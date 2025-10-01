Córdoba: Sturzenegger paseará sus 9.000 desregulaciones para reanimar en 12 horas la campaña de Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei , Federico Sturzenegger , llegará este jueves a Córdoba para desarrollar una agenda que combinará entrevistas en medios, reuniones con el sector privado y actividades de campaña junto a la lista de nombres ignotos de La Libertad Avanza (LLA).

Su objetivo será mostrar cómo su gestión alivió al sector privado. Sus laderos recuerdan que, hasta agosto de 2025, la cartera registró un total de 418 normas de desregulación, que resultaron en la modificación o eliminación de 1.246 normativas y 8.935 artículos.

Como anticipó Letra P , la salida a la cancha del padre del DNU 70/2023, manifiesto fundacional del proyecto libertario, es una novedad en la campaña para los comicios nacionales. El ministro había participado de algunas actividades proselitistas en la previa de la ronda legislativa porteña, pero no se lo ha visto en el frente de la última batalla electoral del año.

Milei apelará a una receta que a Mauricio Macri le rindió mucho en los tiempos dorados de Cambiemos y pondrá a girar por la provincia a varias figuras de su staff, que vendrán con misiones segmentadas y específicas. El presidente de LLA en Córdoba y jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados , Gabriel Bornoroni , espera por un nuevo arribo del Presidente, pero en el “mientras tanto” agradece cualquier fuego de artificio que ayude a levantar una campaña con poca nafta.

Durante todo este jueves, el ministro libertario irá mechando actividades entre sectores empresariales y productivos con entrevistas en medios audiovisuales de la provincia. La minuta del día -que empezará a las 11- anticipa que vendrá con ganas de hablar, porque dedicará entre 20 y 30 minutos a los cuatro medios que visitará y otros 20 más a la ronda de prensa general que dará al final del día.

Fuera del raid mediático, arrancará los contactos con la Asociación de Jóvenes Empresarios. La entidad es dirigida por Maximiliano Bechara, del semillero joven de Diana Mondino cuando era canciller argentina.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA BAJAR IMPUESTOS. Siempre dijimos q la única manera sostenible de bajar impuestos es bajando el gasto público. Hoy escuchamos propuestas para bajar impuestos y subir gastos. Pero eso es una fantasía. Más gasto público requiere más impuestos, solo menos… pic.twitter.com/gfpIUDlQkw — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 1, 2025

“Max”, como se lo conoce en el Círculo Rojo local, es un convencido del proyecto que integró la comitiva empresarial que acompañó a Milei en su primera gira oficial a Italia de 2024. Es vicepresidente y responsable de desarrollo de negocios de Evoltis, una de las tecnológicas líderes del país, con más de 1.800 personas empleadas y clientes de peso como Arcor, Ualá, Naranja X, Banco Galicia y Claro.

Después del baño de colágeno empresarial, Sturzenegger hará una parada en la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Es presidida por el padre de “Max”, Marcelo Bechara. El empresario cultiva un discurso prêt-à-porter propio del establishment cordobés que banca las reformas de Milei al mismo tiempo que compra la prédica cordobesista de un Estado con fuertes vínculos con el sector privado.

Almuerzo, juventud y caminata en Córdoba

El almuerzo será con la lista para la Cámara de Diputados que encabeza el empresario estacionero Gonzalo Roca. Será el hotel Windsor, ubicado en el casco céntrico de la capital cordobesa. Participarán Bornoroni y su socio-candidato; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, el cordobés Maximiliano Fariña, y la diputada amarilla y candidata violeta, Laura Rodríguez Machado.

federico sturzenegger El "Coloso" de Javier Milei probará suerte en Córdoba en plena campaña nacional

Los pasos siguientes de Sturzenegger confirmarán que la juventud es el segmento prioritario de esta gira de campaña. Dialogará con estudiantes de la Universidad Siglo 21, fundada y presidida por Juan Carlos Rabbat, otra figura empresarial que tiene buenos vínculos con el cordobesismo.

Habrá otra ronda con becarios de la Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP) y el momento de contacto con la gente de a pie. Sturzenegger liderará una caminata junto a la juventud libertaria por el centro de la ciudad. La travesía popular durará 500 metros: iniciará en el shopping Patio Olmos y terminará en el Paseo del Buen Pastor, de barrio Nueva Córdoba.

La misión compleja con el Círculo Rojo

El plato fuerte de la agenda será la cena reservada con autoridades empresariales de la provincia en el salón Alto Bonático, de barrio Quebrada de las Rosas. Allí, Sturzenegger expondrá los lineamientos de su programa económico y recogerá inquietudes sobre inversiones y el impacto del ajuste.

“Viene a hablar con el sector productivo, a quien él defiende con la quita de 9.000 regulaciones que trababan la iniciativa privada”, tradujo una fuente violeta el sentido medular de la gira.

No la tendrá fácil. Si bien el Círculo Rojo cordobés banca a Milei, eligió para este turno electoral ocultar sentimientos que, en el terreno de lo simbólico, ayudan a Provincias Unidas de Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Como contó Letra P, el sector productivo y comercial pide poner foco en la microeconomía. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se fue del Coloquio de la Unión Industrial sin aplausos y Milei recibió de los comensales de la Bolsa de Comercio algunos aplausos por educación.

Sturzenegger probará su suerte.