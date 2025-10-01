Provincias Unidas: Llaryora convirtió la ruta 19 en un símbolo de la campaña y ensanchó la grieta con Milei

Martín Llaryora anunció el inicio de las obras en la autopista que une Córdoba con San Francisco

Martín Llaryora habilitó la obra de uno de los dos tramos inconclusos de la Autopista 19 , que une Córdoba con San Francisco y, en este caso, conectará Santiago Temple con Arroyito . Con una bandera gigante de la provincia como telón de fondo, el gobernador presentó la ruta como insignia de Provincias Unidas rumbo a octubre.

Sin grises, el mandatario provincial reeditó la disputa entre libertarios y federales. Incluso amplio la grieta con Javier Milei . “Estás con ellos o con nosotros”, fue una de las frases más resonantes del acto que se realizó en la mañana de este miércoles. Un grito de guerra en medio de una campaña política que va subiendo de tono.

Para dimensionar la importancia de esta obra, hace más de 50 años se prometió convertirla en autopista . En el medio, varias vidas quedaron truncadas tanto por la impericia de los conductores, como por las características de una ruta que quedó obsoleta en el tiempo y no pudo soportar el intenso tránsito. Cabe recordar que por esta arteria sale gran parte de lo que se produce en materia industrial y agrícola en el interior.

Martín Llaryora puso en marcha uno de los tramos abandonados de la autopista nacional 19.

“Hoy empezamos a escribir una página dorada para este sector de Córdoba. Hoy esta ruta deja de ser ‘la de la muerte’ para convertirse en la ruta de la paz y el progreso”, afirmó Llaryora, que se llevó el aplauso de integrantes de su gobierno y autoridades municipales de poblaciones ubicadas en la traza de esta arteria como Gustavo Benedetti , de Arroyito.

Una ruta que atraviesa la carrera política de Martín Llaryora

Llaryora comenzó este 2025 con varios objetivos. Uno de ellos fue retomar esta obra para terminarla en su totalidad entre finales de 2026 y comienzos del 2027, año que se pone en marcha un nuevo proceso electoral.

Es una ruta que atraviesa su trayectoria política. Lideró el “grito de San Justo” mientras fue intendente de San Francisco. En aquella oportunidad, junto a otros dirigentes departamentales exigieron obras de infraestructura para esta región.

Llaryora con intendentes en autopista 19 Martín Llaryora, junto a autoridades municipales del este de Córdoba

Luego, como vicegobernador de Juan Schiaretti, participó en Arroyito de la firma del primer traspaso de la Nación: fueron 50 kilómetros que iban de Córdoba a Río Primero.

En el medio, los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández lograron finalizar dos de los cuatros tramos que contempla esta ruta. Sin embargo, nadie logró terminarla. Menos lo iba a hacer Milei, quien con el objetivo de mantener el déficit cero le pasó la motosierra a la obra pública.

La presión de Córdoba al Gobierno nacional

En un acuerdo firmado en la Casa Rosada, en junio de 2024, Llaryora y el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, decidieron el traspaso de la obra a Córdoba. Sin embargo, recién el último 17 de septiembre, a más de un año del arreglo, se aprobó.

Según Llaryora fue por la presión ejercida desde su gobierno, pero también la de los intendentes que no midieron el color político. Lo mismo las instituciones. “Le llovieron las cartas al Gobierno nacional desde Córdoba haciéndolos responsables de la demora de este trámite. Le pedíamos que firmen un papel, ya ni plata les pedimos. Miren el desinterés al que estamos sometidos los ciudadanos del interior”, apuntó.

— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 1, 2025

Según pudo saber Letra P, la gestión se terminó haciendo a través del área de Obras Públicas de la Nación que depende del Ministerio de Economía a cargo de Toto Caputo. ¿Se habrá tratado de un gesto pensando en lo que viene? El tiempo dirá.

El gobernador pidió el voto para Provincias Unidas

A medida que desgranaba su discurso, Llaryora se fue envalentonando. Así fue que se metió con todo en la campaña y pidió el voto para Provincias Unidas en las elecciones legislativas nacionales. También exigió a Milei que devuelva los recursos que le pertenecen a Córdoba, no sólo en retenciones sino en otros impuestos como el de los combustibles.

acto autopista 19 "Estás con ellos o con nosotros", uno de los mensajes más fuertes de Llaryora al gobierno de Javier Milei

“No puede haber una ley de combustibles y que el gobierno de la Nación se quede el dinero de la Provincia, dinero para hacer caminos y rutas”, remarcó y calificó de “papelón” lo ocurrido con las retenciones los últimos días, donde indicó que fue para beneficiar a uno pocos.

Señaló que Provincias Unidas se juega una “patriada” en octubre con una plataforma armada por gobernadores que le dicen a Milei “se acabó” y que exigen los recursos que les corresponden por ley.

En el final, Llaryora le dio bajó un mensaje a los demás partidos políticos y llamó a dejar de lado las ideologías para construir una patria grande que sea federal. “El equilibrio fiscal para todos nosotros es un instrumento, no puede ser un fin en sí mismo, nos tiene que permitir darle calidad de vida a la gente”, sostuvo.

El anuncio que sigue

Puesto en marcha el tramo Arroyito-Santiago Temple, que son 29,4 Km. y lo lleva adelante la empresa José Chediack SAICA, resta otro que fue subdivido en dos partes: San Francisco-Devoto: 16,8 Km. y Devoto-Cañada Jeanmaire: 16,7 Km. Ambos serán llevados adelante por la empresa Benito Roggio e Hijos SA.

Los trabajos en este sector serían anunciados la próxima semana, según pudo saber este portal.