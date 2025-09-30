Provincias Unidas: cómo fue la cena privada de los gobernadores para ajustar su plan y polarizar con Milei

Lo hicieron por casi tres horas, en un clima “informal y muy agradable”, describió el intercambio a Letra P un testigo presencial de la tertulia federal. Los gobernadores picotearon cazuelas de pastas y de carnes y ajustaron los ejes del acto que se hizo este martes en el hotel Rayentray , que se permitió largos discursos de sus siete oradores y una rueda de prensa a la vieja usanza, con los protagonistas entremezclados entre la prensa y la gente.

Con lo formal resuelto, los gobernadores cedieron el uso de la palabra al santacruceño que hizo su primera aparición formal de estos actos rotativos por provincia. Vidal no participó de la primera cumbre rural que invitó Llaryora en Río Cuarto y tampoco de la que organizó Pullaro a la vera del río en Santa Fe .

“Es un hombre de discurso directo, pero de pocas palabras e ideas sólidas”, lo definió otro asesor que eligió sentarse junto a otros de sus pares durante la tardecita en la que aún se podía ver desde los ventanales la cola de alguna majestuosa ballena franca austral asomando del mar.

La charla fue tomando color político. La coyuntura nacional concentró buena parte de los intercambios. Los gobernadores acordaban exagerar el uso de conceptos como “timba financiera”, insistir con la necesidad de salir de la Argentina “pendular” y reforzar que el objetivo de toda su movida es apuntar a la generación de puestos de empleo genuino. También a la presidencia en 2027, como quedó claro en el acto de este martes. En Córdoba, esa línea del libreto fue de Pullaro; en Chubut, fue desarrollada por un Llaryora efusivo, como se lo observa en toda campaña.

Todo esto ocurría mientras empezaban a viralizarse imágenes del presidente Javier Milei y su gira fallida este lunes por Tierra del Fuego. Los testigos directos con los que habló este portal aseguran que no hicieron comentarios sobre las desgracias ajenas, aunque en privado celebren que el León ya no sea el rey de la jungla política.

Qué preocupa a la liga de Provincias Unidas

La preocupación real de los mandatarios pasa por la meseta económica que observan. Schiaretti fue el encargado de empezar a delinear al único culpable: Milei.

“No se puede gobernar induciendo la recesión para ver si a los martillazos consigue un número más bajo de inflación", dijo el exgobernador de Córdoba y candidato a diputado en su discurso. En la cena, y de cara al sprint final de la campaña, acordaron en atacar el único éxito que puedo adjudicarse el Presidente: la contención de la volatilidad de los precios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1973117394684887265&partner=&hide_thread=false ¡Argentina tiene con qué salir adelante. Somos la fuerza del interior! Estuvimos en #PuertoMadryn, Chubut, junto a gobernadores y dirigentes que integramos #ProvinciasUnidas.



Nos une la convicción de que la Argentina necesita sensatez, unidad y un rumbo claro para recuperar el… pic.twitter.com/yjQWb4RcVy — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 30, 2025

“Vamos a ir con todo contra el plan económico, porque podemos ofrecer con ejemplos la contracara. En la gestión con superávit es donde somos fuertes”, adelantó un comensal parte del guion.

Alfredo Cornejo, el que todos quieren

Helado y tortas galesas cerraban el menú sencillo que compartieron en la previa del acto y la gira por la planta de Aluar. La conversación siguió por el juego en el Congreso. Quedó claro que mantendrán una postura opositora cerrada e impermeable a los seguros intentos de los alfiles de Milei en el recinto de separar con promesas esta suerte de armado que elige no presentarse como la vía del medio, sino como “lo nuevo”.

gobernadores schiaretti chubut provincias unidas Los gobernadores apuntan a sumar a Alfredo Cornejo después de octubre

En esas charlas, los mandatarios daban por cerrado el pase de Alfredo Cornejo al esquema después de octubre. Fuentes radicales aseguraron que ya está cerrado. Otras, del mismo palo, admitieron que hablaron de él, sin ser tan concluyentes.

Sin embargo, el entorno del mandatario mendocino le bajaba el pulgar a la versión. El baño de paciencia tiene lógica, porque en la provincia el oficialismo mendocino es aliado de La Libertad Avanza.

Los gobernadores volverán a reunirse el 9 de octubre en Jujuy y cerrarán la gira de campaña conjunta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15. Como adelantó Letra P, subirán al candidato porteño Martín Lousteau al escenario.