CON RECURSOS PROVINCIALES

Ignacio Torres inauguró el tramo central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn

El gobernador de Chubut habilitó el tramo de 57 kilómetros de la Ruta 3 que una ambas ciudades, una obra que fue "un emblema de la corrupción" durante 20 años.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres durante el acto de inauguración del tramo central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn.

Ignacio Torres durante el acto de inauguración del tramo central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn.

Notas Relacionadas
Los gobernadores de Provincias Unidas preparan el último acto de canpaña en Obras Sanitarias
Fernet con rosca

Provincias Unidas contra Macri

Por  Yanina Passero

Luego del ceremonial corte de cintas, el mandatario pidió disculpas “en nombre del Estado provincial” a las víctimas de accidentes de tránsito sucedidos “durante estos 20 años de desidia”, y destacó que la obra iniciada en 2006 fue "un emblema de la corrupción" de al menos cinco gobiernos que administraron la provincia.

En este sentido, el gobernador del PRO recordó que la ruta que une a ambas ciudades “es la única de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó”.

Desde la provincia patagónica destacaron que la finalización de estos trabajos -sumados a otras obras- le permiten a Chubut desendeudarse “en más de $260 mil millones” del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias, gracias a un acuerdo rubricado entre el gobernador y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Una obra que une dos ciudades de la Patagonia

La obra, que consistió en la reparación y construcción de un tramo de 57 kilómetros, dejó oficialmente conectadas las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. Desde la administración provincial prevén una reducción importante en los tiempos de viaje, optimización del transporte de cargas y un mayor flujo turístico hacia la costa de Chubut.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/1978247092872286369&partner=&hide_thread=false

Torres destacó también el “hermanamiento de toda la ciudadanía”, al destacar que en el acto de inauguración se encontraban presentes “justicialistas, radicales, gente del PRO, independientes, vecinalistas, cámaras empresarias y trabajadores de la Uocra”.

“Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y de que la palabra se cumple”, concluyó el gobernador.

Cuatro intentos en 20 años

La construcción de la obra comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, y la ejecución estuvo a cargo de la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, pero fracasó por “precios excesivos”.

En un segundo intento, entre 2012 y 2015, se pagaron millones de pesos por tan sólo 40 kilómetros inaugurados, según informó el gobierno provincial. Poco después se detectaron defectos estructurales y la paralización de las tareas, con serias sospechas de desvío de fondos.

En 2018, la empresa que había ganado la licitación entró en quiebra en España, lo que impidió que avanzara la obra.

En enero de 2024, la Legislatura provincial aprobó la Ley de Transparencia, Control y Participación Ciudadana en Licitaciones de Obra Pública y el gobernador llamó a licitación pública para la realización de la obra. La adjudicación recayó en la firma Semisa Infraestructura S.A. por un monto final superior a los $17 mil millones, culminando el proceso en enero de 2025. Dos meses después iniciaron las obras.

Temas
Notas Relacionadas
Carlos Eguía busca pescar votos libertarios en Neuquén
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: tras la renuncia de Espert, Eguía apunta a Nadia Márquez

El candidato de Fuerza Libertaria puso el grito en el cielo respecto a una antigua imputación por estafa de la diputada de LLA
Mauricio Macri junto con las autoridades del PRO Río Negro en la sede nacional del partido, en septiembre.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El permitido de Macri: se desmarcó de La Libertad Avanza y bancó a la lista del PRO en Río Negro

El expresidente salió a apoyar la "patriada amarilla" de Juan Martín, enfrentado a la candidata de Milei. Los escándalos de Villaverde y una alianza frustrada.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Donald Trump abraza a Javier Milei.
QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS

Milei lanzó en la Casa Blanca su alianza electoral con Trump

Por  Marcelo Falak
Daniel González, secretario de coordinación de energía y minería, durante la comisión de Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: Milei ratifica el fin de subsidios a zonas frías y complica acuerdo con gobernadores

Por  Mauricio Cantando
Sin el sello del PJ, intervienido por CFK, el peronismo de Misiones se alineara detrás de la candidatura del exgobernador Oscar Herrera Ahuad. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El peronismo misionerista arma su propio Día de la Lealtad y le manda un mensaje a CFK

Por  César Pucheta
Pablo Carro y Coti San Pedro, de Fuerza Patria Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria busca subirse al podio y cierra la campaña con un acto el Día de la Lealtad

Por  Yanina Babiachuk