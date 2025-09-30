LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Provincias Unidas: cómo fue la cena privada de los gobernadores para ajustar su plan y polarizar con Milei

Acordaron atacar sin pausa la receta recesiva del Gobierno. Cornejo, invocado en Puerto Madryn. Rosca y análisis entre cazuelas, tortas galesas y ballenas.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Los gobernadores cerrarán la gira federal en la Ciudad de Buenos Aires.
FERNET CON ROSCA

A la conquista de los pituquitos de Recoleta

Por  Yanina Passero

Lo hicieron por casi tres horas, en un clima “informal y muy agradable”, describió el intercambio a Letra P un testigo presencial de la tertulia federal. Los gobernadores picotearon cazuelas de pastas y de carnes y ajustaron los ejes del acto que se hizo este martes en el hotel Rayentray, que se permitió largos discursos de sus siete oradores y una rueda de prensa a la vieja usanza, con los protagonistas entremezclados entre la prensa y la gente.

“Es un hombre de discurso directo, pero de pocas palabras e ideas sólidas”, lo definió otro asesor que eligió sentarse junto a otros de sus pares durante la tardecita en la que aún se podía ver desde los ventanales la cola de alguna majestuosa ballena franca austral asomando del mar.

La charla fue tomando color político. La coyuntura nacional concentró buena parte de los intercambios. Los gobernadores acordaban exagerar el uso de conceptos como “timba financiera”, insistir con la necesidad de salir de la Argentina “pendular” y reforzar que el objetivo de toda su movida es apuntar a la generación de puestos de empleo genuino. También a la presidencia en 2027, como quedó claro en el acto de este martes. En Córdoba, esa línea del libreto fue de Pullaro; en Chubut, fue desarrollada por un Llaryora efusivo, como se lo observa en toda campaña.

Todo esto ocurría mientras empezaban a viralizarse imágenes del presidente Javier Milei y su gira fallida este lunes por Tierra del Fuego. Los testigos directos con los que habló este portal aseguran que no hicieron comentarios sobre las desgracias ajenas, aunque en privado celebren que el León ya no sea el rey de la jungla política.

Qué preocupa a la liga de Provincias Unidas

La preocupación real de los mandatarios pasa por la meseta económica que observan. Schiaretti fue el encargado de empezar a delinear al único culpable: Milei.

“No se puede gobernar induciendo la recesión para ver si a los martillazos consigue un número más bajo de inflación", dijo el exgobernador de Córdoba y candidato a diputado en su discurso. En la cena, y de cara al sprint final de la campaña, acordaron en atacar el único éxito que puedo adjudicarse el Presidente: la contención de la volatilidad de los precios.

“Vamos a ir con todo contra el plan económico, porque podemos ofrecer con ejemplos la contracara. En la gestión con superávit es donde somos fuertes”, adelantó un comensal parte del guion.

Alfredo Cornejo, el que todos quieren

Helado y tortas galesas cerraban el menú sencillo que compartieron en la previa del acto y la gira por la planta de Aluar. La conversación siguió por el juego en el Congreso. Quedó claro que mantendrán una postura opositora cerrada e impermeable a los seguros intentos de los alfiles de Milei en el recinto de separar con promesas esta suerte de armado que elige no presentarse como la vía del medio, sino como “lo nuevo”.

En esas charlas, los mandatarios daban por cerrado el pase de Alfredo Cornejo al esquema después de octubre. Fuentes radicales aseguraron que ya está cerrado. Otras, del mismo palo, admitieron que hablaron de él, sin ser tan concluyentes.

Sin embargo, el entorno del mandatario mendocino le bajaba el pulgar a la versión. El baño de paciencia tiene lógica, porque en la provincia el oficialismo mendocino es aliado de La Libertad Avanza.

Los gobernadores volverán a reunirse el 9 de octubre en Jujuy y cerrarán la gira de campaña conjunta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15. Como adelantó Letra P, subirán al candidato porteño Martín Lousteau al escenario.

