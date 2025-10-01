Santa Fe: el perottismo le hace un guiño a Caren Tepp y suma su aporte a la campaña de Fuerza Patria

En el armado estuvieron presentes la concejala de esa localidad, Romina Sonzogni; su colega de Recreo, Noelia Formento, y el edil de Santa Fe, Jorge Andrés Fernández, entre otros nombres del sector que comanda el exgobernador. De ese encuentro participaron, además, Oscar “Cachi” Martínez, Agustín Rossi y otros integrantes de la lista.
Embed - Romina Sonzogni on Instagram: "Hoy en Monte Vera recibimos a Caren Tepp, compañera y candidata a diputada nacional. Fue una alegría enorme poder compartir con ella y con vecinas y vecinos, con compañeros y compañeras de Depto La Capital, se acercaron para charlar sobre cómo construir un futuro más justo, con oportunidades reales para nuestra comunidad. Caren nos inspira con su compromiso, con esa claridad de que la política es para transformar la vida de la gente, para cuidar el presente y sembrar lo que viene. Gracias Caren por traer tu fuerza a Monte Vera, seguimos caminando juntas este proyecto colectivo #carentepp #montevera #romisonzogni #visitadiputadanacional #fuerzapatria"
El comando de campaña justicialista vio con buenos ojos el acercamiento del sector liderado por el exmandatario provincial. Según contó a este medio un vocero de esa tribu, en Rafaela también habilitó que sus bases participaran de las actividades en el departamento Castellanos. En Fuerza Patria destacaron que en el territorio se observa entusiasmo y una campaña más ordenada que en ocasiones anteriores.
Caren Tepp en Monte Vera, antes de ir hacia la asamblea que se hizo en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de una mesa que se reúne con relativa regularidad en el barrio capitalino de Guadalupe e incluye a Sonzogni, Formente y Fernández, los mismos que colaboraron en la organización de la asamblea del sábado. También aparece la concejala Jorgelina Mudallel. Perottistas, pero con cierto juego propio. Se suman, además, representantes del mundo gremial, ligados a sindicatos como La Bancaria y Luz y Fuerza, y asesores en comunicación política que trabajan con Corach.