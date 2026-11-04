UCR bonaerense: una actividad partidaria generó el primer chispazo después de la unidad

La UCR bonaerense registró sus primeras diferencias internas tras la renovación de autoridades y la foto de unidad que reunió a los distintos sectores. La convocatoria a una actividad de la convención provincial en Baradero generó malestar en otros sectores internos por el procedimiento utilizado por su conducción y abrió un nuevo capítulo de la disputa partidaria.

El encuentro fue convocado para el próximo sábado 7 de noviembre por el presidente de la convención provincial, Pablo Nicoletti . La iniciativa apunta a reunir a representantes de los distintos espacios del radicalismo, aunque el mecanismo utilizado para formalizarla despertó cuestionamientos de algunos integrantes de ese órgano partidario.

Según pudo saber Letra P , las diferencias quedaron expuestas entre los estilos de conducción del comité provincial, encabezado por Emiliano Balbín , y la convención, presidida por Nicoletti. El primero responde políticamente a Adelante, espacio referenciado en Maximiliano Abad , mientras que el segundo pertenece a Futuro Radical, identificado con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

PENSAR LA PROVINCIA. CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA NACIONAL. Compartimos el programa del encuentro del radicalismo bonaerense del 7 de noviembre en Baradero: presentación de comisiones de trabajo, paneles de economía y análisis político, foro de intendentes y cierre institucional. pic.twitter.com/d5fyd6BJKe

La impronta del dirigente platense genera inquietud en el abadismo y en otros sectores internos. Sus referentes cuestionan que la convención funciona como un partido paralelo y señalan que su presidente convoca encuentros, como si fuese otra conducción.

El malestar también apunta al procedimiento utilizado para resolver la actividad. Según los cuestionamientos, en la reunión de la mesa directiva que aprobó la convocatoria no participaron representantes de los espacios de Gustavo Posse y Daniel Salvador , pese a que ambos integran ese ámbito. Por ese motivo, impugnaron la decisión al considerar que no había existido cuórum para tratar el tema.

Pablo Nicoletti y Emiliano Balbín, UCR.

Los sectores críticos aclararon que no rechazan el encuentro de Baradero, sino la metodología empleada para convocarlo. También advirtieron que no se trata de un episodio aislado y denunciaron una modalidad de funcionamiento que consideran inadecuada. El cuestionamiento derivó en un cruce público a través de las redes sociales.

@charlybonino haces el ridículo escribiendo, vos querés apagar el partido. Y no va a pasar.

La Convención decide por mayoría y funciona. Que pierdan una votación de Mesa no es una fractura: ustedes son solo un sector interno.

¿Y te hacés el radical? El año pasado militaron con… https://t.co/74Pq8hXWq7 — Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) October 30, 2026

Cerca de Balbín defienden el funcionamiento del comité provincial y señalan que la conducción había realizado esfuerzos para sostener la unidad. Aseguran que se convocaron a dos plenarios oficiales, con consultas y consensos entre los distintos espacios, incluso con Construir, el sector que pegó un portazo en el acto de renovación de autoridades.

La defensa de la Convención provincial

El sector de Nicoletti sostiene que la unidad con los demás espacios es institucional, pero que eso no implica coincidencias en todos los aspectos. Desde esa conducción defienden la convocatoria como una oportunidad para debatir y fortalecer al radicalismo, y remarcan que el proceso de discusión política está bajo su responsabilidad.

También rechazan los cuestionamientos sobre la legitimidad de la reunión. Argumentan que la mesa directiva aprobó por unanimidad una resolución para poner en funcionamiento las comisiones de trabajo, definir sus integrantes y avanzar con un cronograma de actividades.

Convención del la UCR en La Plata.

Según explicaron, la convocatoria a Baradero forma parte de una serie de decisiones institucionales. La primera resolución aprobó la puesta en marcha de las comisiones y sus integrantes; una segunda definió las autoridades de cada espacio y la tercera estableció el cronograma de trabajo.

En ese marco, señalan que uno de los integrantes había planteado excluir al Foro de Intendentes de las exposiciones y propuso un panel de educación integrado por militantes. La conducción de la convención descartó esas alternativas. Desde ese espacio consideraron que el comunicado de los delegados referenciados en Balbín buscó deslegitimar una convocatoria que había sido aprobada de manera regular.

La interna radical y las discusiones sobre el año electoral

El primer enfrentamiento después de la foto de unidad también anticipa las diferencias que podrían profundizarse durante el año electoral. Una parte del radicalismo considera necesario tomar distancia tanto del Gobierno nacional como del peronismo para construir una alternativa propia. Otro sector entiende que resultaría difícil competir con posibilidades de triunfo sin alcanzar acuerdos con alguna de esas fuerzas.

La discusión remite a la experiencia de Somos Buenos Aires del año pasado, cuyo resultado tuvo un fuerte impacto en el radicalismo provincial. La estrategia electoral y la posibilidad de construir alianzas son uno de los principales temas pendientes de resolución.

El exvicegobernador Daniel Salvador.

En la actividad de Baradero está prevista la presencia del presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, quien manifestará una fuerte oposición al Gobierno de Javier Milei. Los distintos sectores coinciden en que el radicalismo debe contar con un candidato propio para la gobernación bonaerense, aunque mantienen diferencias sobre el perfil y las condiciones de esa figura.

En Futuro Radical sostienen que la construcción debe contemplar una proyección presidencial y que el candidato debe surgir entre un gobernador, un diputado nacional o una autoridad partidaria. Cerca de Abad, en cambio, consideran que la prioridad dede ser encontrar a una figura con posibilidades electorales y buenos niveles de intención de voto.

La jornada está prevista en el Club Sportivo de Baradero, desde las 10.30, con la participación de intendentes, legisladores, concejales, convencionales y militantes de toda la provincia. La organización asegura que fueron convocados los 27 intendentes radicales, más de 300 concejales, autoridades de los 135 distritos, legisladores provinciales y nacionales, representantes de la Juventud Radical, la OTR y dirigentes de distintos espacios.