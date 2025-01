Martín Llaryora logró la venia del Tribunal de Cuentas para avanzar con la autopista Córdoba-San Francisco

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el Tribunal de Cuentas de Córdoba tiene mayoría opositora y es presidido por el alfil de Luis Juez , Beltrán Corvalán .

Si la Nación no termina esta autopista, pediremos su traspaso a la Provincia para finalizarla. En #Córdoba le llamamos "la ruta de la muerte" por la cantidad de gente que perdimos ahí. Por eso cada kilómetro que hacemos, es un kilómetro de vida que ganamos.#CórdobaNoPara pic.twitter.com/7RKdRa106T — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 30, 2024

Luego, como vicegobernador de Schiaretti, participó en Arroyito de la firma del primer traspaso de la Nación: fueron 50 kilómetros que iban de Córdoba a Río Primero. En el medio, los gobiernos nacionales de Mauricio Macri y Alberto Fernández lograron finalizar dos de los cuatros tramos que contempla esta ruta, sobre todo el segundo. Sin embargo, nadie logró terminarla. Menos lo haría Javier Milei, quien pasó la motosierra por todos los rincones.

“Concluirla sería un acto de justicia ante la postergación y desidia de otros políticos. Si me toca ser el gobernador que le toque terminarla, le voy a meter con todo”, decía un eufórico Llaryora meses atrás, antes que el gobierno nacional decida cederle los derechos de la obra tras un acuerdo firmado en la Casa Rosada, en junio pasado, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos.

Los plazos de la autopista Córdoba-San Francisco

Con la firma del acuerdo entre la Nación y el gobierno de Córdoba, será la gestión llaryorista, a través de la empresa Caminos de las Sierras, la que reinicie los trabajos correspondientes en los 65 kilómetros que restan para su finalización.

Previamente se deberá llamar a licitación para elegir a las constructoras que se hagan cargo. Fuentes del Ejecutivo provincial indicaron que esto sucedería a inicios de febrero. “Por ahora se está completando un papeleo mínimo que falta”, aclararon.

Por otra parte, la idea es que los trabajos se reinicien este 2025, sobre mediados o finales del año. Se trata de un proceso largo debido a que la obra se encuentra paralizada y afectada por el paso del tiempo, el abandono y las condiciones climáticas.

La traza se extiende a lo largo de 212 kilómetros, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba capital. Cuenta con ese primer tramo de 55 kilómetros, entre la capital provincial y Río Primero, consolidado y finalizado hace años, el cual fue ejecutado por el gobierno de Córdoba.

autopista 19.jpeg Martín Llaryora y una obra que lo desvela: la idea es que los trabajos en la ruta se reinicien este 2025.

A este le sigue el trayecto habilitado entre Río Primero y Santiago Temple y el tramo –inaugurado, pero no habilitado- entre Santiago Temple y la localidad de Tránsito. La obra continúa con los 57,8 kilómetros ya habilitados y que unen la ciudad de Arroyito con Cañada Jeanmarie.

Es antes y después de este tramo donde la obra presenta trayectos inconclusos y paralizados: 29,4 kilómetros entre Tránsito y Arroyito, con un avance del 50%; y otros 35,5 kilómetros entre Cañada Jeanmarie y San Francisco, con un avance del 25%.

Martín Llaryora devuelve gentilezas a sus votantes de San Justo

Llaryora, cabe recordar, le ganó la elección por más de tres puntos a Juez, en junio de 2023. Se trató de una pulseada con una diferencia ajustada y con numerosas particularidades.

Una de ellas fue el gran apoyo que obtuvo el sanfrancisqueño del departamento San Justo, algo que era imaginable. Del este provincial salió el mayor aporte de votos para conseguir la victoria en la reñida disputa. Hubo más de 20 mil de diferencia con su inmediato perseguidor. También en Capital alcanzó una gran cantidad de sufragios, aunque menor que en su pago chico.

Es por eso que fuentes cercanas al gobernador hablan de al menos “20 mil razones” para demostrarles a quienes confiaron que no se equivocaron en su elección. Por eso, por lo bajo –pero no tan bajo- se animan a decir que la obra pública no tendrá freno en esta parte de la provincia.

La autopista 19 es muestra de ello y finalizarla desvela a Llaryora.