Harold Hamm, el gurú del fracking amigo de Donald Trump, se reunió con Javier Milei y mira Vaca Muerta

Harold Hamm , el petrolero pionero del fracking y exasesor de Donald Trump , estuvo con el presidente Javier Milei y dejó trascender que podría invertir en Vaca Muerta . Sería un revulsivo para el flujo inversor en la formación neuquina, donde grandes jugadores globales se alejan y las empresas locales ralentizaron programas por turbulencias económicas y el riesgo país.

Hamm visitó a Milei en la Quinta de Olivos acompañado por directivos de su compañía, Continental Resources . Con una fortuna personal de más de u$s 16.000 millones según Forbes, el empresario se mostró interesado en los recursos de Vaca Muerta, aunque evitó comprometer inversiones inmediatas.

Harold Hamm, amigo de Donald Trump y todo su equipo, en Olivos con Javier Milei

La reunión, en la que se conversó sobre oportunidades en la cuenca neuquina, no fue acompañada de anuncios oficiales: la Secretaría de Energía y Minería, que coordina Daniel González , no brindó precisiones y el gobernador neuquino Rolando Figueroa tampoco fue notificado formalmente de la visita .

Hamm es considerado el “gurú del fracking”. En los años 90 apostó en Dakota del Norte por la entonces incipiente fractura hidráulica en un pequeño yacimiento que parecía marginal. El resultado fue revolucionario: su empresa se transformó en una de las mayores productoras de shale de Estados Unidos y cambió el tablero energético mundial.

Actualmente busca expandirse fuera de su país. Continental firmó recientemente un acuerdo con la petrolera estatal de Turquía (TPAO) para producir crudo y gas, y su visita a Milei se inscribe en esa estrategia de internacionalización.

harold-hamm-asesor-petróleo-Donald-Trump3 Harold Hamm, el petrolero que apoya a Donald Trump y mira Vaca Muerta Captura de redes

El magnate no oculta su alineamiento político. Fue asesor de Trump en materia energética y uno de los donantes principales de sus campañas. Su influencia se hizo sentir en la agenda republicana contra las regulaciones ambientales de la administración demócrata.

Su desembarco en la Argentina, de concretarse, sería también un gesto político hacia un aliado ideológico como Milei.

Vaca Muerta: potencial y tensiones

La formación neuquina es la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Desde hace más de una década aparece como la gran promesa energética argentina. Sin embargo, su desarrollo se da en un contexto complejo:

Grandes majors internacionales como ExxonMobil , Equinor , Petronas y Total Energies redujeron o vendieron activos.

, , y redujeron o vendieron activos. YPF y un puñado de compañías locales - Tecpetrol , Pluspetrol , Pampa Energía , CGC , Vista - sostienen la expansión.

y un puñado de compañías locales - , , , , - sostienen la expansión. La producción sigue en niveles altos, pero con una desaceleración en el último semestre.

“Si viene Continental de Hamm a Vaca Muerta, aunque no es tan grande, es una buena noticia”, dijo a Letra P Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys).

Costos, Brasil y el dilema competitivo

El contraste con la región es evidente. Mientras en Brasil se anunciaron inversiones por u$s 120.000 millones hasta 2029, gracias a costos de equilibrio de u$s 30 por barril, en Vaca Muerta el mismo cálculo asciende a u$s 45 o u$s 50.

“En Argentina la competitividad está muy ajustada; por eso varias empresas ralentizan programas o postergan desembolsos”, explicó Bronstein. El riesgo país y la incertidumbre macroeconómica terminan de condicionar el financiamiento externo.

En este escenario, el gran jugador es YPF, que lidera junto a otras siete compañías el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Se trata de un oleoducto hacia la costa atlántica de Río Negro con capacidad de exportar hasta 750.000 barriles diarios, en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La inversión estimada ronda los u$s 2.900 millones.

El plan busca consolidar a Argentina como exportador neto de crudo, reduciendo la dependencia del mercado interno y ampliando la llegada a Asia y Europa.

Inversiones a fuerza de ventas

Las petroleras locales financian su crecimiento mediante ventas estratégicas de activos:

GeoPark Limited , colombiana con fuerte presencia regional, adquirió a Pluspetrol dos bloques en Vaca Muerta por u$s 115 millones.

, colombiana con fuerte presencia regional, adquirió a Pluspetrol dos bloques en Vaca Muerta por u$s 115 millones. Pluspetrol, que en 2024 compró a ExxonMobil activos por u$s 1700 millones, avanza con desprendimientos para concentrarse en áreas estratégicas.

La brasileña Fluxus , parte del grupo JyF , desembolsó u$s 21,3 millones para recuperar pozos convencionales y explorar shale.

, parte del grupo , desembolsó u$s 21,3 millones para recuperar pozos convencionales y explorar shale. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, redujo su participación en GeoPark para recomprar acciones y fortalecer liquidez.

La retirada de las majors

Fuentes del sector señalan que las grandes compañías globales reorientaron sus portafolios: Exxon volcó recursos a Guyana y al Permian en Estados Unidos; Total Energies redujo su exposición; Shell mantiene presencia acotada.

vaca muerta toto caputo.jpg Toto Caputo en Vaca Muerta

“Hay recursos probados en Argentina, pero las empresas tuvieron que financiar infraestructura como oleoductos, algo que no siempre están dispuestas a sostener en contextos de inestabilidad macro”, explicó a Letra P un ex directivo de Exxon.

Producción en tensión

Según el Instituto Mosconi, la producción de hidrocarburos sigue en niveles récord, pero la expansión se ralentizó. “Habrá que ver si es un fenómeno coyuntural o un freno de fondo”, advirtió su vicepresidente, Gerardo Rabinovich.

El experto también subrayó los problemas logísticos: cuellos de botella en transporte, demoras en la importación de equipos y la presión del tipo de cambio. “La estabilidad macro es decisiva en la toma de decisiones de inversión”, señaló.

La visita de Harold Hamm se lee en clave doble: como un gesto político hacia Milei y como una señal para un sector que necesita socios internacionales. De concretarse, la entrada de Continental Resources sería un revulsivo para Vaca Muerta, aunque por ahora lo que prima es la cautela.

El contraste es evidente: mientras el discurso libertario promete abrir la puerta a los capitales globales, en la práctica los que siguen invirtiendo son los jugadores nacionales. Hamm puede ser la excepción que confirme la regla.