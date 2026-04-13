DISCUSIÓN 2027

Unidos baraja opciones para el futuro de Bartolacci fuera de la Universidad de Rosario

Crecen en el oficialismo las hipótesis de una candidatura del rector, que no podrá buscar otro mandato en la casa de estudios en 2027. ¿Tapón para Monteverde?

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Franco Bartolacci vence su mandato como rector y en Unidos ya miran sus movimientos para el 2027.

Franco Bartolacci vence su mandato como rector y en Unidos ya miran sus movimientos para el 2027.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, madura sus pasos políticos futuros. El año próximo cumple su segundo mandato y, sin posibilidad de renovar por reglamento, su entorno descuenta que desembarcará en la política partidaria y ya habla de posibles candidaturas. Las especulaciones crecen en todo el universo de Unidos, especialmente en el radicalismo que lo cobija.

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Lucio Di Giuseppe

El dirigente, sin embargo, prefiere ser prudente ante las consultas y evita adelantar el tiempo de las definiciones.

Un ascenso peldaño por peldaño

Bartolacci dio todos los pasos previos antes de ser elegido como rector, lo que puede funcionar como señal pensando en su futuro. Fue presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, presidente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y dos veces decano de la misma facultad antes de llegar al rectorado.

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"Es inevitable el salto", reconocen quienes conocen los pasos del hombre formado en la Franja Morada y en la militancia de la UCR.

"Es un problema de la política pensar que cuando alguien asume una responsabilidad está pensando en qué va a hacer en la próxima elección. Eso te hace poner la libido en el lugar incorrecto. Es al revés: uno tiene que hacer bien lo que está haciendo. Lo demás viene solo", dijo hace algunos días en una entrevista Bartolacci.

El rector insiste en marcarle a su entorno que hay que poner el tiempo y las energías en la gestión para, llegado el momento, jugar con los resultados en la mano.

Como parte de ese entremado, su espacio se anotó la semana pasada una contundente victoria en las elecciones de los centros de estudiantes.

El abanico de opciones

La gran pregunta es dónde jugará Bartolacci en las elecciones de 2027. Con la candidatura a la reelección de Maximiliano Pullaro como un hecho, en Unidos ven difícil que alguien se le anime al hughense en esa carrera.

Aun cuando no son pocos los que hablan de una mala relación con el gobernador, parece lejana la posibilidad de que el rector se lance en una aventura provincial frente al principal elector de la coalición oficialista.

Pelear por una diputación nacional tiene otros condimentos: el principal, la dificultad que se le presenta a las terceras posiciones en el marco de una nueva posible polarización entre La Libertad Avanza y el PJ. El armado y los resultados obtenidos por Provincias Unidas lo marcan.

Con ese escenario, la expectativa de poder ingresar en un lugar con aspiraciones en una lista se ve jaqueada ante la cantidad de partidos que conforman Unidos, con el PRO, el socialismo y otros aliados también pujando por un sitio.

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Las tropas que responden a Maximiliano Pullaro y Franco Bartolacci empiezan a rumiar la unidad en la UCR Rosario.

Las tropas que responden a Maximiliano Pullaro y Franco Bartolacci empiezan a rumiar la unidad en la UCR Rosario.

Algunos ven razonable que Bartolacci sea parte de la contienda provincial. Allí la senaduría puede ser un espacio de disputa con el actual titular de la banca por el departamento Rosario, Ciro Seisas. El experiodista es, sin embargo, parte del armado del intendente Pablo Javkin, aliado también de Bartolacci y de su esposa y socia política, María Eugenia Schmuck.

La otra opción podría ser apostar a lo local con una candidatura al Concejo, pero en la previa no figura entre las opciones más mencionadas.

Ir por afuera de Unidos, la otra teoría

En las últimas semanas comenzó a tomar fuerzas otra posibilidad: que Bartolacci compita por la intendencia de la ciudad. Que lo hiciera por Unidos presenta varios problemas. El primero, las intenciones de Schmuck de ser candidata.

También aparece como un escollo el posible intento de Javkin de ir por una nueva reelección y hasta los múltiples nombres que asoman. El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, y el ministro Gustavo Puccini, nominado por el gobernador, son posibles anotados en esa carrera.

¿Cuál sería entonces la estrategia que ven algunos? Que Bartolacci se presente por fuera del oficialismo con el objetivo claro de restarle votos de la centroizquierda a Juan Monteverde, ya embarcado en un nuevo intento por lograr la intendencia que estuvo cerca de alcanzar en 2023.

"El perfil de Franco le genera problemas a Monteverde", analizan algunos. El meollo allí es si convence al rector jugar ese rol en el marco de una estrategia global del oficialismo, con un futuro que todavía luce incierto, pero que en el ecosistema local ya empieza a tejerse.

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