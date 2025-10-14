Maximiliano Pullaro se sumó a una foto con María Eugenia Vidal y bendijo el eje PRO rebelde a Mauricio Macri

El evento que la Fundación Pensar armó en Rosario para recibir a María Eugenia Vidal terminó teniendo más voltaje del esperado. No sólo porque marcó una cumbre de referentes del eje PRO rebelde a Mauricio Macri que integran la exgobernadora y Gisela Scaglia , sino por el sorpresivo apoyo que recibieron de parte de Maximiliano Pullaro .

La presencia del gobernador de Santa Fe no estaba pautada. Mientras el evento comenzaba pasado el mediodía en Rosario , con Vidal como anfitriona , Pullaro y Scaglia recorrían el norte de la Bota en otra jornada de campaña. La vice arribaría a la tardecita, para darle un cierre al evento junto a la bonaerense. La presencia de figuras muy cercanas al gobernador empezó a llamar la atención del auditorio, que igual se sorprendió cuando Vidal y Scaglia ingresaron acompañadas por Pullaro al salón. Lo hicieron en silencio, mientras terminaba el último panel sobre economía.

La participación de Pullaro fue leída como un gesto que bendijo la construcción del eje del PRO que cada vez se independiza más de los deseos de Mauricio Macri y su enésimo intento por acordar con Javier Milei . Como si fuera poco, el apoyo llega después de que el expresidente haya jugado a fondo en contra de la aventura de los gobernadores al retuitear un mensaje de Fernando de Andreis , quien aseguró que la elección del 26 era "un virtual balotaje" entre LLA y el kirchnerismo , y que opciones como las de Provincias Unidas "dividirán el voto y favorecerán las hegemonía tóxica del peronismo".

Más allá de su presencia, Pullaro no hizo mención al expresidente en su discurso de cierre. Se ocupó de resaltar los logros de su gestión, valoró el trabajo de la Fundación Pensar y sólo se apartó del libreto para hacer un comentario sobre el encuentro entre el Presidente y Donald Trump : “Pusieron a nuestro país en estado de sumisión y condicionaron el acuerdo al triunfo del Gobierno”, se quejó. “Queremos un gobierno que se preocupe por la gente, no por si te salva Estados Unidos o el FMI porque evidentemente el programa de gobierno no está funcionando”, sumó.

Qué dijeron María Eugenia Vidal y Gisela Scaglia

El discurso de Pullaro fue el del final. Antes, Scaglia había dicho que Provincias Unidas “es una alternativa superadora a la grieta” y que el país “no puede quedar atrapado en la violencia”. “Hay que convocar a peronistas, radicales, socialistas, del PRO, que tengan una mirada de la Argentina a futuro”, pidió. “Basta de ideologías, de cosas que nos separan, pongamos sobre la mesa qué queremos hacer en la Argentina, con una mirada sobre el que trabaja, se esfuerza, de las mujeres valientes. Vamos a dar este debate para que el próximo presidente venga del interior productivo”, sostuvo.

Por su parte, Vidal aprovechó para profundizar su acercamiento con los gobernadores de Provincias Unidas. La exgobernadora viene encabezando una gira por los distritos donde hay candidatos o candidatas macristas que enfrentan a La Libertad Avanza. En Rosario, con Pullaro y Scaglia a su lado, dijo que el futuro se construye con “gente que no grite, que no insulte, que sepa escuchar, que sepa defender con argumentos su postura”. “No quiero un recinto con diputados que insulten, se tiren agua. No vamos a ser virales, vamos a trabajar”, se quejó.

“Muchos argentinos no tienen ganas de ir a votar, quieren que el esfuerzo valga la pena. Para que eso suceda es importante que haya un equipo que empuje en la misma dirección, que construya una mayoría convencida y preparada para gobernar el país”, reflexionó la diputada, quien tampoco ahorró elogios para Pullaro: “No improvisó, sabía lo que quería hacer y es así como se hacen las cosas”, dijo al recordar una visita que hizo durante 2023 en la que el hughense ya electo gobernador, pero sin asumir, la llevó a recorrer Rosario.

Las rebeldes a Mauricio Macri

Más allá de su vínculo de larga data, Vidal y Scaglia confluyen en sus necesidades. La vicegobernadora y la exgobernadora son parte del eje del PRO que está en contra del entendimiento entre Milei y Macri. La santafesina lo cristalizó aceptando el ofrecimiento de Pullaro de ser candidata de Provincias Unidas. “No es la candidata de Mauricio, ahora es la candidata de Maxi”, dicen en el PRO de la Bota. “Me voy de la vicegobernación convencida de que mi jefe no está en Buenos Aires”, había dicho la vice en su lanzamiento.

Por su parte, Vidal le advirtió a Macri que no iba a ponerle el cuerpo a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Rechazó el ofrecimiento de Jorge Macri de ser su candidata a legisladora, aunque aceptó ser la jefa de campaña de Silvia Lospenatto. Su intención era ser candidata a senadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que se frustró tras el acuerdo entre el calabrés y el presidente. Así las cosas, decidió asumir el llano por venir y hacer marketing de su decisión en LinkedIn, anunciando su búsqueda de trabajo en el sector privado.

Los desplantes a Macri fueron varios. Scaglia, por ejemplo, pegó el faltazo a la foto de candidatos y candidatas PRO convocada por el expresidente. “¿De qué le sirve una foto con Diego Santilli?”, se preguntaron a su lado. Vidal empezó una gira por las provincias donde hay candidatos macristas que enfrentan a La Libertad Avanza con la excusa de la Fundación Pensar que preside. La primera de esas visitas fue hace algunas semanas y no fue casualidad: estuvo en Chubut junto a Nacho Torres, el gobernador del PRO que decidió apartarse de Macri y es uno de los animadores de Provincias Unidas.