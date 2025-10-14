Presupuesto 2026: Javier Milei ratifica el fin de subsidios a zonas frías y complica acuerdo con gobernadores

Javier Milei inició este martes una estrategia, casi desesperada, para no terminar su segundo año sin una ley de Presupuesto , situación que complicaría su negociación para obtener un crédito de Donald Trump . Este martes, en Diputados expuso el secretario de coordinación de energía y minería, Daniel González , quien ratificó el aumento de tarifas y el fin de las zonas frías.

Este miércoles asistirá el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo . Uno que daría la cara sería el ministro de Salud, Mario Lugones, quien ya anunció que tiene intenciones de hablar, para enfrentar las denuncias por desmanejos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la contaminación de fentanilo adulterado.

También se espera el retorno del secretario de Hacienda, Carlos Guberman ; quien se fue hace 15 días casi sin responder preguntas. Aquella vez, también se retiró sin hablar el secretario de Finanzas, Pablo Quirno . La oposición pidió una larga lista de invitados, pero sólo algunos estarán disponibles.

Unión por la Patria (UP) reclamó la presencia de la mayoría de los miembros del Gabinete y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli . La lista de invitados pedidos incluyó a Daniel Scioli . “Tráiganlo y después se lo llevan”, ironizó Paula Penacca. Nicolás Massot , de Encuentro Federal, solicitó la visita de funcionarios del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo controlado por los gobernadores.

El cronograma de tratamiento de la comisión, que preside Bertie Benegas Lynch -en reemplazo de José Luis Espert - tiene previsto un dictamen para el 4 de noviembre. El plan del oficialismo no cambió: lograr un acuerdo con los gobernadores para imponer un dictamen. Milei está dispuesto a activar obras públicas, pero no subir los gastos fijos.

La pelea por el Presupuesto

Una de las medidas del Gobierno para achicar el gasto en energía es eliminar el régimen de zonas frías, como se conoce al beneficio que regía desde 2020. González sostuvo que se sostendrá sin los parámetros de esa norma. “Es una mala ley. Volvemos al sistema original, que beneficia a seis provincias en forma completa y dos en forma parcial, realmente en función del clima promedio”, anunció.

Según los números de González, el beneficio de zonas frías abarca a más del 40% de los usuarios del país que reciben entre el 30% y el 50% de la factura, sin importar el consumo. Lo financia el resto del país, con aportes del 6,5% que se elevarán a 7,5% y aun así no alcanzarían para cubrir los subsidios, que alcanzan hasta el 50% de la tarifa y ahora se reducirán.

2025_10_251014123-scaled

"Nos parece muy mal régimen de una mala ley: regresiva, deficitaria e injusta. Hay zonas frías en regiones templadas como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires", insistió el secretario.

“Lo que queremos -explicó- es que el subsidio sea sobre consumo y no sobre tarifa fija, como es ahora. Como está, un jubilado de La Matanza paga 7.5% más de su factura de gas para subsidiar el 30% de un departamento en alquiler de Mar del Plata”, comparó. Si es necesario, propuso corregir problemas de redacción para dejar claro que el beneficio seguirá.

Producción récord

Sin PowertPoint, González empezó su presentación con números optimistas. Destacó que el aumento de la producción de petróleo es el mayor en 26 años, con 818 mil barriles diarios. Lo relacionó “al despegue de Vaca Muerta”, que permitió atraer inversiones mediante seguridad jurídica y la posibilidad de vender a costos de exportaciones.

"Esto permitió dar vuelta la balanza energética, que pasó de un déficit de 5600 millones de dólares en 2022 a un superávit de 4400 millones en 2024. Hasta agosto, tuvimos 3800 millones de superávit", destacó. En cuanto al gas natural, recordó que está contratado por Enarsa y Cammesa a precios fijos, que prometió cumplir.

“Los que quieran salir están libres”, propuso. Sí prometió que el plan gas podrá tener infraestructura para los privados. Además, el funcionario consideró que seguirán importando GNL en tiempos de alto consumo. También alertó sobre la necesidad de mejorar aún más la producción de energía: "En los últimos años se incorporaron 300 mg por año; y en los picos, se consumen 30 mil. Si no salimos de esta encerrona no podemos crecer como país".

González confirmó que las tarifas seguirán en aumento, en función de un plan previsto para dentro de cinco años. "Con estas tarifas las empresas pueden afrontar las obras necesarias que no podían hacer porque las tarifas estaban congeladas", destacó y prometió más motosierras: "Queremos reducir el peso de los subsidios que estimamos va a ser 0,66% del PBI en 2025 a 0,50% en 2026. Pensemos que llegó a ser 2,8% en el 2014. Ese es otro cambio de paradigma.

El secretario prometió un nuevo sistema para separar la energía y la potencia, "con un direccionamiento a la demanda residencial del país y el otro que no tiene un precio tan cierto va a tener que contratar en el mercado con sus clientes y distribuciones".

MASSOT

Distribuidoras, adentro

Además de los cruces por zonas frías, González tuvo un encontronazo con Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien recriminó que se haya permitido planes de pago a las distribuidoras eléctricas para luego flexibilizar los planes de negocios. "No hicimos un premio para los incumplidores. Cammesa reestructuró acreencias, porque cuando llegamos menos de la mitad de la energía se estaba pagando".

Ante esa situación, explicó, "hubo un crédito para los buenos pagadores. A nosotros no nos sirve un sistema con las distribuidoras quebradas. Pero queremos que puedan estar al corriente para adelante", dijo González.

Con esta normalización, lo que nosotros buscamos es que Argentina aproveche sus recursos naturales para aumentar la oferta de energía, que bajen los costos de producirla, y que, mediante costos más bajos, que llegan a los consumidores, y exportaciones, se beneficien todos los argentinos", cerró el secretario.