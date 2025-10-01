Santa Fe: el perottismo le hace un guiño a Caren Tepp y suma su aporte a la campaña de Fuerza Patria

El perottismo apareció en la campaña e hizo su aporte a la lista del PJ en Santa Fe que encabeza Caren Tepp . Si bien el sector liderado por el exgobernador Omar Perotti no participa de las legislativas, integrantes de ese espacio estuvieron detrás del armado de una de las asambleas que realizó Fuerza Patria en el departamento La Capital .

La tropa perottista sacó a la cancha una pata territorial del departamento capitalino e hizo su aporte organizando una asamblea - una de las modalidades que utiliza el peronismo para tener presencia territorial- en Monte Vera.

En el armado estuvieron presentes la concejala de esa localidad, Romina Sonzogni ; su colega de Recreo, Noelia Formento , y el edil de Santa Fe , Jorge Andrés Fernández , entre otros nombres del sector que comanda el exgobernador. De ese encuentro participaron, además, Oscar “Cachi” Martínez , Agustín Rossi y otros integrantes de la lista.

Embed - Romina Sonzogni on Instagram: "Hoy en Monte Vera recibimos a Caren Tepp, compañera y candidata a diputada nacional. Fue una alegría enorme poder compartir con ella y con vecinas y vecinos, con compañeros y compañeras de Depto La Capital, se acercaron para charlar sobre cómo construir un futuro más justo, con oportunidades reales para nuestra comunidad. Caren nos inspira con su compromiso, con esa claridad de que la política es para transformar la vida de la gente, para cuidar el presente y sembrar lo que viene. Gracias Caren por traer tu fuerza a Monte Vera, seguimos caminando juntas este proyecto colectivo #carentepp #montevera #romisonzogni #visitadiputadanacional #fuerzapatria"

Según pudo averiguar Letra P , Perotti, que tuvo contactos con Juan Monteverde en las últimas semanas, dio luz verde para que se concretara esa colaboración. El exgobernador y uno de sus laderos, el diputado Marcos Corach , estaban al tanto de la jugada del sábado pasado antes de la asamblea central que se desarrolló en la capital santafesina .

El comando de campaña justicialista vio con buenos ojos el acercamiento del sector liderado por el exmandatario provincial. Según contó a este medio un vocero de esa tribu, en Rafaela también habilitó que sus bases participaran de las actividades en el departamento Castellanos. En Fuerza Patria destacaron que en el territorio se observa entusiasmo y una campaña más ordenada que en ocasiones anteriores.

La mesa política de Santa Fe

Perotti volvió a aparecer en la escena pública en los últimos meses. Realizó un encuentro en Santa Fe y otro en Calchaquí. Antes de fin de año tiene prevista otra aparición, probablemente en Rosario. Aunque el espacio tomó la decisión de no competir en octubre, en la capital provincial y sus alrededores hay dirigentes vinculados a ese espacio que vienen puliendo el armado territorial y pensando en lo que viene.

Tepp en Monte Vera Caren Tepp en Monte Vera, antes de ir hacia la asamblea que se hizo en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de una mesa que se reúne con relativa regularidad en el barrio capitalino de Guadalupe e incluye a Sonzogni, Formente y Fernández, los mismos que colaboraron en la organización de la asamblea del sábado. También aparece la concejala Jorgelina Mudallel. Perottistas, pero con cierto juego propio. Se suman, además, representantes del mundo gremial, ligados a sindicatos como La Bancaria y Luz y Fuerza, y asesores en comunicación política que trabajan con Corach.