Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
UNIDOS, PERO TENSOS

Lionella Cattalini descomprime la interna y pide acuerdos para destrabar las leyes de seguridad de Pullaro

Aclaró que el socialismo no bloquea las reformas, pero reclamó consensos políticos y garantías institucionales para evitar futuros cuestionamientos.

Por Letra P | Periodismo Político
La diputada provincial por el socialismo Lionella Cattalini.&nbsp;

La diputada provincial por el socialismo Lionella Cattalini. 

La diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini, pidió acuerdos políticos para avanzar con las reformas de seguridad impulsadas por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La legisladora defendió la necesidad de incorporar nuevas herramientas contra el delito, aunque insistió en que las normas debían respetar las garantías constitucionales y reunir respaldo institucional.

Notas Relacionadas
La UCR y el socialismo blanquearon la interna por las leyes de seguridad de Pullaro, que siguen trabadas
UNIDOS, PERO TENSOS

La UCR y el socialismo blanquearon la interna por la seguridad, pero las leyes de Pullaro siguen trabadas

Por  Letra P | Periodismo Político

“Vamos a trabajar para que cada una de las propuestas de normas no sean cuestionadas”, aseguró la dirigente, que sostuvo que el trabajo legislativo y la participación de distintos sectores de la sociedad habían permitido mejorar los proyectos originales enviados por el Ejecutivo provincial. También destacó la importancia de escuchar a los organismos involucrados antes de avanzar con la aprobación de las iniciativas.

“Todas las leyes que han ingresado en materia de seguridad, del Ejecutivo o de cualquier legislador, han salido mejores porque se ha escuchado a la gente, porque se ha escuchado a los actores institucionales”, afirmó. Para la diputada, el consenso es una condición central para fortalecer las reformas.

En esa línea, Cattalini aclaró que la posición del socialismo no apunta a bloquear los cambios propuestos por la administración provincial. Por el contrario, planteó que las herramientas legislativas deben contar con garantías suficientes para evitar futuras objeciones.

Las diferencias en Unidos por las leyes de seguridad

Las declaraciones de la legisladora se conocieron después de una nueva jornada de tensiones en la cámara baja. El pasado jueves, el oficialismo no consiguió los acuerdos necesarios para avanzar con el tratamiento del paquete de once iniciativas vinculadas con la seguridad impulsado por Pullaro. Tras un cuarto intermedio, el bloque oficialista pidió postergar la discusión para la semana siguiente.

El episodio profundizó las diferencias entre radicales y socialistas dentro de Unidos, una coalición que por el momento no consigue unificar posiciones sobre el contenido de estas reformas. Las discrepancias también habían quedado expuestas en los cruces públicos entre Cattalini y el senador radical Felipe Michlig.

El legislador había reclamado mayor celeridad a la cámara baja y cuestionado la distancia entre los planteos públicos de algunos diputados y su desempeño durante el tratamiento de los proyectos. La respuesta de la diputada llegó en el recinto, donde reivindicó el trabajo de la Legislatura y rechazó las presiones para acelerar el debate sin atender las observaciones sobre las normas. En su contacto con la prensa intentó moderar las diferencias internas.

“Hay que avanzar con muchos acuerdos entendiendo que no podemos volver atrás en esto de la demagogia en término de seguridad y de atacarnos entre nosotros con la seguridad. Eso ya pasó. Ahora hay que salir para adelante”, sostuvo.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El respaldo a Pullaro y la cooperación institucional

La diputada también reconoció la importancia de la decisión política del gobernador Pullaro para impulsar transformaciones en materia de seguridad. Además, destacó la coordinación entre los distintos niveles del Estado y señaló que los resultados alcanzados en la provincia no respondían exclusivamente a la aprobación de nuevas leyes.

“Es momento de avanzar. Creo que el delito cambia y tenemos que tener las herramientas. El Estado tiene que tener las herramientas para prevenirlo y para castigarlo con todo el peso de la ley si eso ocurre”, expresó la legisladora.

En su análisis, también mencionó el papel del Ministerio Público, los jueces y el Gobierno nacional. Según explicó, la mejora de los resultados respondió tanto a la voluntad política de impulsar cambios como a la actuación de los organismos judiciales y la colaboración de la administración nacional.

“Esto es producto de la voluntad de avanzar y también del acuerdo de leyes que ha ocurrido, de la voluntad del Ministerio Público y de los jueces que han puesto en prisión a muchas personas. También, de un gobierno nacional que no hizo como antes sino que en este momento decidió colaborar”, señaló.

Las diferencias con las gestiones de Cristina y Macri

La referencia al Gobierno nacional la utilizó también para marcar una diferencia con la etapa en la que el socialismo estuvo al frente de la administración provincial. Cattalini sostuvo que durante aquellas gestiones -donde gobernaron la Casa Rosada Cristina Kirchner y Mauricio Macri- no había existido el mismo nivel de cooperación por parte de las autoridades nacionales, una situación que contrastó con el escenario que describió para la actualidad.

Por último, la diputada insistió en que las reformas debían traducirse en resultados concretos para la prevención y la investigación del delito, sin apartarse de los límites institucionales. “El objetivo es avanzar con investigaciones, esclarecer investigaciones, que haya prevención y que todo eso sea efectivo y que por ende no sea cuestionado. Ése es nuestro compromiso”, concluyó.

La discusión por el paquete legislativo se mantiene así como uno de los principales focos de tensión dentro de Unidos. Mientras el radicalismo reclama acelerar en la aprobación las herramientas impulsadas por el gobernador, el socialismo sostiene sus reparos sobre determinados artículos y exige modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Temas
Notas Relacionadas
La presidenta de la Cámara de Diputados y referente del socialismo, Clara García, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
UNIDOS, PERO TENSOS

El socialismo estira hasta último momento la negociación con la UCR por las leyes de seguridad de Pullaro

El radicalismo envió una contrapropuesta a su socio en el oficialismo, pero no hubo respuestas. El acuerdo se cerraría al filo de la sesión de este jueves.
Santa Fe: la Casa Gris se cansó de esperar las leyes de seguridad y apunta contra el socialismo
UNIDOS, PERO TENSOS

El gobierno de Santa Fe se impacienta y apura al socialismo para aprobar las leyes de seguridad de Pullaro

El Ejecutivo exige la sanción del paquete antes de fin de año. Acepta cambios, pero no que se alteren los ejes. La presión coordinada al socio de la coalición.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El PRO de Entre Ríos apunta a retener sus bancas, ganar Paraná y seguir en la viceintendencia de Concordia.
TEMPORADA DE ROSCA

El PRO de Entre Ríos se alista para retener bancas, ganar Paraná y conservar la viceintendencia de Concordia

Por  Laura Terenzano
El bloque de La Libertad Avanza en la Convención Municipal de Salta.
TEMPORADA DE PODA

El saencismo desguazó la carta orgánica municipal libertaria en la Legislatura de Salta

Por  Maira López
La Cámara Nacional Electoral resucitó la interna del PJ de Jujuy. 
UNA BATALLA TRAS OTRA

Jujuy: la Cámara Nacional Electoral le dio una vida más en el PJ a Rivarola, que recibe a Kicillof

Por  Lucio Di Giuseppe
Patricia Bullrich. 
CONGRESO | SENADO

Bullrich no pudo destrabar el súper-RIGI y avaló un programa similar de la UCR para las pymes

Por  Mauricio Cantando