ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el perottismo le hace un guiño a Caren Tepp y suma su aporte a la campaña de Fuerza Patria

Dirigentes cercanos a Omar Perotti colaboraron con el armado de una asamblea del PJ en Monte Vera. El exgobernador no juega el 26-O, pero empezó a moverse.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Caren Tepp en la asamblea de Fuerza Patria en Monte Vera junto Romina Sonzogni y Noelia Formento.

Caren Tepp en la asamblea de Fuerza Patria en Monte Vera junto Romina Sonzogni y Noelia Formento.

Notas Relacionadas
Caren Tepp, al frente. La candidata del peronismo en Santa Fe no planea actividades con figuras nacionales.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Campaña que funciona, no se toca: el peronismo de Santa Fe evita la presencia de figuras nacionales

Por  Lucio Di Giuseppe

En el armado estuvieron presentes la concejala de esa localidad, Romina Sonzogni; su colega de Recreo, Noelia Formento, y el edil de Santa Fe, Jorge Andrés Fernández, entre otros nombres del sector que comanda el exgobernador. De ese encuentro participaron, además, Oscar “Cachi” Martínez, Agustín Rossi y otros integrantes de la lista.

Embed - Romina Sonzogni on Instagram: "Hoy en Monte Vera recibimos a Caren Tepp, compañera y candidata a diputada nacional. Fue una alegría enorme poder compartir con ella y con vecinas y vecinos, con compañeros y compañeras de Depto La Capital, se acercaron para charlar sobre cómo construir un futuro más justo, con oportunidades reales para nuestra comunidad. Caren nos inspira con su compromiso, con esa claridad de que la política es para transformar la vida de la gente, para cuidar el presente y sembrar lo que viene. Gracias Caren por traer tu fuerza a Monte Vera, seguimos caminando juntas este proyecto colectivo #carentepp #montevera #romisonzogni #visitadiputadanacional #fuerzapatria"

El comando de campaña justicialista vio con buenos ojos el acercamiento del sector liderado por el exmandatario provincial. Según contó a este medio un vocero de esa tribu, en Rafaela también habilitó que sus bases participaran de las actividades en el departamento Castellanos. En Fuerza Patria destacaron que en el territorio se observa entusiasmo y una campaña más ordenada que en ocasiones anteriores.

La mesa política de Santa Fe

Perotti volvió a aparecer en la escena pública en los últimos meses. Realizó un encuentro en Santa Fe y otro en Calchaquí. Antes de fin de año tiene prevista otra aparición, probablemente en Rosario. Aunque el espacio tomó la decisión de no competir en octubre, en la capital provincial y sus alrededores hay dirigentes vinculados a ese espacio que vienen puliendo el armado territorial y pensando en lo que viene.

Tepp en Monte Vera
Caren Tepp en Monte Vera, antes de ir hacia la asamblea que se hizo en la ciudad de Santa Fe.

Caren Tepp en Monte Vera, antes de ir hacia la asamblea que se hizo en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de una mesa que se reúne con relativa regularidad en el barrio capitalino de Guadalupe e incluye a Sonzogni, Formente y Fernández, los mismos que colaboraron en la organización de la asamblea del sábado. También aparece la concejala Jorgelina Mudallel. Perottistas, pero con cierto juego propio. Se suman, además, representantes del mundo gremial, ligados a sindicatos como La Bancaria y Luz y Fuerza, y asesores en comunicación política que trabajan con Corach.

Temas
Notas Relacionadas
El colectivo de campaña de Fuerza Patria en Santa Fe, ¿dónde está Agustín Rossi?
SEMANA SANTA FE

Peronismo desperonizado

Roces entre Ciudad Futura y Rossi por el espacio en la campaña. El Factor Juan Monteverde, senadores al costado del camino y una foto que no hace verano.
asambleas ciudadanas, la formula del peronismo de santa fe para instalar a caren tepp
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Asambleas ciudadanas, la fórmula del peronismo de Santa Fe para instalar a Caren Tepp

La candidata recorrerá los 19 departamentos. Plantar su figura más allá de Rosario y llegar a personas por fuera del partido, los objetivos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

José Luis Espert y Javier Milei.
EDITORIAL

Milei tiene que retirar la candidatura de José Luis Espert

Por  Juan Rezzano
Kicillof en la Legislatura 
LEGISLATURA BONAERENSE

El déjà vu de Kicillof: el gobernador no tiene los votos para aprobar el endeudamiento en el Senado

Por  Juan Rubinacci
Encuesta: La Libertad Avanza lidera la intención de voto nacional, pero pierde en Buenos Aires
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: LLA lidera la intención de voto a nivel nacional, pero pierde en Buenos Aires

Por  Susana Maidana
Juan Marino (UP) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), durante la comisión $Libra, en la que quedó complicada Karina Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Caso $LIBRA: Karina Milei se declaró en rebeldía y la oposición consiguió información que complica a Novelli

Por  Mauricio Cantando