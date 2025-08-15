Julio Zamora: "Con Somos Buenos Aires queremos ser gobierno en 2027"

"Todos apostamos a la continuidad del espacio. Queremos ser gobierno en 2027". El intendente Julio Zamora reivindica la identidad de Somos Buenos Aires , el espacio de la tercera vía que reunió a jefes comunales peronistas como él, a radicales y a ex- PRO , y lo proyecta para la pelea por la sucesión del gobernador Axel Kicillof .

En medio de la campaña y a menos de un mes de las elecciones, el mandamás de Tigre y candidato a senador en la Primera sección asegura que Somos Buenos Aires se mantendrá como espacio político después de la elección y que terminará confluyendo naturalmente con la liga de gobernadores que formaron Provincias Unidas .

La presentación en sociedad del espacio que se formó para competir en las elecciones legislativas de septiembre fue con algunos ruidos de fondo. Tanto en el cierre del frente como en la definición de las listas hubo tironeos, dicusiones y alejamientos. Pero nada que no haya ocurrido en otros espacios, dice Zamora.

"Siempre hay una mirada más crítica contra los espacios que intentan romper la polarización entre Milei y el kirchnerismo. Habría que poner la mirada también en cómo se constituyó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO o dentro de Fuerza Patria", propone.

En charla con Letra P , habla de la pelea con Malena Galmarini y el massismo, sobre la relación con Kicillof, a quien dice respetar institucional y personalmente, y sobre la Legislatura bonaerense , a la que pide "transparentar".

WhatsApp Image 2025-08-12 at 4.08.40 PM Julio Zamora, en entrevista con Letra P.

-¿Qué ofrece Somos Buenos Aires a un electorado que parece desinteresado?

-Algo distinto a lo que hay. Vemos que los mismos dirigentes de Fuerza Patria que trajeron a Javier Milei, los que levantaron sus boletas y pusieron a sus candidatos en las listas son los que ahora vienen a decir 'fuera Milei'. Somos trae una nueva forma de hacer política, con sentido común, con diálogo entre partidos y la amistad cívica, porque no tenemos enemigos.

-Somos Buenos Aires no pudo replicar el armado para la elección nacional de octubre. ¿Cómo se explica?

-Yo esperaría al cierre de listas. Porque estamos en conversación con todos los sectores para ver cómo queda constituido el armado de Provincias Unidas. La idea es que todos los sectores que están en Somos estén representados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZamoraJulio/status/1954989334517698604&partner=&hide_thread=false ¡Estas elecciones, vení a votar! Revisá tu lugar de votación en el padrón electoral: https://t.co/rMRaXmyNsY, ya que hubo cambios de escuelas desde las elecciones pasadas. ¡Defendé lo que es tuyo! pic.twitter.com/X5AYoxxcFW — Julio Zamora (@ZamoraJulio) August 11, 2025

-¿Cómo es el vínculo de Somos con la liga de gobernadores? Da la impresión de que en Buenos Aires hay muchos que levantan la mano, pero no todos son avalados.

-Hay una comunidad de discursos entre Somos Buenos Aires y Provincias Unidas. Obviamente que hay diferencias entre dirigentes, pero la comunidad de discurso nos va a llevar a una comunidad política para poder llegar juntos a 2027, con Córdoba y Santa Fe como ejes muy importantes y lo que construyamos nosotros en Buenos Aires. Con eso vamos a constituir una fuerza nacional.

La pelea con Malena Galmarini

-¿Le produce algo especial competir contra Malena Galmarini en la elección seccional?

-No compito contra Malena Galmarini. Compito contra Gabriel Katopodis, que es el primero en la lista de senadores por la Primera sección, como soy yo. A ella no la veo con actividad política ni con exposición. Ni a nivel local ni a nivel seccional... debe ser una estrategia de Fuerza Patria.

-¿Es buscado eso?

-No quiero meterme con los candidatos de otros partidos. Sólo digo que no veo visibilidad de ella ni de Mario Ishii, que es el tercer candidato.

Testimoniales y Legislatura bonaerense

-Hay un debate abierto sobre las testimoniales. ¿Va a asumir?

-Vamos a asumir las bancas. No tengo una mirada negativa ni positiva de las testimoniales. Está dentro de las posibilidades de la normativa electoral. De hecho, fueron avaladas judicialmente. Creo que hay muchos intendentes que quieren revalidar su gestión. Sobre todo en Fuerza Patria, donde las diferencias internas fueron y siguen siendo tan profundas. Entiendo que quieren asegurar su distrito y poner su gestión al frente. Es lógico que hagan eso.

-¿Cómo ve la Legislatura de la que formará parte desde diciembre si gana una banca?

-Tiene un descrédito enorme. Es muy opaca. ¿Para qué sirve la Legislatura? No quiero hablar de ñoquis, pero sí de personas que no están cumpliendo ninguna tarea en ningún lado. ¿Vale la pena tener una legislatura de esa naturaleza? Queremos llevar transparencia institucional. Hay que profundizar el debate y transformarla profundamente.

-¿Qué va a pasar con los legisladores que ingresen por Somos a partir de diciembre? ¿Van a confluir en bloques conjuntos?

-Dimos el primer paso que fue armar una lista de candidatos con referentes de todos los espacios políticos que componen Somos. Por ejemplo, Andrés De Leo en la Sexta, que es un referente de la Coalición Cívica; en la Quinta va un radical, en la Cuarta va Pablo Petrecca, que es del PRO. Yo en la Primera, que vengo del peronismo. Aspiramos a que esto tenga una continuidad política. Cada uno de nosotros quiere imprimirle un sentido y ese es el gran desafío. Aspiramos a que continúe y queremos ser gobierno en 2027.

Vínculo con Axel Kicillof

-¿Qué vinculo se imaginan con Axel Kicillof?

-No queremos construir una agenda de demolición institucional contra Kicillof. De mi parte hay mucho respeto a la figura institucional del gobernador y a él como persona. Está en una situación muy compleja. Su propio partido le hizo la vida imposible. Solamente dijo que quería renovar el peronismo y le hicieron una tarea de demolición que vino de dos sectores, del kirchnerismo y del Frente Renovador. Creo que en estos años que vienen hay que acompañarlo para que pueda tener su Presupuesto.