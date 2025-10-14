La campaña del miedo de Donald Trump devolvió la incertidumbre sobre el dólar y la deuda

Donald Trump condicionó el salvataje a un triunfo de Javier Milei, y el dólar y las acciones encendieron alertas.

El mercado reaccionó inmediatamente a una frase de Donald Trump que bastó para encender las alarmas. “Si Milei pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”, lanzó el presidente norteamericano reinstalando incertidumbre sobre el dólar y la deuda. El salvataje que negocia Javier Milei en Washington, ya no ilusiona sino que despierta más dudas sobre el futuro.

Tras la fatídica frase, los bonos argentinos en dólares retrocedieron hasta 6% en Wall Street y el dólar oficial rebotó 0,7% y cerró a $1339, tras tocar su valor nominal más bajo desde septiembre. El giro del ánimo inversor se reflejó también en los dólares financieros, que retomaron la tendencia alcista después de una semana de relativa calma. La baja de casi 75 pesos que había experimentado el MEP se detuvo en seco y los operadores volvieron a cubrirse en activos dolarizados.

Las acciones cayeron 11%, borrando las ganancias que habían registrado al inicio de la jornada. La advertencia impactó de lleno en un mercado que había empezado a descontar la posibilidad de un acuerdo político y financiero que ofreciera más detalles este martes, luego de las prósperas reuniones de la semana pasada en Washington entre el ministro Toto Caputo y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent .

"La dependencia del apoyo de Donald Trump introduce una vulnerabilidad adicional: la asistencia financiera de Estados Unidos quedó explícitamente supeditada al resultado electoral del 26 de octubre. La reacción inmediata del mercado mostró la pérdida de credibilidad de un gobierno que no logra estabilizar por sí solo la economía", señaló un informe de Epyca Consultores .

Ahora se revelaron las condiciones del acuerdo. Según la consultora que dirige Martín Kalos, "el Presidente estadounidense y su secretario del Tesoro fueron claros en algo que el Gobierno argentino venía intentando camuflar: que la ayuda económica de Estados Unidos depende de una victoria de LLA en las elecciones".

"Esta claridad es un problema que se retroalimenta para los días que quedan antes del 26 de octubre: si Estados Unidos tampoco garantiza estabilidad y el programa económico de Milei ya demostró que no puede generarla por sí solo, la consecuencia lógica es que los actores del mercado tomen posiciones defensivas. Por eso las primeras reacciones fueron adversas", agregó.

Para Epyca, la urgencia económica tendrá impacto el 26 de octubre. "La crisis económica que el Gobierno no quiere atender antes de las elecciones, a la vez retroalimentan tanto esa misma dinámica de crisis como la probabilidad de un desempeño mediocre de LLA en las elecciones", planteo.

Síntoma de desconfianza: suba de tasas

"La tasa de caución llegó inmediatamente a 80%", al conocerse los dichos de Trump, dijo Epyca. "Incluso si este primer movimiento del mercado financiero termina siendo temporal, el problema es la incertidumbre y volatilidad exageradas que se viven en estas semanas", agregó el informe.

Las tasas de interés convalidan esa desconfianza: el costo del dinero en pesos se disparó, reflejando la expectativa de una corrección cambiaria inmediata. El mercado espera un salto en el tipo de cambio, ya sea para dolarizar carteras o para retener divisas.

Volatilidad creciente y dólar postelectoral

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley advirtió este martes que los próximos meses estarán marcados por “una volatilidad creciente” hasta que el panorama político se aclare.

Según el informe, el tipo de cambio es el punto más frágil del esquema actual, por lo que trazó tres escenarios postelectorales. Incluso en el mejor de ellos para el Gobierno, el dólar estaría 11% por encima del techo de la banda de flotación a fines de diciembre.

Si La Libertad Avanza logra entre 35% y 40% de los votos, el dólar podría ubicarse en torno a $1700 y el crecimiento alcanzar el 2,5% en 2026. Con un resultado más ajustado, entre 30% y 35%, el dólar subiría a un rango de $1800-$2000, con menor confianza. Si la fuerza oficialista cae al 25%-30%, habría un ajuste desordenado, con el dólar por encima de $2000 y el crecimiento reducido al 1%.

A pesar del entusiasmo que generaron los gestos de Washington, Morgan Stanley advirtió que “los inversores continúan confundidos por la falta de claridad en la política cambiaria”. Según el informe, Caputo apuesta a la estabilidad nominal de corto plazo, aunque eso “tensiona las reservas y posterga definiciones estructurales”.

El banco sostiene que el peso argentino debería depreciarse más rápido para evitar un atraso que erosione la competitividad. “Argentina necesita una moneda más débil después de las elecciones”, indicó la entidad, al tiempo que remarcó que el esquema actual “no es sostenible sin ingreso genuino de divisas”.

“El escenario base de continuidad de las reformas fiscales y cambiarias depende en gran medida del acceso a financiamiento externo y del apoyo de los Estados Unidos”, agregó.

Una devaluación anunciada

Aunque el ministro de Economía ratificó que “el esquema cambiario actual se mantendrá después de las elecciones”, los analistas advierten sobre la necesidad de devaluar después del 26 de octubre.

Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y uno de los empresarios más escuchados por el mercado, dijo en declaraciones a Radio Mitre que el nivel actual del dólar “no refleja el equilibrio necesario para sostener el flujo comercial y financiero del país”.

Las dudas también se trasladan a las proyecciones oficiales. Caputo prevé una inflación de un dígito mensual para fin de año y un rebote del PBI en 2026, pero las consultoras lo ven demasiado optimista.

Desde JP Morgan remarcaron que el ajuste fiscal es consistente, aunque “el crecimiento será limitado mientras la brecha cambiaria siga contenida artificialmente”.

El apoyo no convalida el modelo

Para la consultora Empiria, que dirige el exministro de Economía Hernán Lacunza, el diagnóstico es directo: el apoyo internacional es clave, pero transitorio. En el corto plazo, la confirmación de Bessent como prestamista de última instancia con poder de fuego “infinito” -según el informe- logró frenar la corrida que se había acelerado en las últimas semanas. El Tesoro había vendido más de u$s 2000 millones en siete ruedas, a razón de casi u$s 300 millones diarios, y ya no contaba con fondos remanentes de la liquidación anticipada de exportadores.

Sin embargo, el alivio es temporario. “Tanto las autoridades locales como extranjeras anuncian la continuidad del esquema vigente tras las elecciones, pero no podrían decir otra cosa en las semanas previas”, advierte Empiria. La consultora plantea que el esquema actual “no puede acumular reservas propias” y que la asistencia externa “sólo evita un ajuste traumático, pero no resuelve el desequilibrio cambiario de fondo”.

El riesgo, subraya el informe, es que “las autoridades confundan necesidad con virtud” y crean que el apoyo de Washington convalida el modelo.

“Este régimen requirió tres inyecciones extraordinarias de fondos en un año, con rendimientos decrecientes”, señala en referencia al blanqueo de septiembre de 2024, el desembolso del FMI en abril y el swap con el Tesoro estadounidense.

Bessent y las bandas

Aunque desde Washington, Bessent ratificó que el peso “está subvaluado” y que las bandas actuales son “adecuadas para su propósito”, el mercado no descarta que haya modificaciones después de las elecciones.

Analistas de ADCAP plantean que “el panorama político se oscureció. Lo que el mercado esperaba que fuera una victoria arrolladora de LLA ahora parece una posible derrota. Eso deja abierta la puerta a un ajuste de las bandas o a una flotación más amplia”.

El ministro desregulador Federico Sturzenegger también salió a aclarar sus dichos luego de que un cable de Bloomberg interpretara que habría cambios de régimen. “De ninguna manera quise expresar que las bandas pudieran modificarse”, aseguró. Pero incluso esa aclaración refleja la sensibilidad del tema: cada palabra sobre el tipo de cambio tiene actualmente un impacto directo en las cotizaciones y expectativas.