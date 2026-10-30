Lionella Cattalini descomprime la interna y pide acuerdos para destrabar las leyes de seguridad de Pullaro

La diputada provincial del Partido Socialista , Lionella Cattalini , pidió acuerdos políticos para avanzar con las reformas de seguridad impulsadas por el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro . La legisladora defendió la necesidad de incorporar nuevas herramientas contra el delito, aunque insistió en que las normas debían respetar las garantías constitucionales y reunir respaldo institucional.

“Vamos a trabajar para que cada una de las propuestas de normas no sean cuestionadas”, aseguró la dirigente, que sostuvo que el trabajo legislativo y la participación de distintos sectores de la sociedad habían permitido mejorar los proyectos originales enviados por el Ejecutivo provincial. También destacó la importancia de escuchar a los organismos involucrados antes de avanzar con la aprobación de las iniciativas.

“Todas las leyes que han ingresado en materia de seguridad, del Ejecutivo o de cualquier legislador, han salido mejores porque se ha escuchado a la gente , porque se ha escuchado a los actores institucionales”, afirmó. Para la diputada, el consenso es una condición central para fortalecer las reformas.

En esa línea, Cattalini aclaró que la posición del socialismo no apunta a bloquear los cambios propuestos por la administración provincial. Por el contrario, planteó que las herramientas legislativas deben contar con garantías suficientes para evitar futuras objeciones.

Las declaraciones de la legisladora se conocieron después de una nueva jornada de tensiones en la cámara baja. El pasado jueves, el oficialismo no consiguió los acuerdos necesarios para avanzar con el tratamiento del paquete de once iniciativas vinculadas con la seguridad impulsado por Pullaro . Tras un cuarto intermedio, el bloque oficialista pidió postergar la discusión para la semana siguiente.

El episodio profundizó las diferencias entre radicales y socialistas dentro de Unidos, una coalición que por el momento no consigue unificar posiciones sobre el contenido de estas reformas. Las discrepancias también habían quedado expuestas en los cruces públicos entre Cattalini y el senador radical Felipe Michlig.

El legislador había reclamado mayor celeridad a la cámara baja y cuestionado la distancia entre los planteos públicos de algunos diputados y su desempeño durante el tratamiento de los proyectos. La respuesta de la diputada llegó en el recinto, donde reivindicó el trabajo de la Legislatura y rechazó las presiones para acelerar el debate sin atender las observaciones sobre las normas. En su contacto con la prensa intentó moderar las diferencias internas.

“Hay que avanzar con muchos acuerdos entendiendo que no podemos volver atrás en esto de la demagogia en término de seguridad y de atacarnos entre nosotros con la seguridad. Eso ya pasó. Ahora hay que salir para adelante”, sostuvo.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El respaldo a Pullaro y la cooperación institucional

La diputada también reconoció la importancia de la decisión política del gobernador Pullaro para impulsar transformaciones en materia de seguridad. Además, destacó la coordinación entre los distintos niveles del Estado y señaló que los resultados alcanzados en la provincia no respondían exclusivamente a la aprobación de nuevas leyes.

“Es momento de avanzar. Creo que el delito cambia y tenemos que tener las herramientas. El Estado tiene que tener las herramientas para prevenirlo y para castigarlo con todo el peso de la ley si eso ocurre”, expresó la legisladora.

En su análisis, también mencionó el papel del Ministerio Público, los jueces y el Gobierno nacional. Según explicó, la mejora de los resultados respondió tanto a la voluntad política de impulsar cambios como a la actuación de los organismos judiciales y la colaboración de la administración nacional.

“Esto es producto de la voluntad de avanzar y también del acuerdo de leyes que ha ocurrido, de la voluntad del Ministerio Público y de los jueces que han puesto en prisión a muchas personas. También, de un gobierno nacional que no hizo como antes sino que en este momento decidió colaborar”, señaló.

Las diferencias con las gestiones de Cristina y Macri

La referencia al Gobierno nacional la utilizó también para marcar una diferencia con la etapa en la que el socialismo estuvo al frente de la administración provincial. Cattalini sostuvo que durante aquellas gestiones -donde gobernaron la Casa Rosada Cristina Kirchner y Mauricio Macri- no había existido el mismo nivel de cooperación por parte de las autoridades nacionales, una situación que contrastó con el escenario que describió para la actualidad.

Por último, la diputada insistió en que las reformas debían traducirse en resultados concretos para la prevención y la investigación del delito, sin apartarse de los límites institucionales. “El objetivo es avanzar con investigaciones, esclarecer investigaciones, que haya prevención y que todo eso sea efectivo y que por ende no sea cuestionado. Ése es nuestro compromiso”, concluyó.

La discusión por el paquete legislativo se mantiene así como uno de los principales focos de tensión dentro de Unidos. Mientras el radicalismo reclama acelerar en la aprobación las herramientas impulsadas por el gobernador, el socialismo sostiene sus reparos sobre determinados artículos y exige modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.