Salta: Juan Manuel Urtubey pierde aliados y se tensa la relación con el saencismo

Juan Manuel Urtubey busca llegar al Senado por Salta al frente de la lista de Fuerza Patria . Sin embargo, el camino no está libre de espinas y el exgobernador debió endurecer su postura contra el presidente Javier Milei en la misma medida en que perdió aliados con vistas a las elecciones del 26 de octubre.

Unidad Popular Salta , uno de los partidos del frente peronista, renunció a Fuerza Patria con un portazo. Mediante un comunicado, denunció que el exgobernador está alejado de los sectores populares. “Es nuestro límite”, insistieron. "Desde un principio nuestro partido expresó que la inclusión de personajes políticos de dudosa coherencia y trayectoria, alejada de los intereses populares como el exgobernador Juan Manuel Urtubey era un límite que no traspasaríamos", se señaló en un comunicado.

En la misma línea se habían manifestado el Frente Grande y el Partido del Trabajo y del Pueblo . Los tres espacios dejan en libertad de acción a sus militantes, pero miran como buenos ojos a la lista de Sergio “Oso” Leavy , que competirá mediante el Partido de la Victoria tras romper lanzas con Fuerza Patria en el cierre de listas.

Para compensar, Urtubey transita los primeros días de campaña electoral con fuertes críticas al mileísmo. De hecho, en una recorrida utilizó el “índice tortilla” para graficar la crisis económica que se hace sentir en Salta . El dato refiere a la cantidad de ese producto, elaborado con grasa y harina, que se vende por día en los puestos ambulantes barriales. Según el exgobernador, antes se vendían 30 y ahora apenas llegan a 12.

#CierreDeListas SALTA Urtubey va por una banca en el Senado Como adelantó Letra P, Emilia Orozco será la primera candidata de LLA en lugar del sojero Olmedo https://t.co/CMvMHhOkrn @fernandostanich y @rgarrocho pic.twitter.com/Ro5qEdSw5d

Urtubey aspira a llegar a la cámara alta con los votos peronistas. Sin embargo, puja con el kirchnerista Sergio Leavy, quien busca otro mandato. Ambos también intentan cosechar apoyos en el electorado del frente Primero los Salteños que agrupa al oficialismo del gobernador Gustavo Saénz. El mandatario primero se declaró prescindente de la elección de octubre y dio libertad de acción a su tropa, pero en los últimos días levantó el perfil con fuertes críticas al mileísmo. Como diría algún poeta salteño, tres arroyos que buscan un mismo cauce.

El cruce de Urtubey con el saencismo

A principios de la semana, Urtubey mantuvo un grave cruce con el diputado Pablo Outes, quien había cuestionado su gestión como gobernador. "Urtubey con nuestro gobierno no tiene nada que ver", había dicho Outes. "Que aclare cómo hizo para poner adoquines en todos los municipios... si su vínculo con la droga (sic), después yo le discuto lo que quiera", replicó el candidato a senador. Outes fue coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la gobernación salteña.

La dispersión peronista hace sonreír a La Libertad Avanza. Salta es una de las provincias que pone en juego bancas en el Senado y la posibilidad de un triunfo violeta está latente. La diputada Emilia Orozco, una dirigente dura, es cabeza de lista. El sojero Alfredo Olmedo no participa de la contienda, pero aspira a ser protagonista de un buen resultado electoral. Ambos dirigentes hacen cuentas y ya piensan en 2027.