ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto a nivel nacional, pero pierde en Buenos Aires

El oficialismo le saca más de cinco puntos de ventaja al peronismo en el global país. Crece el nivel de interés por ir a votar. Los datos de Management & Fit.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto nacional, pero pierde en Buenos Aires

Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto nacional, pero pierde en Buenos Aires

Notas Relacionadas
José Luis Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Jorge Taiana por 14 puntos
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Taiana por 14 puntos

Por  Susana Maidana

Según el estudio, realizado entre el 15 y el 25 de septiembre en todo el país, la fuerza libertaria se impone en los comicios de medio término dejando en segundo lugar a su al PJ, su principal rival. En tercer lugar aparece Provincias Unidas, el espacio que reúne al cordobés Juan Schiaretti y otros gobernadores, con un 7,6% de apoyo.

encuesta1

Buenos Aires, terreno hostil para La Libertad Avanza

Sin embargo, el escenario cambia en la provincia de Buenos Aires, distrito clave en cualquier contienda electoral, donde Fuerza Patria -que tiene como cabeza de lista a Jorge Taiana- cosecha el 40% de intención de voto y la boleta violeta -que lleva a José Luis Espert como primer candidato a diputado- suma el 31,9%.

En tanto, Provincias Unidas, que eligió al exministro de Transporte Florencio Randazzo para liderar la nómina, alcanza apenas un 4% y el FIT, un 3,4%.

En el territorio bonaerense, la desaprobación a la gestión de Javier Milei llega al 62,3%, con apenas un 34,9% de aprobación. Por su parte, la administración de Axel Kicillof registra un 39,8% de apoyo, con una desaprobación del 56,6%, aunque tiene una leve mejora respecto a la medición de agosto.

Las elecciones y el interés por ir a votar

La consultora también indaga sobre el conocimiento y el interés del electorado para concurrir a votar el 26 de octubre. A medida que se acerca esa fecha crece la disposición de la población para participar del proceso electoral: el 77% de las personas consultadas dice que tiene "mucho" o "algo" de interés para sufragar. En el último mes, esa cifra creció 4,5 puntos porcentuales.

El relevamiento también indica que el nivel de interés aumenta en el nivel educativo alto y en las personas mayores de 40 años: el 60% dice que tiene "mucho" interés en votar.

De la misma manera, el nivel de conocimiento sobre las legislativas crece a medida que se acerca la fecha electoral: el 97,1% sabe que este año hay elecciones de medio término para renovar el Congreso.

El estudio se elaboró en base a 2600 casos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2.1%, para un nivel de confianza de 95%.

Los datos completos de la encuesta

MANAGEMENT & FIT - Monitoreo Nacional (Septiembre)
Temas
Notas Relacionadas
Encuesta: Ricardo López Murphy crece en intención de voto y busca al votante desencantado del PRO
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: Ricardo López Murphy crece en intención de voto y busca al votante desencantado del PRO

El diputado busca renovar su banca y apuesta a sacar rédito de la crisis de identidad del partido amarillo. El Bulldog, víctima trolls libertarios.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador de Fuerza Patria en Salta.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta en Salta: Urtubey y Orozco dominan la polarización y relegan a Royón

Una encuesta de Federico González y Asociados muestra la pulseada entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, con Royón desdibujada y los indecisos en juego.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

José Luis Espert y Javier Milei.
EDITORIAL

Milei tiene que retirar la candidatura de José Luis Espert

Por  Juan Rezzano
Kicillof en la Legislatura 
LEGISLATURA BONAERENSE

El déjà vu de Kicillof: el gobernador no tiene los votos para aprobar el endeudamiento en el Senado

Por  Juan Rubinacci
Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto nacional, pero pierde en Buenos Aires
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: LLA lidera la intención de voto a nivel nacional, pero pierde en Buenos Aires

Por  Susana Maidana
Juan Marino (UP) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), durante la comisión $Libra, en la que quedó complicada Karina Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Caso $LIBRA: Karina Milei se declaró en rebeldía y la oposición consiguió información que complica a Novelli

Por  Mauricio Cantando