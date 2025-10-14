El permitido de Mauricio Macri: se desmarcó de La Libertad Avanza y bancó a la lista del PRO en Río Negro

Mauricio Macri junto con las autoridades del PRO Río Negro en la sede nacional del partido, en septiembre.

Mauricio Macri manifestó este martes su rotundo apoyo a la lista de la "patriada amarilla" que encabeza Juan Martín en Río Negro y que enfrenta a la libertaria Lorena Villaverde en su carrera al Senado . El espaldarazo, que difiere de la estrategia nacional amarilla, llega a dos meses del naufragio de la alianza PRO-libertaria en esa provincia de la Patagonia .

"Todo mi apoyo para Juan Martín y todo el equipo del PRO Río Negro en la gran patriada amarilla que están llevando adelante en la provincia", manifestó Macri en un video que subió Martín a la red social X. "Les quiero pedir a todos los rionegrinos que apoyen esta lista que lleva a la gente idónea para pelear en el Congreso por las grandes reformas que el país necesita. Fuerza, a no aflojar", cerró.

La muestra de respaldo a los candidatos del PRO se produce a pesar del acercamiento electoral que a nivel nacional Macri viene mostrando hacia La Libertad Avanza. Ese corrimiento quedó de manifiesto el jueves pasado, cuando el expresidente retuiteó una publicación de Fernando de Andreis .

¡Muchas gracias por el apoyo, @mauriciomacri ! El 26 de octubre vamos con la lista amarilla. Porque no todo da igual. pic.twitter.com/CHhoFeGB3u

"Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos que pasa después", había posteado el candidato a diputado por CABA, a lo que Macri respondió: “La mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”.

Una alianza que no fue en Río Negro

En Río Negro la menatada "alianza violeta amarilla" murió a poco de nacer. El 14 de agosto, una semana después de suscribir un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, CREO (el partido del diputado Aníbal Tortoriello) y Republicanos Unidos, el PRO se bajó del pacto y anunció que presentaría candidatos propios.

El acuerdo, según declaró entonces Martín a la prensa, "se cayó porque quienes deciden el armado de listas quieren que acompañemos a delincuentes, vagos y paracaidistas, que seamos actores de reparto en una lista con lo peor de la política".

Al frente de aquella lista al Senado logró imponerse la diputada por LLA Lorena Villaverde, con el aval de Karina Milei y Martín Ménem. Pero la campaña de “la leona”, como le agrada que la llamen, quedó embarrada en una serie de escándalos que amenazan su performance.

A las denuncias por fraude, malversación de fondos y falsificación de avales partidarios, en las últimas semanas se le sumaron sus vínculos afectivos con Claudio Cicarelli, primo hermano -y supuesto testaferro- de Fred Machado, detenido y extraditado a Estados Unidos en el marco de una investigación por causas relacionadas con el narcotráfico.