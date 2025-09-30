Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto a nivel nacional, pero pierde en Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA) encabeza la intención de voto de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre con un 39,6% , superando por más de cinco puntos a Fuerza Patria ( 34% ). Sin embargo, el oficialismo pierde en la provincia de Buenos Aires , el bastión del peronismo . Los datos surgen de una encuesta de Management & Fit .

Según el estudio, realizado entre el 15 y el 25 de septiembre en todo el país, la fuerza libertaria se impone en los comicios de medio término dejando en segundo lugar a su al PJ, su principal rival. En tercer lugar aparece Provincias Unidas , el espacio que reúne al cordobés Juan Schiaretti y otros gobernadores, con un 7,6% de apoyo.

Al igual que las encuestas que Letra P viene analizando en las últimas semanas , los números de este relevamiento anticipan un escenario polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que discuten dos modelos económicos totalmente distintos.

Sin embargo, el escenario cambia en la provincia de Buenos Aires, distrito clave en cualquier contienda electoral, donde Fuerza Patria -que tiene como cabeza de lista a Jorge Taiana - cosecha el 40% de intención de voto y la boleta violeta -que lleva a José Luis Espert como primer candidato a diputado - suma el 31,9%.

En tanto, Provincias Unidas, que eligió al exministro de Transporte Florencio Randazzo para liderar la nómina, alcanza apenas un 4% y el FIT, un 3,4%.

En el territorio bonaerense, la desaprobación a la gestión de Javier Milei llega al 62,3%, con apenas un 34,9% de aprobación. Por su parte, la administración de Axel Kicillof registra un 39,8% de apoyo, con una desaprobación del 56,6%, aunque tiene una leve mejora respecto a la medición de agosto.

Las elecciones y el interés por ir a votar

La consultora también indaga sobre el conocimiento y el interés del electorado para concurrir a votar el 26 de octubre. A medida que se acerca esa fecha crece la disposición de la población para participar del proceso electoral: el 77% de las personas consultadas dice que tiene "mucho" o "algo" de interés para sufragar. En el último mes, esa cifra creció 4,5 puntos porcentuales.

El relevamiento también indica que el nivel de interés aumenta en el nivel educativo alto y en las personas mayores de 40 años: el 60% dice que tiene "mucho" interés en votar.

De la misma manera, el nivel de conocimiento sobre las legislativas crece a medida que se acerca la fecha electoral: el 97,1% sabe que este año hay elecciones de medio término para renovar el Congreso.

El estudio se elaboró en base a 2600 casos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2.1%, para un nivel de confianza de 95%.

