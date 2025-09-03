Presupuesto 2026: la oposición quiere correr a José Luis Espert de la comisión para garantizar la aprobación

Desde la próxima semana, la pelea por el proyecto de Presupuesto 2026 animará el Congreso y, tal vez, sea el preludio de una nueva polarización entre Javier Milei y el resto de la política. Unión por la Patria movió primero y, para agilizar el debate, propuso que no sea coordinado por José Luis Espert .

El peronismo quiere desplazar al economista de la presidencia de la comisión de Presupuesto, donde cumple órdenes de la Casa Rosada. Es por eso que el año pasado cerró el debate en comisión intempestivamente el 20 de noviembre, el último día habilitado para dictaminar. En aquella oportunidad, la oposición quedó atada de pies y manos: si abría el recinto, necesitaba mayoría especial para avanzar, un número difícil de alcanzar.

Durante la reunión de la comisión de Acción Social y Salud, este martes, la diputada Cecilia Moreau (UP) propuso remover a dos diputados de La Libertad Avanza de las presidencias de comisiones: Espert (Presupuesto) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales). Les recrimina no citarlas y obligar a la oposición a emplazamientos en el recinto para agilizar los proyectos.

Fuentes de UP señalaron a Letra P que el plan que Mayoraz podría salvarse, pero ofrecerán al resto de la oposición acordar exigirle a LLA que defina otro nombre para presidir Presupuesto (de su bloque o aliado). Su sucesor, eso sí, debería cumplir un cronograma para tratar el Presupuesto 2026, con fecha de dictamen.

Una avanzada de la oposición contra Milei por el Presupuesto 2026 puede ser el inicio de una etapa hostil para el Gobierno, en la que actuales aliados se fundan en el bloque Provincias Unidas y, junto a Unión por la Patria, reúnan una mayoría para manejar el recinto.

Desde el 10 de diciembre, esta bancada podría ser presidida por el futuro diputado Juan Schiaretti. Su plan es tener agenda propia y que el kirchnerismo corra de atrás, con el único fin de complicar a Milei. El oficialismo quiere que la ley de leyes se trate antes del recambio de diciembre en Diputados y el Senado pueda sancionarla en la previa de Navidad. El dato, en ese momento, será si LLA tiene más de un tercio en alguna cámara, que le permita blindar un eventual veto.

Se espera que, al igual que el año pasado, Milei presente el Presupuesto en el recinto de Diputados. La presentación debería ser el lunes 15 de septiembre, con los coletazos del resultado de la elección bonaerense, que podría ocasionar una dura derrota para el Presidente.

Tal vez el resultado de la elección bonaerense obligue al Gobierno a revisar si conviene que el líder libertario se presente ante la oposición, que el año pasado decidió dejar las sillas vacías. Para sustituir a Espert, a la oposición le alcanza con citar a una sesión y emplazar a la comisión de presupuesto, que tiene 49 miembros.

Si la mitad más uno de los miembros lo decide, pueden elegir autoridades. Las alianzas que mantiene LLA (con el PRO y algunos partidos provinciales), no alcanzan para evitarla.

Los números

La discusión del Presupuesto 2026 será tensa, porque la oposición no está dispuesta a aceptar que las partidas no se toquen. De mínima, habrá un debate por el reparto de fondos que concentra el Gobierno, como los ATN (se sancionó una ley que obliga a coparticiparlos) y el impuesto a los combustibles (el Senado aprobó un proyecto para distribuirlos). Milei ya envió propuestas para reasignarlos y logró dividir a los gobernadores.

En junio, el Presidente envió un avance del Presupuesto 2026 con cuatro grandes ejes: equilibrio fiscal sostenido, acompañamiento social directo, modernización de la seguridad y defensa, y desregulación del Estado.

Ese documento de Milei sostiene números que ya no se cumplirán: inflación del 22,7% y dólar a $ 1.229. Estas variables, para el año que viene, deberán quedar plasmadas en el proyecto de Presupuesto. Para el 2026, en su anticipo, el mandatario planeó una suba de la recaudación tributaria del 22,3%, con una presión impositiva del 22,74% del PBI, superior a la del año anterior.

Con esta recaudación, el Congreso deberá definir dónde se destinan las partidas. Como hace dos años no se sanciona esta ley, los montos quedaron desactualizados y el Presidente los actualiza a gusto. La oposición no se lo quiere volver a permitir.