primeros años en la Juventud Radical y reivindicó el trabajo territorial como una herramienta fundamental para la construcción política. “La militancia importa, la militancia vale”, afirmó.

En su mensaje, el mandatario provincial también destacó el recorrido del radicalismo santafesino hasta llegar al gobierno y puso en valor la participación de las nuevas generaciones en ese proceso.

Por su parte, Chiarella celebró que las juventudes impulsen una agenda propia y planteó la necesidad de que ocupen un lugar central en las discusiones políticas. “Se terminó esa época en donde las juventudes discutían los temas de los mayores”, expresó.

En ese sentido, señaló que el empleo, la educación, el acceso a la vivienda y las oportunidades de desarrollo debían formar parte de las prioridades de las nuevas generaciones. Además, convocó a enfrentar el avance de la antipolítica con propuestas concretas y mayor participación ciudadana.

Felipe Michlig reivindicó el legado de Alfonsín y la gestión provincial

Michlig reivindicó el legado del expresidente Raúl Alfonsín y destacó el vigor del radicalismo santafesino. En ese marco, convocó a las nuevas generaciones a asumir un rol cada vez más protagónico en la construcción política.

También llamó a fortalecer el Frente Unido para Cambiar Santa Fe como espacio político que acompañaba la gestión del gobernador Pullaro y destacó los avances alcanzados en materia de obra pública, educación, salud, seguridad y desarrollo productivo.

A su turno, el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Carlos Suárez, felicitó a Beckley, Taverna y al equipo organizador por una iniciativa que, según expresó, “recupera lo mejor de las tradiciones radicales: juntarnos, debatir, generar ideas, prepararnos, capacitarnos”.

La convocatoria en Humberto Primo puso en el centro la participación juvenil en la construcción política, con una agenda que combinó formación, debate sobre los principales desafíos sociales y económicos e intercambio entre dirigentes y militantes.

El campamento reafirmó así la apuesta de la Juventud Radical por fortalecer su protagonismo y generar nuevas herramientas para intervenir en la realidad de sus comunidades y en el futuro de la provincia.