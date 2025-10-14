Ignacio Torres inauguró el tramo central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn

Ignacio Torres durante el acto de inauguración del tramo central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , destacó que por “primera vez se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales” , al encabezar el acto de la habilitación de la traza central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn , sobre la Ruta Nacional 3 .

Luego del ceremonial corte de cintas, el mandatario pidió disculpas “en nombre del Estado provincial” a las víctimas de accidentes de tránsito sucedidos “durante estos 20 años de desidia”, y destacó que la obra iniciada en 2006 fue "un emblema de la corrupción" de al menos cinco gobiernos que administraron la provincia.

En este sentido, el gobernador del PRO recordó que la ruta que une a ambas ciudades “es la única de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó”.

Desde la provincia patagónica destacaron que la finalización de estos trabajos -sumados a otras obras- le permiten a Chubut desendeudarse “en más de $260 mil millones” del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias , gracias a un acuerdo rubricado entre el gobernador y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo .

La obra, que consistió en la reparación y construcción de un tramo de 57 kilómetros, dejó oficialmente conectadas las ciudades de Trelew y Puerto Madryn . Desde la administración provincial prevén una reducción importante en los tiempos de viaje, optimización del transporte de cargas y un mayor flujo turístico hacia la costa de Chubut.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/1978247092872286369&partner=&hide_thread=false DESPUÉS DE 20 AÑOS DE CORRUPCIÓN Y DESIDIA, FINALIZAMOS LA AUTOVÍA TRELEW - MADRYN



Con la habilitación de la traza central de la Doble Vía Trelew - Madryn, de la Ruta Nacional N° 3, transformamos años de dolor, desidia y corrupción, en acciones concretas que devuelven esperanza… pic.twitter.com/tFYkrpZzm1 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) October 14, 2025

Torres destacó también el “hermanamiento de toda la ciudadanía”, al destacar que en el acto de inauguración se encontraban presentes “justicialistas, radicales, gente del PRO, independientes, vecinalistas, cámaras empresarias y trabajadores de la Uocra”.

“Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y de que la palabra se cumple”, concluyó el gobernador.

Cuatro intentos en 20 años

La construcción de la obra comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, y la ejecución estuvo a cargo de la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, pero fracasó por “precios excesivos”.

En un segundo intento, entre 2012 y 2015, se pagaron millones de pesos por tan sólo 40 kilómetros inaugurados, según informó el gobierno provincial. Poco después se detectaron defectos estructurales y la paralización de las tareas, con serias sospechas de desvío de fondos.

En 2018, la empresa que había ganado la licitación entró en quiebra en España, lo que impidió que avanzara la obra.

En enero de 2024, la Legislatura provincial aprobó la Ley de Transparencia, Control y Participación Ciudadana en Licitaciones de Obra Pública y el gobernador llamó a licitación pública para la realización de la obra. La adjudicación recayó en la firma Semisa Infraestructura S.A. por un monto final superior a los $17 mil millones, culminando el proceso en enero de 2025. Dos meses después iniciaron las obras.