Jorge Taiana encabeza un raid por la Tercera sección con todas las tribus para repetir la paliza del 7-S

Jorge Taiana y un raid por la Tercera con todas las tribus para repetir la paliza del 7S

El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria , Jorge Taiana , está embarcado en un intenso raid por la provincia de Buenos Aires para conseguir un contundente triunfo en la elección del 26 de octubre. La clave para lograrlo, de piso, es conseguir en la Tercera sección electoral un resultado similar al de la elección bonaerense.

Es por eso que recorre los municipios con diferentes tipos de actividades. Lo hace de la mano del gobernador Axel Kicillof , en algunas ocasiones, y de los intendentes en otras. Participa de plenarios, recorridas, inauguraciones de obras y charlas sectoriales, tanto con jefes comunales agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como con las principales figuras de La Cámpora.

El 7 de septiembre el peronismo logró en el sur del conurbano una diferencia mucho más amplia de lo que se esperaba. La boleta que encabezó la vicegobernadora Verónica Magario obtuvo, según el escrutinio definitivo, el 54% de los votos. La Libertad Avanza apenas llegó al 28,5%. La diferencia fue de 25,5%.

El desafío es llegar a ese número, o uno mayor, para poder cumplir el objetivo de la elección nacional en la provincia de Buenos Aires, que es ingresar 19 representantes en la Cámara de Diputados , cuatro bancas más de las 15 que pone en juego el peronismo.

Aunque en las intendencias aún esperan números de las encuestas, son optimistas. “Estamos muy bien, y el gobierno está cada vez peor, si no pasa nada raro acá en la Tercera deberíamos poder repetir una elección similar a la de septiembre”, dijo a Letra P un funcionario de un populoso distrito.

Sigue habiendo dudas, no obstante, sobre cómo impactará el nuevo sistema de votación, la Boleta Única Papel (BUP), y es por eso que uno de los ejes centrales de las campañas de los intendentes e intendentas es salir a explicarlo en videos, redes, personalmente, con flyers y cartelería.

El objetivo de toda fuerza, dice un funcionario que forma parte de la mesa de campaña de un municipio, “tiene que ser mejorar, más votos”. Para eso están trabajando desde muchas de las intendencias, con prescindencia de la tribu a la que pertenece, pero con una excepción: en esta elección el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabeza la lista de Unión Federal, por lo que esa boleta podría restarle votos en la sección a Fuerza Patria.

Recorrida con Axel Kicillof

Este martes Taiana estuvo de recorrida con el gobernador. El primer distrito que visitaron fue Merlo, de la Primera sección electoral, y después se dirigieron a la Tercera para participar en Florencio Varela junto al intendente Andrés Watson de la inauguración de obras de pavimento en el barrio Villa Argentina y después hacer entrega de escrituras. El lunes, el excanciller ya había estado en Varela, donde participó junto a Watson y el diputado nacional Julio Pereyra, de un plenario en el PJ local.

El último lugar de la recorrida de esta semana es Ensenada, donde el intendente Mario Secco, Kicillof y Taiana inaugurarán el Complejo Deportivo del Club Nacional Evita.

Pese a que quedó fuera de lista nacional y no podrá renovar su banca, Pereyra dijo que “la lista de Fuerza Patria es la que mejor representa la lucha del pueblo” y que “Jorge nos representa a los varelenses”. “A él lo financia el amor de la militancia peronista, mientras otros sectores reciben financiamiento de los poderes más oscuros”, agregó haciendo referencia al escándalo narco con José Luis Espert.

Taiana en Varela

Cabe recordar que la lista nacional no tiene representantes de los intendentes, ni ninguna figura de peso de la Tercera sección electoral, lo que generó dudas respecto de la intensidad que pondrían los jefes comunales en la campaña.

Con La Cámpora, con Ferraresi y los candidatos de Kicillof

Este lunes Taiana también estuvo en Quilmes con la intendenta y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza. Juntos inauguraron un Centro de Educación Física construido en su totalidad con fondos municipales. Allí la jefa comunal pidió “hacer como en septiembre, y este 26 de octubre volver a darle su merecido a Milei en las urnas, votando a personas que defienden al pueblo trabajador”.

El próximo viernes, Taiana estará con el otro intendente de La Cámpora que tiene la sección: Julián Álvarez, jefe comunal de Lanús. Con él encabezará un encuentro sobre “política, producción y soberanía” organizado por el Frente Productivo.

Flyer Taiana en Lanús

Pero para la semana que viene ya tiene agendada también una actividad con lo más duro del kicillofismo. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, organizó un acto homenaje a Perón en el día de su natalicio, en el micro estadio Gatica de ese distrito. Además de Taiana están anunciados los únicos dos candidatos que puso el gobernador en la lista: Hugo Yasky y Hugo Moyano (hijo).