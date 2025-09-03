Manuel Passaglia cerró su campaña con críticas al kirchnerismo y promesas de gestión

El primer candidato a diputado bonaerense por la Segunda sección del espacio Hechos, el exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia , cerró su campaña este miércoles por la noche en la ciudad de Pergamino , acompañado por sus compañeros de lista: la pergaminense María Paula Bustos y el también nicoleño Ignacio Mateuci .

Durante la campaña, Passaglia recorrió múltiples veces las localidades de la Segunda. En cada visita, insistió con un mensaje centrado en su experiencia de gobierno y los logros obtenidos durante su gestión como jefe comunal entre 2017 y 2023.

La propuesta de Passaglia busca instalar una “tercera vía” que rompa con la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza , apelando a una identidad propia basada en los resultados. De ahí el nombre del espacio, Hechos, con el que se presenta como una opción pragmática y de gestión.

“El espacio que representamos es el de quienes creen en un Estado eficiente, capaz de resolver los problemas reales de la gente”, repitió durante sus actos, en una línea discursiva que intenta despegarse de los extremos ideológicos.

#Elecciones 7 DE SEPTIEMBRE Segunda sección: el passaglismo amenaza con romper la polarización en la pelea por las 11 bancas de Diputados https://t.co/nm2hVqiab9 @nachocatullo y @Joseima pic.twitter.com/XHBsgLg01X

Estado eficiente y gestión municipal como bandera

En el acto de cierre, Passaglia reafirmó su posición: “Estamos, fundamentalmente, del lado opuesto al kirchnerismo, que fue lo peor que le pasó a la provincia y al país. Pero tampoco creemos que sin Estado se puede dar solución a los problemas de los vecinos”.

Esa frase fue parte del discurso inaugural del espacio en mayo pasado, donde el dirigente ya había marcado su rechazo al recorte del Estado que propone el oficialismo nacional, aunque sin reivindicar su expansión.

Una campaña centrada en territorio y resultados

A diferencia de otras fuerzas políticas, Passaglia evitó las grandes promesas electorales y prefirió centrarse en su experiencia como intendente. A lo largo de los meses de campaña, desplegó un fuerte trabajo territorial que incluyó múltiples visitas a las principales ciudades de la Segunda, como San Pedro, Arrecifes, Ramallo y Baradero, entre otras.

Desde su entorno aseguran que la estrategia apunta a consolidar una base sólida de votantes en la región, apelando a la cercanía, la gestión comprobable y un discurso que mezcla crítica política con gestión local.

Expectativas y escenario electoral

El próximo domingo se pondrá a prueba la capacidad del espacio Hechos para romper con la lógica de la polarización. Passaglia apuesta a captar el voto desencantado, tanto del peronismo como del oficialismo libertario, con una fórmula que combina experiencia ejecutiva y renovación política.

La inclusión de referentes locales como Bustos y Mateuci en la lista refuerza esa estrategia: sumar volumen electoral desde lo territorial, con dirigentes conocidos por sus comunidades.